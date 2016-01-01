Как я несла Библию

Есть ли что трудное для Господа?- говорит Господь.Однажды в больнице я рассказывала одной женщине о Боге и о том, что Он сделал в моей жизни. Ее это очень заинтересовало, и она захотела иметь Библию. Я пообещала ей принести Библию, но не спросила, где она живет. Я знала только: район 5 горбольницы, а также фамилию, имя, отчество и все.Спустя некоторое время, я сказала сыну, что мы поедем сейчас отнести одну очень важную вещь.- Мама, а куда?- Не знаю, но мы поедем.А сама молюсь, чтобы Бог помог.Садимся на автобус, выходим у больницы. Смотрю - большой район, очень много домов пяти- и девятиэтажных.Господи, а куда же я пойду? Но у меня была такая уверенность, что я встречу ее сегодня и отдам Библию. Иду. Смотрю - люди стоят:- Вы не знаете такую-то женщину?- Нет, не знаем. А где она работает?Я сказала, а они ответили: "Нет, эти дома от кирпичного завода. Посмотрите, может, те дома".Мы пошли дальше, и сын спрашивает:"Мама, да как же мы будем искать, ведь ты не знаешь, где она живет?"Решила посмотреть на таблички возле подъездов, (может, на них есть фамилии жильцов?), но табличек нигде не было. Подходим к девятиэтажному дому - ни одного человека, все на работе, спросить не у кого. Стала просить помощи у Бога: "Господи, помоги мне найти эту женщину".Смотрю, какая-то женщина выходит из дома. Я приглядываюсь, ее обувь мне кажется знакомой, она в этой обуви ко мне приходила. Да не она ли? Да! Она! И я радостно кричу: «Тетя Маша!» Она удивленно спросила: "Валя, как ты меня нашла, ведь я тебе и адрес не говорила?"- Господь мне помог. А ты куда?- За обувью. Пришла в обед, не готова, говорят, твоя обувь, придешь через три часа.Так с помощью Божьей мы нашли ее и отдали Библию.Господь слышит наши молитвы, и для Него нет ничего трудного, только надо, чтобы "Приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает".