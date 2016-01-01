"Потому что ложь сделали мы убежищем для себя

и обманом прикроем себя" (Ис.28:15)

Одна весьма распространенная газета обратилась несколько лет тому назад ко многим известным людям своей страны со следующим вопросом: " Что случилось бы, если бы какою-либо сверхъестественною силою люди вынуждены были в течение 24 часов не солгать ни словом, ни делом?" На вопрос этот влиятельные государственные и деловые люди, профессора, миллионеры - люди, принадлежащие к самым различным слоям общества, -- все, за немногими лишь исключениями, дали следующий ответ: -- " подобные 24 часа явились бы национальным несчастьем". Представитель одного из самых значительных городов высказал даже такое мнение, что событие это было бы для страны " пагубнее сильного землетрясения" и повлекло бы за собою несравненно худшие последствия.

Дело в том, что ложь занимает огромное место - как в политической, так и в общественной, и в семейной жизни. Ложь говорится на съездах в парламентах, в судах, в газетах, на собраниях, в заздравных речах и у могил. Человек от самой колыбели и до смерти так привык лгать, -- то из вежливости, то из деликатности, то из страха, что просто- на -просто трудно было бы жить, видя и слыша везде одну лишь правду. Факт этот подтверждается на каждом шагу. Да вот, например: один пожилой человек страдал долгое время болезнью почек. Все ясно видели, что он угасает. Один из его знакомых спросил его, не хочет ли он, чтоб профессор, который его лечил, и который его считал безнадежным, сказал ему откровенно всю правду? На это больной возразил: " Нет. Я боюсь узнать правду"...

Сатана "отец лжи"; он самым беззастенчивым образом лжет людям, внушая им вещи, вполне неправдоподобные; и люди верят ему. Он, например, говорит, что "мир сотворился сам собою", -- что "жизнью человеческою управляет слепая случайность"... Одно из обще принятых мнений состоит в том, что чистой правды вообще придерживаться не следует, потому что без лжи на свете не проживешь! Это нашептывает сатана всякому юноше, начинающему жизнь, поступающему на службу или посвящающему себя учению. "Без лжи никак в жизни не обойтись нельзя!" Лгут люди словами уст своих, и своих писем; лгут выражением лица, взглядом и всем наружным обликом своим. Существуют бесчисленные виды лжи - "вынужденной", служебной лжи, -- из вежливости или желания угодить. Безнадежно лжет всякий, кто находит это вполне естественным.

Но что же говорит по этому поводу Слово Божие?

"Горе тем, которые зло называют добром, а добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким!" (Ис. 5,20)

Если бы люди задумали написать истинную историю лжи, она начиналась бы с того, что сатана был первый лжец, соблазнивший Адама и Еву выйти из повиновения Богу.

В этой истории лжи, если б она была правдиво написана, мы прочли бы, что по природе своей все люди способны лгать и склонны ко лжи. Во все времена, во всех слоях общества существовали особенные "артисты" лжи. Знаменитым лгуном был, например, известный французский дипломат Талейран, которому принадлежит крылатое слово: "Слова существуют для того, чтобы скрывать свои мысли".

В теории многие люди говорят: "Лгать не хорошо!" Но когда им задают вопрос: не бывает ли иногда полезно солгать? Большинство отвечает: конечно! и очень даже полезно!

Действительно, бывают случаи, когда люди посредством лжи достигают своих целей. Но если мы себя спросим: оказывается ли это им в конце концов полезным? - то придется ответить: нет! Все эти люди своею ложью только сильнее запутались в сети сатаны, "отца лжи", и дальше отошли от Бога. Такие сделки человека с совестью постоянно эту совесть усыпляют: человек идет по ложному пути, забывая, что каждый день приближает его к тому моменту, когда придется ему отдать отчет пред престолом Божиим. В тот страшный день откроется все, что было скрыто, вся наша ложь обнаружиться. И лицом к лицу увидим Того, Кто, живя еще с нами здесь, на земле, предупреждал нас: "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься" (Матф.12,36-37).

Часто, действительно, кажется, что "невозможно" сказать правду. Иногда нам грозит столько затруднений и опасностей, что из страха, и чтобы их избежать, -- человек решается лучше сказать неправду. Совесть наша настолько сбита столку, что многие считают своим долгом - ложью выгораживать перед судом своих товарищей, друзей или родных. Но если б ты ложью мог даже спасти своего отца от верной смерти, не лги! У Бога есть тысяча способов спасти твоего отца. У очень многих людей от привычки лгать притупилась совесть. С детства, во многих случаях, когда это им казалось полезным, они говорили неправду, и на них сбылось слово: "Всякий делающий грех, есть раб греха" (Иоан.8,34). Они так втянулись в ложь, что лгут уже бессознательно, где и как это им удобно. Вот почему большинство людей и не считают свою ложь грехом. С убеждением они говорят: "Ничего дурного я за собою не знаю". Если же вы их спросите: "Можете ли вы сосчитать, сколько раз вы сказали ложь?" Они начинают смеяться. "Ложь? Да ведь все же лгут; в этом ничего дурного нет"... Такие люди думают, что под словом "грех" надо понимать воровство, убийство или тому подобное. А наша невинная ложь - какой же это грех?...

Но так ли смотрит на ложь Бог? Нет. Он сказал, что "лжецы не войдут в славу небесную".

Обращаюсь к моему читателю: когда вам случилось солгать, укоряет ли вас совесть или нет? Это - важный вопрос!... Есть люди до такой степени изолгавшиеся, что кажется безнадежным освободить их из сети лжи. Иногда думается, что их можно победить любовью, что можно настолько приобрести их доверие, что они скажут тебе правду. но вскоре приходиться убедиться, что все твои старания напрасны: они с тобою лицемерят и лгут; ничего с ними не поделаешь... Ни ласка и увещевания, ни наказания, ни насмешки - не действуют. И тут есть только одно средство: чтобы такой человек сам осознал свой грех, искренно исповедал бы его пред Богом и призвал бы благодать Его на помощь себе; тогда Господь и помог бы ему, и освободил бы его. "Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете" (Иоан.8,36). Ведь Господь Иисус все может! Может Он помочь человеку избавиться от всякого, даже всякого вкоренившегося в его душу, греха. Существует один только путь, достойный человека, достойный верующего: путь правды.

Недавно надзиратель тюрьмы в городе N. рассказал мне такой случай: на днях пришел к нему молодой человек, которого он сначала и не узнал. Он был прилично одет, хорошо держал себя... Оказалось, что это - один из прежних заключенных. Надзиратель стал спрашивать его, как он живет? На ответ его, что живет он вполне благополучно и имеет хорошее место, тот с удивлением спросил: "но как же вам удалось найти заработок так скоро после выхода из тюрьмы? Обыкновенно годы проходят, пока посчастливится человеку пристроиться!" И вот, что юноша рассказал:

Выйдя из тюрьмы, я отправился прямо в большой торговый дом, и спросил, нет ли у них для меня занятий. Меня провели к директору. Тот внимательно посмотрел мои документы и удостоверения с мест прежней службы, а потом задал вопрос, которого я так боялся: "А где же были вы последние три года?" Сердце мое сильно билось, когда я ответил: "В тюрьме". -"За что вы были наказаны?" - "За подлог". - "Как же вы решаетесь так открыто мне в этом признаваться, в то же время, просите у меня места?" - "Проповедник убедил меня в необходимости всегда говорить правду, и я ему это обещал". - "А обещали вы этому человеку", -- продолжал директор, "впредь честно относиться к вашей службе?" - "Да" ответил я. Тогда директор протянул мне руку и сказал: "Ввиду того, что вы сдержали ваше первое обещание и сказали мне правду, я верю, что вы сдержите и второе". Так что то, чего добиваются другие в продолжение многих недель, я получил сразу, и только потому, что предпочел правду лжи". Человек этот на себе испытал верность Божию! А директор принял человека на работу, который никаких гарантий своей честности не мог ему дать, кроме искреннего признания и искреннего сердца.

Кто таким путем приходит к Богу, тот бывает Им принят. Господь Иисус ищет погибших, виновных грешников, откровенно Ему говорящих: "Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим" (Лук.15,21) Читатель! есть ли у вас желание, стремление - никогда не говорить лжи, быть искренним во всем? Не говорите, что это невозможно. Быть правдивым - вот одно, что в вашей власти, и чего от вас Бог требует; единственное условие ставит Бог грешнику, ищущему мира с Ним: он должен быть искренним пред Богом.

Когда Господь Иисус исцеляет жизнь от проклятия греха, Он дарит человеку и "новую" совесть, обличающую его и наказывающую при всякой неправде, при всякой неискренности. Кто живет в общении с Богом, не может ходить во лжи. В этом мире лжи даже верные Богу христиане подвергаются иногда тяжкому искушению - сказать неправду, или молчаливо в ней участвовать. Но если они этому искушению не поддадутся, они на себе испытают, что Господь благословляет искренних сердцем. "Жертва нечестивых - мерзость пред Богом, а молитва праведных благоугодна Ему" (Пр. Сол. 15.8).

Отчего человек пользуется уважением? Конечно, от того, что имеющие с ним дело уверены, что он не способен лгать. Это качество возвращает человеку, обладающему им, частицу подобия Божия, по которому мы некогда были сотворены. Потому что о Боге написано: "Невозможно Богу солгать" (Евр.6,18)

Потому-то даже и в наши дни так высоко ценится честность и искренность, и честного человека уважают еще больше, чем в былые времена: более, чем когда либо знаем мы, что такие люди среди нас наперечет...

Принадлежишь ли ты к числу этих немногих?

Кто хочет приблизиться к Богу, тот должен отказаться ото лжи. Относительно Царствия Божия говорится, что "всякий любящий и делающий неправду" находится вне его (Откр.22,15). "Всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою; это -- смерть вторая" (Откр.21,8). "Господь Бог есть истина" (Иер.10,10). Бог есть Бог правды. Царство Его есть Царство правды; из него исключена всякая ложь; Слово Божие также не делает никакого различия между ложью вынужденной, профессиональной, и прочими видами лжи, или между "большой" и "незначительной" ложью; оно признает только одно из двух - или ложь или правду.

Кто хочет придти к этому Богу святому и стать на Его сторону, кто хочет обрести спасение и благословение на всю земную жизнь и на всю вечность, -- для того началом обновления жизни должна быть искренность. Такой человек в дарованной ему силе Божьей должен, среди мира лжи, проникнуться сознанием: мне не нужна ложь, я не смею и не могу лгать!

Сатана говорит: "Ты не можешь не лгать!" И он так устраивает обстоятельства жизни, что они как бы подтверждают это. Но благо человеку, который, в решении своем держаться правды, -- на Господа возлагает упование свое.