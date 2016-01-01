Время, ты куда улетаешь?

О времени в Библии сказаны такие слова:(Ефес. 5:15-16). И еще:(Откр. 10:5-6).Времени уже не будет. От этого слова веет какой-то непонятной, сверхъестественной властью. Становится не по себе, ведь в сознании человека со временем связана жизнь. Люди ценят то, что достаётся с трудом, где пришлось приложить усилия, но то, что нам даётся даром, мы как-то редко ценим. Время - это дар Божий, данный человеку. Мне на память сейчас пришло одно четверостишие.

Мы редко ценим то, за что не платим,

Мы редко любим тех, кто любит нас,

Мы часто удивляемся утрате,

Хотя утрата редко учит нас.

Человечество раньше не ценило такие дары Божьи, как воздух, вода, лес, земля и т.д. Но затем оказалось, что дары Божьи не беспредельны.Воздух можно испортить, а воду отравить, леса вырубают. Наконец люди заговорили об экологии, и во многих странах достигли больших успехов в этом отношении. Но время - это тот дар Божий, который люди, пожалуй, способны меньше всего ценить. Людям раньше было непонятно, что вода, которой так много, может кончиться или, тем более, воздух. Также и время, как это ни удивительно, может кончиться. Времени однажды не станет. Как это так? Человеческий разум не может этого вместить. Что такое время, никто из людей до конца не может объяснить. Эту тайну знает один Бог. Если бы человек мог это явление точно познать и объяснить, то он научился бы и управлять этим. Но здесь-то как раз человек беспомощен. Именно в этом отношении все люди равны перед Творцом. Посредством времени Бог показывает свою суверенную власть: «Ты - человек, и не можешь возвратить ни одного прошедшего дня». Писатель Николай Островский сказал: «Жизнь даётся однажды, и прожить её надо так, чтобы, оглядываясь назад, не было мучительно больно за бесцельно прожитые дни». Слово Божье говорит: «Дорожите временем».Люди хорошо умеют считать деньги, но как научиться считать время? Как дорожить временем? Если бы кто-то это объяснил, ему можно было бы поставить золотой памятник. Прочитаем ещё один отрывок из книги Откровения.(Откр. 2:20-21).Несмотря на непослушание этой лжепророчицы, Господь не отнял от неё милости. Но первый призыв бывает по милости. Бог даёт время: покайся, человек. Если ты не воспользуешься отпущенным тебе временем, то Бог и тогда не отнимает права на спасение, но второй призыв будет уже скорбями. Ей дано было определённое время, которое надлежало использовать.Надо дорожить временем. Если человек обратился к Богу и покаялся, то это не для того, чтобы лучше изучить программу телевидения, а чтобы научиться читать Библию и полюбить её, приучить себя к посещению собрания, выработать навык молитвы. Если это золотое время упущено, то затем вполне можно ожидать, что однажды, громко хлопнув дверью, он уйдёт из собрания. Он не дорожил временем. Первый порыв прошёл, надо прилагать старание, а навыки не выработаны. Если бы то время, когда надо учиться ходить, ребёнок просидел в кроватке, то что бы его ожидало в дальнейшей жизни?Мудро сказано:(Еккл. 3:1).Саул должен был семь дней ждать Самуила, чтобы тот пришёл и принёс жертву. Казалось бы, ничего особенного, но испытание временем оказалось не по плечу храброму воину, и в итоге он потерял всё своё благословение.(Ион. 3:4б), - было сказано через пророка Иону. Ассирийцы были свирепыми и воинственными. Перед ними дрожали окружающие народы. Однако у них нашлось достаточно разума, чтобы не искушать Бога. Они поверили, покаялись, и были спасены. Но когда говорится о Сауле, Ниневии, то может показаться, что нас это не касается.Бог сделал нам такой дорогой подарок. Год - это 365 драгоценных жемчужин, которым нет цены. Дорожить временем - значит использовать его по назначению, выбирая самое главное, то есть служение Господу в первую очередь. Один мальчик хотел сделать подарок своему дедушке, но у него не было денег. Дедушка был болен и не мог ходить. Мальчик отвёз его в парк на кресле-коляске, где они вместе провели время. На дне рождения дедушка сказал, что самый дорогой подарок сделал ему внук, потому что не пожалел для него времени, то есть самого драгоценного, что есть у человека. Господь хочет, чтобы это время, которое Он нам подарил, мы посвятили Ему. Человеку может показаться, что несправедливо отнимать то, что подарено. О нет! То, что посвятишь Богу, ты не потеряешь, а ещё умножишь. Любовь находит время для любимого. Господь дал нам достаточно времени, чтобы мы могли выделить и для Него. Время - это не наша собственность. Хозяин жизни - Бог. Никто из людей не может остановить или удержать время, но отчёт за него придётся дать каждому. Люди боятся завтрашнего дня, потому что время для них непонятно. Но будем помнить, что Бог управляет временем. Тот же, Кто подарил нам прошедший год, который мы прожили по милости Его, Он же является властелином и будущего года, добрый и любящий Бог. Мы поём замечательный псалом: «Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен: путь мой знаешь Ты». Да научит нас Господь дорожить временем, а Ему да будет слава! Аминь.