Никогда не говори РАЗВОД

Недавно я разговаривал с Дэвидом Вилкерсоном, который мне рассказал, что он думает о всех семьях, которые распадаются в Церкви. Рассказал он мне также о Божьих служителях и церковных руководителях, которые легкомысленно разрешают разводиться. После этого он мне сказал нечто, что попало точно в цель «Знаешь, Кит, Бог мне показал один принцип, который мог бы спасти многие семьи от развода. Произнесенные слова имеют очень большую силу, и я верю, что одно слово, которое христиане никогда не должны произносить, это слово развод, это слово они должны полностью зачеркнуть, исключить из своего словаря».Я хорошо помню, что когда мы с Мелоди поженились, хотя тогда и не были христианами, я решил в сердце своем, что никогда не подумаю о разводе, как о праве выбора в моей семье. Это всегда заставляло меня бороться и побеждать все проблемы, которые возникали в нашем браке. Когда господин Вилкерсон поделился этим принципом со мной, я знал уже в сердце своем, что это, действительно, истина.Я лично считаю, что члены одной семьи должны считать слово «развод», как самое непристойное слово для употребления в их словаре, и никогда его не употреблять. (Еще лучше было бы это слово даже не иметь в виду, даже как самую дальнюю возможность.) Так, например, ты бы не подумал убить своего ребенка, если он непокорный. Скорее всего, ты бы попытался найти способ, чтобы справиться с этой проблемой. Да, верно, это было бы трудно, и часто стоило бы тебе многих нервов, но ты никогда бы не подумал убить своего ребенка!Точно то же означает слово «развод» — убийство брака и семьи. И говорить о разводе, значит говорить об убийстве. Вот поэтому никогда не употребляй это слово, как оружие в данном споре. Если ты до этого момента употреблял это слово, немедленно прекрати! Если глаза твои направлены к этой исходной дверце, то ты никогда не сможешь справиться с проблемами внутри комнаты.Чем скорее перестанешь думать и говорить о разводе, тем быстрей атмосфера любви и доверия воцарится между тобой и супругой.