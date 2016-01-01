Как я несла Библию

Как я несла Библию


       Есть ли что трудное для Господа? "Воззови ко Мне, и Я услышу тебя" - говорит Господь.

       Однажды в больнице я рассказывала одной женщине о Боге и о том, что Он сделал в моей жизни. Ее это очень заинтересовало, и она захотела иметь Библию. Я пообещала ей принести Библию, но не спросила, где она живет. Я знала только: район 5 горбольницы, а также фамилию, имя, отчество и все.

       Спустя некоторое время, я сказала сыну, что мы поедем сейчас отнести одну очень важную вещь.
- Мама, а куда?
- Не знаю, но мы поедем.
       А сама молюсь, чтобы Бог помог.

       Садимся на автобус, выходим у больницы. Смотрю - большой район, очень много домов пяти- и девятиэтажных.
       Господи, а куда же я пойду? Но у меня была такая уверенность, что я встречу ее сегодня и отдам Библию. Иду. Смотрю - люди стоят:
       - Вы не знаете такую-то женщину?
       - Нет, не знаем. А где она работает?
       Я сказала, а они ответили: "Нет, эти дома от кирпичного завода. Посмотрите, может, те дома".
       Мы пошли дальше, и сын спрашивает:

       "Мама, да как же мы будем искать, ведь ты не знаешь, где она живет?"

       Решила посмотреть на таблички возле подъездов, (может, на них есть фамилии жильцов?), но табличек нигде не было. Подходим к девятиэтажному дому - ни одного человека, все на работе, спросить не у кого. Стала просить помощи у Бога: "Господи, помоги мне найти эту женщину".

       Смотрю, какая-то женщина выходит из дома. Я приглядываюсь, ее обувь мне кажется знакомой, она в этой обуви ко мне приходила. Да не она ли? Да! Она! И я радостно кричу: «Тетя Маша!» Она удивленно спросила: "Валя, как ты меня нашла, ведь я тебе и адрес не говорила?"
       - Господь мне помог. А ты куда?
       - За обувью. Пришла в обед, не готова, говорят, твоя обувь, придешь через три часа.

       Так с помощью Божьей мы нашли ее и отдали Библию.
Господь слышит наши молитвы, и для Него нет ничего трудного, только надо, чтобы "Приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает".


Чумакова Валентина, г. Пенза

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ВЫПУСК 12 2000\1