Время не ждет

Время не ждет


       Как часто мы тратим время зря, впустую растрачиваем жизнь, данную нам Богом.

       Статистика так распределила наше с вами время в земной жизни:

14 лет забирает работа,

3 года - выходные дни и отпуска,

6 лет мы проводим за едой,

5 лет - в передвижении,

3 года - за чтением,

23 года отнимает сон.


       А если мы, верующие, и молимся хотя бы по 5 минут три раза в день, то это составляет всего три месяца.

       Дорогие читатели! Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как вы тратите свое время. Бог дает нам время для хороших дел, а человек беспощаден ко времени, и нередко расточает его впустую. Время дано нам Богом прежде всего для души, потому что тело - временно, а душа - вечна. Время не возвращается. Прошлое ушло, будущее - известно одному Богу, потому пользуйтесь сегодняшним днем разумно, на пользу души. "Вот теперь время благоприятное, вот теперь день Спасения", - говорит Библия. Завтра не в наших руках.


Тамара Кравчук, Чикаго

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ВЫПУСК 12 2000\1