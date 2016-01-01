Свидетельство Натальи Старостиной

Свидетельство Натальи Старостиной

          Когда мне было 12 лет, погиб мой отец. После его гибели мама стала увлекаться спиртными напитками. С тех пор я оказалась предоставлена сама себе и меня, как и многих других подростков, стала воспитывать улица. Я попала в жестокий мир соблазнов, и в нем старалась быть похожей на людей, окружавших меня. Именно желая не отличаться от других, я стала курить, потом выпивать. А после "добрые люди" предложили первый раз легкий наркотик, говоря, что это совсем не страшно, что это "всего лишь травка", что от нее не бывает зависимости.

          В то время я попала в дурную компанию, как мне казалось, очень сильных, могущественных людей. От такой компании, как я поняла впоследствии, очень трудно отвязаться, практически невозможно. Этот период моей жизни я вспоминаю как страшный сон. В один прекрасный момент мои новые "друзья" предложили уколоться. Я не отказалась. Но, слава Богу, я чудом не попала в сильную зависимость от наркотиков, т.к. кололась мало и непродолжительное время. Словно, уже тогда, Бог неведомым способом удерживал меня от смертельной зависимости. Но самое страшное все же состояло в моем образе жизни: если я не пила, то кололась, а если не кололась - пила или курила травку. Цель моей жизни состояла в том, чтобы войти в какое-нибудь ненормальное состояние, потому как это был единственный способ убежать, забыть, спрятаться от тех неприятных, а порой и страшных вещей, творившихся вокруг меня.

          Так я жила довольно долго. Но, однажды, в один поистине прекрасный момент, в эту жизнь вошел Господь. Я благодарю Бога, за то, что несмотря ни на какие обстоятельства, Он сделал это. Благодарю за то, что Он пришел и сказал, что любит и желает видеть меня другой, но принимает такой, какая есть. Когда Он пришел в мою жизнь, я совсем не знала, что мне нужно делать. Мне была известна единственная молитва - "Отче наш". Каждое утро я стала вставать на колени и просто читать эту молитву. Хотя я еще оставалась в том страшном мире, но уже не находила общего языка со своими тогдашними друзьями: я перестала понимать их, а они - меня. Внутри меня произошли перемены, я перестала делать то, что делала раньше. Стала просить Бога избавить меня от такой жизни, от этого окружения. И Он помог мне. Как-то незаметно, потихоньку, Он стал избавлять меня от моих прежних друзей, от моих зависимостей. Раньше у меня было множество грехов. Нет ни одной Божьей заповеди, которую я не нарушила бы. А Бог, в своей милости и могуществе, просто взял и освободил от всей грязи. Тогда я увидела свет, совершенно другую жизнь. Постепенно стало приходить понимание того, зачем я живу. Появилась первая настоящая в моей жизни цель. Бог открыл мне новое видение мира. Он преобразился, стал намного ярче, чем был когда-то.

          Все началось так. Как-то вечером, придя домой, я почувствовала ужасное одиночество. Неожиданно даже для себя я начала каяться в своих грехах. На это меня подтолкнула давняя, засевшая глубоко в сердце боль, связанная с потерей отца. И я хотела просить прощения, пусть даже только сейчас, после его смерти, за то, что уже не в силах изменить обстоятельства. Ведь я понимала, что он не хотел видеть мою жизнь такой, какой она была. Потом, покаявшись, я ощутила необыкновенную легкость. Но тогда еще не понимала, что Господь слушал меня, что это перед Ним я выложила всю подноготную своей души. Я рассказала все, что было в моей жизни, и искренне попросила прощения. Я даже не знала, что это и есть покаяние. Прошло несколько дней, и я увидела удивительный сон: какая-то женщина, покрытая скромной серой накидкой, сказала мне: "Ты знаешь, грехи твои прощены. Ты только больше не греши". И, повернувшись, пошла. Я стала кричать ей в след, не понимая, как это может быть, что грехи прощены, оправдывалась, говоря: "Я не смогу больше не грешить, у меня "работа" такая!" А потом, через некоторое время, придя вечером домой и, слушая музыку, я стала думать о Боге. Вдруг, совершенно реально, рядом с собой я почувствовала Его, поняла, что Он любит меня и Ему очень тяжело смотреть на меня. Осознала, что также, когда-то Он безраздельно любил Адама и Еву, но они предали Его, не оценив или не поняв той великой любви. Поняла, что Он не уничтожил их, потому как надеялся, что они когда-нибудь вернуться к Нему, что Бог ждет возвращения каждого человека. Именно тогда мое сознание полностью изменилось. Вещи, казавшиеся мне нормальными, теперь стали для меня совершенно неприемлемыми. К примеру, раньше то, что я выпивала и ругалась матом, казалось мне нормой, а теперь мне просто не хотелось этого делать. Каждый раз, когда я все-таки совершала эти поступки, внутри появлялось теперь чувство такого глубокого омерзения, что возникало единственное желание никогда больше этого не делать. Или, например, молитва. Я и представить себе не могла, что когда-нибудь смогу встать на колени и начать молиться. Раньше это было как-то "чудно" для меня. Теперь же это доставляло такое великое удовольствие! И если я не вставала утром на колени и не читала "Отче наш", мне было очень плохо.

          Когда же Бог проявил Свою силу в моей жизни, освобождая от зависимостей и прежних "друзей", я осознала, что могущественнее Его просто не существует. Раньше я пыталась собственными силами сделать то же, но попытки терпели поражение. А вот, когда я попросила Господа помочь мне тогда действительно стали происходить чудеса. К примеру, обычно мои друзья меня искали, постоянно что-то требовали, навязывались, а тут, забавно, у них словно "память отшибло". Они стали отдаляться, им вдруг стало не до меня. К тому же я совсем не помню, как Господь освободил меня от выпивки. В один прекрасный момент я просто перестала пить. А вот бросить курить, мне было по-настоящему тяжело. Я долго пыталась сделать это своими силами, но ничего не получалось. Тогда я попросила Господа освободить меня. И вот, однажды, я снова пошла покупать сигареты. Подойдя к ларьку и умом понимая, что очень хочу купить сигареты, с удивлением для себя, своими собственными устами произнесла: "Дайте мне, пожалуйста, кофе". Мне дали кофе. Я посмотрела на эту баночку и поняла, что больше курить не буду. Так и стало.

         Я хочу сказать всем: всегда знайте то, что Бог вас любит! И если вы с искренним сердцем придете к Нему, Он освободит вас от всех зависимостей, грехов, поднимет и даст такую совершенную и полную радость, какую вы никогда и нигде не испытаете. Радость, которую не сможет дать никакой наркотик. Но для этого нужно, чтобы вы сами позвали Его. Не просите денег, материальных благ, просто попросите, чтобы Творец вошел в вашу жизнь. И жизнь станет совершенно иной.

 

 

 

 

Свидетельство Натальи Старостиной

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ВЫПУСК 18 2002\2