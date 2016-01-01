«Остановитесь и познайте, что Я Бог» Псалом 45:11



Так уж устроены люди: всю свою жизнь, день за днем, мы поглощены повседневными заботами. Такова жизнь. Но, порой, мы позволяем суете окружить нас плотной пеленой, и постепенно она окутывает наши души. Тогда мы чувствуем, что несчастны, один день становится похож на другой, и даже дни отдыха улетают и гаснут, словно искры от костра, не принося долгожданного облегчения. Приходит время, и человек просто привыкает к такому положению вещей. Кажется, что так было всегда, и нет ничего необычного или плохого в этом бесконечном круговороте обыденности.

У нас есть множество «важных» дел: мы с малых лет непрестанно учимся, потом работаем, делаем себе карьеру, зарабатываем деньги, стремясь, прежде всего, к материальному благополучию. О вечности задумываемся, пожалуй, лишь на склоне лет. Я разговаривала с девушкой, которая прекрасно учится и одновременно работает, ставит себе цели и достигает их. В планах — заработать на квартиру, одежду, обеспечить себя материально, выйти замуж, потом, возможно, родить детей, но спасение своей души в эти планы, увы, не входит, вернее она его просто откладывает за «ненадобностью». Она одна из тех, кто считает, что является творцом своей судьбы, кого называют «хорошим человеком». Только вот вопрос: «Что будет с тобой, если завтра умрешь?», поставил ее в тупик. Иллюзия каждого хорошего человека состоит в том, что, по его мнению, он шаг за шагом, день за днем поднимается вверх. Но на самом деле то, что он считает лестницей в небо, в конце концов, оказывается широкой и легкой дорогой в ад. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их—путь к смерти» (Книга притч, глава14, стих12). Я молю Бога, чтобы Он явил Голгофский крест этим людям, чтобы явил им свой истинный свет. И в этом свете каждый хороший человек увидит себя перепачканным с ног до головы греховной грязью, потому что Божий эталон святости-это Христос. В сравнении с Ним вся наша «хорошесть», как запачканная одежда.

Идеология современного общества, по своей сути, сводится к приобретению материального богатства. Но «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26). Помните: то, что мы видим, — все временное. Все, что у нас есть материального, — все исчезнет без следа. А что останется? Человек рождается в этот мир не для того, чтобы однажды оказаться поглощенным суетой. В этот «сумасшедший» век люди не идут по жизни, а бегут, но все равно опаздывают. Опаздывают получить самое главное — спасение.

Ваша прожитая жизнь — это прекрасные воспоминания пережитых эмоций и чувств или напрасно проведенное время, наполненное пороками и грехами ? Представьте, что кому-то будет дана возможность туда заглянуть. Что он там увидит? Из чего состоит ваша жизнь? Возможно, вы до сих пор переживаете сюжет увиденного фильма или прочитанной книги. А может для вас это все мелочи, и вы ждете чего-то грандиозного, события, о котором потом скажете своим детям: «Я там был и видел это!», или вы тот, для кого настоящую цену имеет только что-то экстремальное. Быть может вы точно знаете, при какой температуре плавится золото или прекрасно помните биржевую сводку за последний день. Но можете ли вы про себя сказать: «Для меня жизнь — Христос» (Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21). А ведь именно такие люди наследуют вечную жизнь. «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Послание Иоанна, глава 5, стих12). И, однажды, им Господь скажет: «Хорошо, добрый и верный раб!... Войди в радость господина твоего» (Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21).

Очнитесь от повседневной суеты, внимательно присмотритесь ко всему, что вас окружает, загляните внутрь себя. Там вы обнаружите, возможно, ранее незамечаемый вами, бездонный мир, в котором может быть пусто и холодно, мир, который так нуждается в спасительном чуде. Вам наверно станет страшно оттого, что вы, такой образованный человек, узнали многое о материальном мире, но не знаете, что будет за той чертой, когда все материальное перестанет существовать. Знайте, что только познание Бога, Его бесконечной любви изгонит этот страх.

Если сейчас вы читаете эти строки, значит Господь уже взывает к вам. Он любит вас и хочет дать жизнь вечную. Наступает тот самый миг, когда вы можете решить, где хотите пребывать, когда не останется ничего, кроме вас и Бога. Сейчас так близко, совсем рядом с вами стоит Тот, Кто хочет согреть вас теплом Своей любви. Вам только нужно, не откладывая, позволить Иисусу войти в ваш мир. Именно вам Он говорит: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28).

