Время не ждет

Статистика так распределила наше с вами время в земной жизни:

14 лет забирает работа,



3 года - выходные дни и отпуска,



6 лет мы проводим за едой,



5 лет - в передвижении,



3 года - за чтением,



23 года отнимает сон.

Как часто мы тратим время зря, впустую растрачиваем жизнь, данную нам Богом.А если мы, верующие, и молимся хотя бы по 5 минут три раза в день, то это составляет всего три месяца.Дорогие читатели! Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как вы тратите свое время. Бог дает нам время для хороших дел, а человек беспощаден ко времени, и нередко расточает его впустую. Время дано нам Богом прежде всего для души, потому что тело - временно, а душа - вечна. Время не возвращается. Прошлое ушло, будущее - известно одному Богу, потому пользуйтесь сегодняшним днем разумно, на пользу души., - говорит Библия. Завтра не в наших руках.