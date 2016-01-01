Никогда не говори РАЗВОД

Никогда не говори РАЗВОД
      Недавно я разговаривал с Дэвидом Вилкерсоном, который мне рассказал, что он думает о всех семьях, которые распадаются в Церкви. Рассказал он мне также о Божьих служителях и церковных руководителях, которые легкомысленно разрешают разводиться. После этого он мне сказал нечто, что попало точно в цель «Знаешь, Кит, Бог мне показал один принцип, который мог бы спасти многие семьи от развода. Произнесенные слова имеют очень большую силу, и я верю, что одно слово, которое христиане никогда не должны произносить, это слово развод, это слово они должны полностью зачеркнуть, исключить из своего словаря».
      Я хорошо помню, что когда мы с Мелоди поженились, хотя тогда и не были христианами, я решил в сердце своем, что никогда не подумаю о разводе, как о праве выбора в моей семье. Это всегда заставляло меня бороться и побеждать все проблемы, которые возникали в нашем браке. Когда господин Вилкерсон поделился этим принципом со мной, я знал уже в сердце своем, что это, действительно, истина. «... язык — это неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда» (Послание Иакова, глава 3, стих 8). Я лично считаю, что члены одной семьи должны считать слово «развод», как самое непристойное слово для употребления в их словаре, и никогда его не употреблять. (Еще лучше было бы это слово даже не иметь в виду, даже как самую дальнюю возможность.) Так, например, ты бы не подумал убить своего ребенка, если он непокорный. Скорее всего, ты бы попытался найти способ, чтобы справиться с этой проблемой. Да, верно, это было бы трудно, и часто стоило бы тебе многих нервов, но ты никогда бы не подумал убить своего ребенка!
      Точно то же означает слово «развод» — убийство брака и семьи. И говорить о разводе, значит говорить об убийстве. Вот поэтому никогда не употребляй это слово, как оружие в данном споре. Если ты до этого момента употреблял это слово, немедленно прекрати! Если глаза твои направлены к этой исходной дверце, то ты никогда не сможешь справиться с проблемами внутри комнаты.
      Чем скорее перестанешь думать и говорить о разводе, тем быстрей атмосфера любви и доверия воцарится между тобой и супругой.
К. Грин. Духовно-назидательный журнал «БЛАГОСЛОВЕНИЕ» №1 за 1992 г.

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 20 2002\4