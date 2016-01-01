Когда в 1948 году образовалось Израильское государство и исполнилось Божие обетование: после 2000 лет диаспоры евреи вновь обрели государственность и свое правительство, начал свою деятельность Верховный суд. Спустя всего несколько недель после образования Израильского государства многие христиане из Голландии, Англии и Америки подали в Верховный суд Израиля апелляцию на приговор Иисусу. Юридически Израиль взял на себя права преемника провинции Иудея, которая была завоевана римлянами. Поэтому заявители считали, что Израильский Верховный суд (Синедрион, Санхедрин) должен рассмотреть опротестование решения тогдашнего иудейского суда. Подавшие апелляцию потребовали нового заседания суда, на котором было бы пересмотрено дело Иисуса."Сегодня, после того как Израильское государство снова начало свое существование, исполнилась первая фаза искупления", - гласила странная апелляция, которая поступила в Верховный суд в сентябре 1948 г. и была рассмотрена на его первом заседании.Судебная коллегия в составе четырех человек - Ицхака Ольшана, Салмана Чешина, Менахема Дункельблюма и раввина Симхи Ассафа - под председательством Моше Самуры удивилась странной апелляции и решила все заявления сначала держать втайне. Но идея пересмотреть процесс против Иисуса заинтересовала молодое правление суда, которое приняло заявление христиан из разных стран всерьез и поручило Хаиму Цохену (бывшему президенту Верховному суда, министру юстиции) вступить в контакт с заявителями.Одним из заявителей был адвокат Ирвинг Вард Штейнман из Луизианы (США)."...Я прошу Верховный суд в Иерусалиме пересмотреть судебное решение против Иисуса из Назарета, Который в 33 г. по P. X. (в иудейском летоисчислении в 3760 году) был обвинен перед Синедрионом иудейскими первосвященниками, - пишет Штейнман в своем заявлении и продолжает. - Иисус был приговорен к смерти ночью, поэтому такой приговор недействителен. Синедрион в Иерусалиме не был правомочен обвинять Иисуса, так как Иисус был из Назарета, а не из Иерусалима. По иудейскому закону Иисус был чужеземцем в Иерусалиме".Далее Штейнман пишет, что Синедрион был замешен в коррупции, так как заплатил Иуде Искариоту 30 сребреников за предательство Иисуса: "По этим причинам я жду от Верховного суда Израиля реабилитации Иисуса".Судьям было ясно, что такой судебный процесс невозможен, его повторение обострило бы вражду между евреями и христианами."У нас не было полномочий для внесения решения по этому заявлению", - говорит 80-летний Хаим Цохен в беседе с корреспондентом NAI ("Новости из Израиля"). Он помнит семь апелляций против приговора Иисуса. Хаим Цохен занялся проверкой судебного дела иудейского обвинения и судебного процесса против Иисуса. Результаты своих исследований он опубликовал в книге "Иисус Христос: суд и смерть", которая вышла в свет в 1968 году.Хаим Цохен считает, что в смерти Иисуса из Назарета виновны римляне. Синедрион пытался убедить Иисуса перестать проповедовать и таким образом избежать ареста, но Иисус этой возможностью не воспользовался.Хотя иудеи и христиане обвиняют друг друга, истинно верующие знают, что в смерти Иисуса виновны и евреи, и неевреи, потому что знают, что как евреи, так и неевреи - грешники пред Богом. И только поэтому Иисус стал жертвой за людей. Обвинение или оправдание со стороны людей вовсе не имеет значения, так как Он исполнил то, для чего был послан Богом.