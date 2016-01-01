В шаге от смерти

В свое время, конечно, я был неверующим. Служил в армии замполитом, и никто из моих будущих друзей и, прежде всего, я сам, не мог даже представить, что когда-нибудь буду христианином. Но Бог распорядился иначе.Однажды от нечего делать открыл какой-то журнал. Мое внимание привлекла рубрика “Погадай себе сам”. Надо было выбрать какую-то цифру из ста. Я наугад ткнул и попал в цифру 79. Прочитал и ужаснулся, что сам себе нагадал: “потеряешь здоровье, красоту, а потом придет твоя смерть”. Естественно, настроение испортилось. Попробовал переиграть и... опять попал на 79.Как-то после этого зашел в церковь, мимо которой ездил на работу, увидел там надписи: •Побойтесь Бога” и “Воздайте славу Христу”. Посидел. Не понравилось. На что еще обратил внимание в церкви: лица людей - очень одухотворенные. И общались они друг с другом с любовью.Осенним ноябрьским днем 1996 года возвращался поздно со службы. И опять мое внимание привлекла эта красивая баптистская церковь. Может еще и потому, что настроение было отвратительное, дома случались конфликты, на работе тоже не все ладилось. И тут вдруг обернулся к этой церкви и, что никак от себя не ожидал, обратился к Богу: “Господи, дай мне веры, как верят эти люди. Я хочу быть таким же. Только докажи мне, что Ты есть. Я ведь, ты знаешь, упрямый”. Прошло какое-то время после моего обращения к Богу. В 1997 году мне надо было поехать в Чечню по делам. Прямо на границе меня остановили таможенники. И тут все началось...Меня взяли в плен, бросили в застенки их службы безопасности. Вместе со мной в камере сидел один дед. Его схватили за шпионаж, как агента ФСБ, хотя он был слесарем и понятия не имел, кто такие эти “агенты”. Это был ад: избивали ногами, ломали ребра, рвали на куски. Представьте: били меня шесть человек, а их полковник, наблюдавший за этим, протягивал автомат и предлагал: “Пристрели этого деда, и мы тебя выпустим”. Когда я отказался, двое человек взяли меня за голову, а полковник приставил к горлу нож и сказал: “Ты знаешь, мент, я друг Басаева, меня ничто не остановит. Пристрели его”. И хотя у меня был животный страх перед смертью, я все равно отказался. И тогда он стал пилить этим ножом мне шею. С минуту пилил и смотрел мне в глаза. А, когда, понял, что мне все равно, что я уже “там”, оставил меня, напоследок попинав сапогом.Помню, что первое, о чем я подумал перед лицом смерти: “Куда потом? Где я буду?” И в памяти всплыло красивое здание майкопской церкви: “Вот если бы я был верующим! Как же так? И Бога со мной не будет, когда придет моя смерть”. Это сейчас я понимаю, что именно с этого момента и началась моя связь с Богом. Как-то предложил деду вместе помолиться, и мы стали вспоминать молитву “Отче наш”. Это было на другой день после того, как полковник хотел мне отрезать голову. И вот чудо: после молитвы отношение охранников ко мне переменилось. Если раньше они готовы были арматуру нашей клетки порвать, чтобы до нас добраться, то теперь даже сигареты стали бросать. А еще воды стали вдоволь давать вместо прежних ста граммов. Это была уже первая искорка веры.Вскоре нас перевели в другую камеру - получше. И там, среди кучи мусора на полу, попался мне желтый листок с... 90-м Псалмом. Я схватил этот листок и запрятал поближе к сердцу. И урывками, когда нас выгоняли на работы, стал его читать. И...молиться.Затем меня перевели в подвал. Снова начались допросы, избиения. Со мной сидел один парень из Прибалтики - “солдат удачи”. Поехал воевать с русскими войсками - деньги “зашибать”. Разговорились с ним о Боге. Я поделился с ним своим сокровенным желанием почитать Евангелие. Парень дал мне Новый Завет. Я читал его днем и ночью, благо лампочка горела круглосуточно. И всякий раз после чтения Евангелия я становился на колени и молился.Приехали за мной, как всегда, неожиданно. Сказали, что повезут “на тот свет”. И действительно, я туда чуть не отправился: четыре раза натягивали на голову пакет и душили. Наконец, привели в себя и приказали раздеться, добавив: “Сейчас умрешь, как собака”. Моим последним желанием была просьба помолиться. Встал с молитвы спокойным. Стреляли в меня из пистолета, патрон оказался холостым. Вернули назад в следственный изолятор. Потом опять вывели на расстрел, и снова спектакль повторился. Тем временем подходил тот самый 79-й день. Но именно в этот день, 26 июня, меня освободили из плена. Уверен, что освободили меня именно потому, что я уверовал. Ведь русскому офицеру, майору, там не выжить. Если бы я остался неверующим, то обязательно бы умер. Но, когда человек становится верующим, он как бы отодвигает эту черту, ломает уже написанный сценарий жизни. Потому что там, в этом подвале, где ничего не было, Бог дал все: веру, Евангелие, доказательства...