Последний миг

Последний миг



       Семья наша была многодетная. Мать пила, с отцом развелись, и мы все с матерью уехали в Свердловскую область. Денег у нас не было, жить негде, скитались по вокзалам. Мать заставляла меня ходить по поездам, автобусам и попрошайничать. Добрые люди давали хлеб, вещи, деньги. Но мать забирала у меня все деньги, хорошие вещи, которые можно продать, и все пропивала. Маленькие сестры и братишки оставались голодными, и я опять уходила просить милостыню.

       Потом мы переехали в Саратовскую область. Мама устроилась на работу, но пить продолжала. Очень много трудностей выпало на мою долю. В 17 лет я вышла замуж за мужчину, который был старше меня на 12 лет. Муж тоже начал пить. У нас родилось четверо детей. Я работала дояркой. Работа тяжелая. Да и дома дел хватало: дети, скотина, печка и дрова. Но я везде успевала. На работе меня хвалили, награждали грамотами, медалью, отмечали премиями. Я не пила и не курила, даже вкуса водки не знала. Потом моя мать и муж потихонечку приучили меня выпивать понемногу после бани, от усталости. Сначала и маленького глотка сделать не могла: меня тошнило, рвало. Со временем привыкла. Пили по праздникам, на свадьбах, обмывали мои награды. Так постепенно пристрастилась к водке. Мне уже было мало одной бутылки на один раз. Выгнали с работы.

       Мы переехали из с. Мелового в Красноармейск. Устроились на работу: муж - трактористом, я - дояркой. Жили в хорошем коттедже со всеми удобствами. Но водка сделала свое дело. Мы пропили мебель, скотину, нас выгнали с работы.

       Уехали в село Бобровка. Запили с новой силой, пропили все, что еще оставалось. Запой длился неделю. Потом началась ломка: пот с меня лил, как из ведра, были страшные судороги, тошнота, провалы в преисподнюю. Да, я чувствовала это. Несколько дней врачи боролись за мою жизнь, доставали с "того света".

       Самое дорогое, что у нас осталось, - дети. Они много страдали, им было стыдно за своих родителей, особенно за меня. Я - женщина, мать, а разве я была ей? Нет. Я часто валялась пьяная, блудила, не заботилась о своих детях. Решено было лишить нас родительских прав. Уже собрали документы для этого, нас "таскали" по разным судам, стыдили, уговаривали, но мы ничего не понимали. Сын Саша убежал из дома и попал в приют. Дочери ушли к подруге, там они уверовали. Мы испугались и немного притихли, Аня и Таня вернулись домой и засвидетельствовали нам о Боге. Я начала ходить в Церковь. В это время пришло извещение, что скоро состоится суд и что нашего сына Сашу забирает на воспитание какая-то семья из Германии.

       В Церкви мы молились за детей, и Бог услышал нашу молитву и ответил на нее. На следующий день пришло извещение из суда, что разбирательство дела состоялось и принято решение в нашу пользу: всех детей оставляют нам, в том числе и Сашу. Мой муж раньше смеялся над нами и нашими молитвами, а теперь плакал от счастья, что Бог ответил на наши молитвы и помог нам.

       4 июля 1998 года я покаялась, Господь простил меня. Но пришли новые испытания, и я не устояла, упала: еще сильнее запила и заблудила, перестала ходить на собрания в Церковь. Однажды, после нескольких дней пьянки, мы с мужем болели. Я начала умирать. Куда-то провалилась и стояла в темноте.

       Чей-то голос зовет меня, и я иду: и вот какая-то каша, как манка, только красная. И больно мне очень от нее, как от огня. Кажется, что она пышет жаром. Я прошу воды и вижу под собой зелень яркую и реку голубую, как бы падающую на меня. Я прошу воды, а кто-то тянет меня в огонь. Вот уже руки, голова, тело там, в огне, и только ноги еще на твердом, на земле. Тут я закричала: "Больно!" - и очнулась. Дети и муж плачут, а я не пойму, где я. У меня сильные судороги и рвота, льет пот. Пригласили медсестру, она оказала мне некоторую помощь и предложила отправить в психлечебницу. Я согласилась. Но пришедшая с мужем старшая дочь, Лия, сказала: "Мама, иди к Богу, только Он поможет тебе. Ты лежи, а мы будем молиться". Во время молитвы я почувствовала прилив сил, а к вечеру не сала, начала убираться и готовить ужин. Раньше, чтобы избавиться от последствий пьянки, требовалась неделя: судороги, давление, головокружение не давали подняться с постели. А тут прошло совсем мало времени, и я встала. Вот что значит молитва и милость Божия. Переломив свою гордость и стыд, я опять вернулась в Церковь.

       И тут новая беда. Медкомиссия признала у меня кисту на матке и яичниках. Предстояла операция. Но Господь открыл мне в молитве, почему со мной приключилась эта болезнь. Я сразу же исповедала свой грех, и милосердный Бог очистил меня и исцелил. Операция не состоялась. Удивленные врачи не нашли у меня никакой кисты. Я же свидетельствовала им, что была наказана Богом за блуд, но когда покаялась в своем грехе, Он простил меня и исцелил. Слава Богу нашему! После этого я всем сердцем приняла Иисуса Христа. Он спас меня от гибели.

       Теперь мы с мужем не пьем, наши дети с нами. Сейчас Господь дал нам хорошее хозяйство: есть куры, кролики, телята, поросенок. Главное - мир Божий в нашем доме.

       Я и моя дочь Таня недавно приняли водное крещение. Слава Богу!


Ольга Кулеева

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