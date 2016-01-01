Что такое грех?

Грех — это мрачный, но вполне реальный факт. Все скорби, всю горечь, насилие, трагедии, боль сердец и стыд человеческой истории можно суммировать этим коротким словом «грех». Но сегодня все чаще на это говорят: «Ну, и что?» На лицо попытки рекламировать и прославлять грех. Грех теперь в моде. Люди не любят, когда их называют грешниками. Свои грехи они предпочитают обозначать как ошибки или слабости.

Бог судит наши помышления и намерения сердечные. Для Него непослушание такой же грех, как и волшебство. Он смотрит на наше сердце, на мотивы тех или иных поступков. Ведь не секрет, что даже добрые дела люди могут делать в корыстных целях. Эгоизм и самовлюбленность — такие же признаки греха, как убийство и воровство. В Библии в Евангелии от Марка, главе 7, стихах 21-23 написано: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство».

«Возмездие за грех — смерть» (Послание к Римлянам, глава 6, стих 23). «Душа согрешающая, та умрет» (Книга Иезекииля, глава 18, стих 4). Единственное средство от греха явлено людям на Голгофе.

Если вы желаете быть свободными от тяжести грехов, покайтесь в них, и получите прощение и дар вечной жизни во Христе Иисусе.



Разъяснение грехов:



Злые помыслы — в переводе с греческого «дурные мысли». Каин допустил мысль и убил брата своего. Анания допустил мысль солгать Апостолам и пал бездыханный. «Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому...» (Деяния Апостолов, глава 5, стих 3).

Прелюбодеяния — супружеская измена, греховные любовные отношения, половые связи вне брака одного из супругов. В Ветхом Завете этот грех карался смертью (Книга Левит, глава 20, стих 10). В Новом Завете сказано: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Послание к Евреям, глава 13, стих 4).

Любодеяния — греховные любовные отношения, половая связь до брака.

Блуд — беспорядочные половые связи.

Убийство — умышленное лишение жизни другого человека. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою» (Откровение, глава 21, стих 8).

Детоубийство — аборты. От Бога исходит дух жизни, который убивается.

Самоубийство — проклятие самого себя, уничтожение своей жизни.

Кражи — тайное присвоение чужого имущества, похищение, воровство со взломом и без него. «Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием...» (Книга Исайи, глава 61, стих 8). «Не обижай ближнего твоего, и не грабительствуй» (Книга Левит, глава 19, стих 13).

Лихоимство — лукавое приобретение чего-либо за счет другого. «Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных» (Книга Притч, глава 28, стих 8).

Злоба — злое расположение духа, чувство гневного раздражения, недоброжелательности против кого-нибудь. Выражается в слове, действии, взгляде. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга» (Послание к Титу, глава 3, стих 3).

Коварство — злонамеренность, прикрытая показной добродетелью. «Язык их -- убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы» (Книга Иеремии, глава 9, стих 8).

Непотребство — развращенное, гнусное поведение, непотребные дела, не приносящие блага: курение, наркомания и тому подобное «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство» (Послание к Галатам, глава 5 , стих 19).

«Завистливое око» - чувство досады, вызываемое благополучием другого. (Послание к Римлянам, глава 1, стих 29).

Богохульство — брань, ругательства, поношение на Бога, осмеивание имени Бога. В Ветхом Завете этот грех карался смертью (Книга Левит, глава 24, стихи 15-16).

Гордость — надменное превозношение, возвеличивание самого себя, убеждение в своем превосходстве и достоинстве. Первый грех сатаны. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Послание Иакова, глава 4, стих 6).

Безумство — презрение к тому, что является благоразумным. «Сказал безумец в сердце своем: „«нет Бога» (Псалом 13, стих 1).