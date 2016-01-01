Почему Бог молчит?

Этот вопрос, скорее всего, возникает у тебя, дорогой читатель, как только ты послушаешь очередные «новости» , где обязательно будет сказано о стихии, унесшей много жизней, или о войне, где страдают невинные. Ты с возмущением скажешь: «Где же Бог? Где справедливость? Почему Он молчит?!» А может быть, думая, что кричишь в никуда, ты давно уже не задаешь эти вопросы, просто привыкнув к этому, как к неотъемлемой части жизни.Бог справедлив. Он создал человека со свободной волей и через Свое Слово показал нам два пути: путь света, любви и послушания Богу (узкий путь) и путь тьмы, эгоизма, беззакония, греха (путь широкий). Белое и черное... Выбор зависит лишь от нас. Но на этот выбор может повлиять сатана. Дьявол — отец лжи. Он искусно заменяет белое черным. Сатана говорит: «Вот вино, услади свое тело, и горе пройдет. Тебе будет хорошо». Но он не скажет, что за этим «хорошо» последуют аварии, скандалы, болезни. И так во всем. Он говорит: «Ешь, пей, веселись, живи в свое удовольствие». Но что потом?Господь сказал, что конец широкого пути — погибель (ад и поражение), а конец узкого — жизнь (радость и мир). «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти» (Книга Притчей, глава 14, стих 12). «На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти» (Книга Притчей, глава 12, стих 28).Так, переплетая черное с белым и влияя на твой выбор, лукавый язвительно тебе нашептывает: «Видишь эти стихии, катастрофы? Бога нет! Иначе Он не допустил бы такого. Ведь Он же справедливый, Он не должен молчать».Но так ли это? Если бы Бог запретил все катастрофы, устранил все зло и сделал бы рай на земле, было бы это справедливо? Нам тогда и выбирать не пришлось бы! Где же тогда наша воля, наш голос? Пойми, дорогой друг, сатана хочет владеть твоим правом выбора. Он всеми способами пытается оказать влияние на него, но не может, потому что человек рожден с правом выбора в своей жизни. Бог же, как Творец, может, но не хочет влиять, желая , чтобы мы были вольны выбирать, кому нам верить.Путь лжи, греха, лицемерия, непослушания Богу порождает злую жизнь. Все мировые катастрофы, катаклизмы, войны — это всего лишь расплата за грехи людские «...злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма и петля для тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет над ней; она упадет, и уже не встанет». (Книга Пророка Исаии, глава 24, стихи 16-20).«Хорошо, — скажешь ты, — выбрав грех, я страдаю за грех. Но как же дети? Они страдают подчас не меньше взрослых. Виновны ли они?» Нет. Виновно общество, породившее убийц, воров, террористов, наркоманов своим лицемерием, ложью, ненавистью друг ко другу, жаждой наживы, нечистотой. А раз виновно все общество в целом, то вина лежит на каждом из нас в частности. Виновны и ты, и я.Но я, обратившись к Богу в молитве, сказал одно простое слово «прости», перестал идти по прежнему злому пути. Господь открыл мне глаза, что есть истинный свет, и что есть тьма. Любящий Бог принял меня, как сына, удалил все мои прежние грехи, очистил мое сердце. Он простил меня, и тем самым снял с меня эту вину.Иисус сказал: «Я есмь путь, и истина, и жизнь» (Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6). Если бы каждый из нас выбрал путь любви, путь к Богу, то не было бы плача и стонов. Но если же мы в своем упорстве не хотим идти и принимать праведные стези, обвиняя Бога, говорим: «Не прав путь Господа!», то Он нам ответит: «Мои ли пути неправы..? не ваши ли пути неправы? Посему Я буду судить вас..., каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать..? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите» (Книга Пророка Иезекииля, глава 18, стихи 29-32).Так кого обвинять? Бога? Обвиняемые - мы, но не Бог! Почему Бог молчит в нашей жизни? Да, Бога мы часто не слышим. И Божье «молчание» — самый суровый приговор для нас! Если замечаем, что Бог не говорит с нами, то, возможно, мы находимся слишком далеко от Него. Большая отдаленность снижает слышимость. «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделения между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». (Книга Пророка Исаии, глава 59, стихи 1, 2). «Приблизтесь к Богу, и приблизится к вам». (Послание Иакова, глава 4, стих 8).Обратись же и ты. Тогда тоже услышишь голос Отца! Нет ни одного человека, за кого не умер бы Иисус. И этот Иисус сейчас жив. Он зовет тебя. Примешь ли ты Его — это основной вопрос жизни, в этом и состоит твой выбор!