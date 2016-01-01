Во 2-м послании к Тимофею в 3 главе Апостол Павел пишет такие слова:Время, в которое мы с вами живем, – последнее время. Все, что происходит по всему лицу земли сегодня, свидетельствует о том, что второе пришествие Христа и кончина века «не за горами». Слухи об ужасных природных явлениях, катаклизмах, зверских террористических актах, эпидемиях, военных действиях порой устрашают наши сердца. Но Апостол Павел называет эти последние дни тяжкими не потому, что на земле будут происходить все эти страшные явления. Апостол говорит о том, что страшное зло поселится в сердцах многих людей этого времени. Вы можете возразить, сказав, что во все времена люди были горды, самолюбивы. Да, это так! Но, по всей видимости, человечество в последние дни будет иметь особую привязанность ко греху. Эта привязанность станет преградой, разделяющей человека с Богом. И для человеческих душ она будет гораздо страшнее урагана, цунами, взрыва на атомной станции или террористического акта, потому что многие люди из-за этой привязанности не смогут получить самое главное в нашей земной жизни – спасение души и жизнь вечную.Обратите внимание, что на первом месте в перечне грехов, названных Апостолом Павлом, стоит грех самолюбия («ибо люди будут самолюбивы…»). Думаю, что этот грех назван первым неслучайно. Это бич сегодняшнего времени! Сегодня лозунг мира звучит именно так: «Люби себя!» Множество людей сейчас занято повышением своей самооценки, существуют даже целые центры, в которых помогают людям поверить в себя, в свои силы, доказать другим, что они чего-то стоят. Мир смотрит на тех, кто умеет красиво говорить, изысканно одеваться, кто образованный, кто всегда в центре внимания, на высоте!А к чему же призывает человека Господь? –(Матф. 16:24). Это именно тот путь, о котором Христос сказал, что(Матф. 7:14; Лук. 13:24). Почему не возмогут? Потому что не захотят отказаться от себя, от чего-то своего. Да, я хочу иметь прощение, благословение от Бога, но только ничего не отдавая взамен. Но так не получится! Самолюбивый человек никогда не сможет стать настоящим учеником Иисуса Христа, потому что он просто не сможет отдать себя Богу. В центре жизни такого человека будет всегда он сам, его желания, его амбиции.Смотрю на себя, на окружающий мир и вижу, что прав был Апостол Павел, когда писал о тяжких временах. Господи, помоги нам быть не людьми последнего времени, о которых писал Павел, а новым творением, созданным в Иисусе Христе по Его образу и подобию!