Секрет “корабля пустыни”

За окном уже совсем по-летнему пригревает солнце. Этого тепла мы с нетерпением ждали всю зиму. Но летом, как правило, бывает не только тепло, но и удушливая жара, когда все живое прячется от палящих лучей солнца в тень.А где жарче всего на планете? Наверное, в пустыне. Климат там сухой, знойный. Летом температура воздуха бывает аж 40 градусов, а то и больше. Ночью, правда, она быстро падает, и песок остывает. Но днем он, нагреваясь, раскаляется. Сильный ветер быстро несет мелкие песчинки, которые попадают в глаза, нос, скрипят на зубах. При этом становится очень трудно дышать. Как, наверное, трудно приспособиться к жизни в таких условиях.Но зачем тебе к чему-то приспосабливаться, если ты родился и вырос среди барханов; если самые грубые растения — колючки, репейники, тернии — самая вкусная для тебя еда; если ты можешь обходиться не один и не два дня без пищи и воды, а целых 14 дней. Вы, конечно же, уже догадались, что я говорю о верблюдах, которых арабы до сих пор называют “кораблями пустыни” и видят в них особое проявление благости Творца.Некоторые думают, что верблюды носят в своем горбу запас воды. Но они заблуждаются. В горбу у взрослого верблюда около 100 кг жира, который расходуется во время длительных переходов через пустыню, когда негде взять корм. Воду же они пьют примерно со скоростью 90 литров за 10 минут. Но запас воды они с собой, к счастью, не берут. Зачем таскать лишнюю тяжесть, когда ты обладаешь совсем нехитрым секретом: из сухого воздуха добывать драгоценную воду. Вы можете такое проделать? А вот у верблюдов этот “секрет” связан с дыхательной системой, а точнее, с носовой полостью.Для начала давайте вспомним, что происходит с холодным стеклом, когда на него дышат. Оно запотевает, появляются капельки воды, которые затем испаряются. Так, как же дышит верблюд? При вдохе сухой воздух пустыни попадает на влажную оболочку, и влага испаряется. Поэтому воздух проходит в легкие влажным. При этом же и нос охлаждается. Он становится на 18 градусов холоднее всего тела. А что потом? После вдоха бывает выдох. Теплый и уже влажный воздух, проходя через холодный нос (вспомните пример со стеклом), выделяет влагу, которая поглощается специальной оболочкой носа. Эта влага-то и поступает в кровеносные сосуды, которые несут ее к каждой клеточке организма.Вот какой круговорот воды устроил Создатель в теле верблюда. А почему же люди не могут пользоваться этим “секретом”? Потому что общая площадь носового прохода верблюдов 1000 кв. см, а у человека-то... всего лишь 13 кв. см. Таким образом, это горбатое животное чувствует себя в знойной пустыне, как рыба в воде.Много разных видов животных на планете, и каждый из них способен существовать лишь в определенных условиях. Попробуйте-ка приспособить пингвина жить на экваторе, а страуса пустить побегать по снегу в Арктике. Не тут-то было! И сколько бы люди ни пытались сами коренным образом переменить окружающий мир, им это не дано. Рожденный ползать — летать не может! Все многообразие и устройство в мире природы говорит нам о мудрости Бога, создавшего Вселенную.