Немного о любви

О, любовь, ты - дыханье Эдемского сада,

Потому ты - прекрасная тайна веков,

Потому ты осталась огромной загадкой,

Непонятной поэмой миров.

О любви так много написано песен, стихов, так много сказано слов, что, казалось бы, мы должны знатьо ней все. Но оказывается, большая часть людей не знает об этом прекрасном слове практически ничего. Однажды по радио я слышал высказывания разных людей о любви. Мне особо запомнилась история одного молодого человека. Он рассказывал, что встречался с девушкой. Они любили друг друга, но не долго, к сожалению. После половых взаимоотношений любовь куда-то испарилась, оставив в сердце место совсем другим чувствам. Ласковые слова любимой его раздражали, все разговоры сводились к ссорам, между ними появились разногласия. Наконец они решили, что не созданы друг для друга и расстались. Та девушка из жизни молодого человека ушла, но остался вопрос: "Куда же делась любовь?".Очень хотелось бы ответить тому юноше, что его любовь была эротической. Она влечет к связи, основана на желании добиться своего. Порой человек хочет иметь какую-то вещь, и он терпит, ждет. В последствии, приобретая ее, теряет к ней всякий интерес. Такая плотская любовь фальшива, она появляется на короткое время и исчезает, как туман.А существует ли настоящая любовь? Где ее найти?На земле проживает около 6 млрд. людей, и почти каждый человек, будь то мужчина или женщина, мечтает иметь полноценную, здоровую семью.Читая Библию с самых первых ее страниц, мы узнаем в книге Бытия, что семья изначально создана Богом. "И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть" (Бытие, глава 2, стихи 22-24).Обратите внимание на выражение "прилепится муж к жене". Чтобы прилепить одну вещь к другой, необходим клей. Таким клеем для крепкого союза супругов должны быть слова Самого Бога. Он сотворил людей и уж наверняка знает, что нужно для счастливого брака.Смотрите, как говорит Бог о любви: "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит"(1 Коринфянам, гл. 13, стихи 4-7).Такая любовь - "агапе" - воистину божественная. Когда молодые люди сходятся, они совершенно разные. На первых шагах совместной жизни каждый из супругов хочет занять главенствующее место, показывая своим поведением, кто в доме хозяин. Они не понимают, что этим самым подвергают свой брак опасности развода. Библия учит, что Бог первоначально сотворил мужа - Адама и дал ему Еву. О ней сказано, как о помощнице. И порядок этот не изменен до сегодняшних дней "... всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог" (1 Коринфянам, гл. 11, ст. 3).В наставлении о семейной жизни, я думаю, нуждаются как молодые, так и пожилые. В наш ХХI век мы наблюдаем большое количество разводов людей всех возрастов. Причины самые разные: измены, несходство характеров, постоянные ссоры и т.д.Существуют различные бытовые ситуации, которые прямо ведут к разводу. Например, муж пришел с работы, с начальником у него не все в порядке. И свое раздражение он принес с собой домой. Реакция жены в этот момент может решить судьбу их обоих. Если она встретит его с очередным упреком, то наверняка разразится скандал. Но если она, поступит мудро и постарается утешить и поддержать мужа, то хорошие отношения между ними не испортятся, и она сохранит семейный очаг. В Библии написано: "Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками" (Притчи, глава 14, стих1).Признаков любви "агапе" много. Думаю, нет нужды писать о каждом из них. Лучше пусть они будут написаны у вас в сердцах, и тогда ваш брак не будет роковой ошибкой всей жизни. А для этого необходимо, чтобы Бог жил в вашем сердце, ведь Бог есть любовь.