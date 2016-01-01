Стучите, и отворят вам

Когда Иисус ходил по земле, Он являл Славу Отца. Иногда Его не узнавали, но когда Он бывал узнан — люди стремились к Нему. Как только весть о Его приходе доходила до людей, которые нуждались в помощи, они стремились увидеть Его. Ради этого они готовы были совершить необычные поступки.Женщина, которая, двенадцать лет страдала кровотечением, по закону Моисея вообще не имела права находиться среди многолюдства. Ведь всякий, к кому она прикасалась, становился нечистым. За это время она истратила на врачей все имение и ни одним не могла быть вылечена. Наверное, она думала, что если попросить Иисуса возложить на неё руки, то Он не согласится, ведь она нечистая, поэтому надо что-то делать самой. Она, может быть, говорила себе: «Мне бы только прикоснуться к Нему, и все будет хорошо, я получу разрешение моей проблемы». Иисус сказал ей: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя». Прикоснувшись к Нему, она не только получила исцеление, но и спасение через веру.Начальник сборщиков налогов, маленький ростом, залез на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса. Подойдя к дереву, Иисус сказал: «Мне нужно быть у тебя дома. Слезай скорее, хватит тебе сидеть на этом дереве. Пойдем, я хочу быть у тебя в гостях». Мечтал ли начальник мытарей об этом? Нет, он только хотел видеть Иисуса, и в этом стремлении он был увенчан большим, чем рассчитывал получить.Слепой, который сидел около ворот Иерихона — вообще ничего не мог видеть, но он слышал. Кто там идет, что за шум, что за многолюдство? Он узнал, что это идет Иисус. Тогда слепой стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня! Помоги мне!» Иисус сказал ему: «Что ты хочешь?» Мы могли бы сказать: «Иисус, странный вопрос, что может хотеть слепой человек?» Но Он задал именно этот вопрос: «Что ты хочешь?» «Господи! Чтобы мне прозреть». И он тут же прозрел.

Я знаю, что те люди, которые стремились видеть Иисуса, не оказались постыженными в своем искании. Они могли протиснуться сквозь толпу, залезть на дерево, просто громко кричать у ворот. И когда встретили Иисуса, получили больше того, что ожидали.Я хочу, чтобы в нас было такое же стремление, такая же ревность, которая была в тех людях. Чтобы она стала главной в нашей жизни.Если мы идем по жизни и у нас есть желание — видеть Иисуса, видеть Его славу и свои дела приводить в соответствие с Его волей, тогда — Он рядом, тогда мы можем ощущать Его присутствие. Порой я боюсь посмотреть на сиденье, на котором должен сидеть пассажир в моей машине, потому что чувствую, Он там. И тогда я плачу... И хорошо, это подкрепляет. Господи, хорошо, что Ты здесь!...