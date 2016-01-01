Покаяние вернуло меня к жизни

Родился я в небольшой деревушке. Рос без отца, мать воспитывала меня одна. Заработок у неё был маленький, так что достатка в семье не было. В нашем доме о Боге почти ничего не говорили, и я рос неверующим. Рано начал курить тайком от матери, примерно с 12 лет. Был замкнутым. Ребятишки дразнили меня «безотцовщиной». Я очень расстраивался и украдкой плакал из-за того, что у меня не было отца.В 18 лет призвали меня в армию. Отслужил. Пришел из армии - женился. В жены взял порядочную, заботливую девушку. Через полтора года у нас родился сын. Вскоре мы получили 2-комнатную квартиру. Жить бы, да радоваться! Но я начал гулять. И чем дальше, тем все глубже и глубже я погружался в эту греховную жизнь. В семье из-за этого началось неустройство: скандалы, обиды, обман, даже драки. Я стал ненавидеть свою семью лютой ненавистью. Мне казалось, что они хотят мне только зла. Сейчас я осознаю, насколько глубоко я ошибался. Сколько моей жене пришлось из-за меня вынести! Какая она мудрая и терпеливая женщина! Какой бы я ни приходил домой и во сколько бы, она всегда старалась все уладить мирным путем, никогда не скандалила. Моя жена уже тогда по-своему верила в Бога, но не знала, как правильно нужно жить пред Его лицом, не знала ничего о Нем. Я много раз видел, как она молилась, как она плакала тайком от меня, но я этого не хотел замечать и только от этого раздражался.Так мы прожили пять с половиной лет. Моя жена натерпелась от меня вдоволь и поставила вопрос ребром - или я прекращаю такую жизнь, или она с сыном уходит к матери. Приехала моя мать и тоже просила меня остепениться. Сказала, что если не послушаю ее, то перестану для неё быть сыном. Разговор с женой и с матерью на некоторое время заставил меня остановиться. Жизнь немножечко стала налаживаться. Моя жена забеременела. Мы стали ожидать рождения второго ребенка. Но я возгордился в своем сердце - родит второго ребенка, точно от меня никуда не денется. И начал опять вести прежний образ жизни. В итоге жена потеряла дитя. После этого я немножечко остановился. Через два года у нас родились две прекрасные дочки. И когда жена вышла после декретного отпуска на работу, я загулял, как говорится, по-черному. Зарплату почти всю пропивал. Жене пришлось устроиться на вторую работу. Забота о семье полностью легла на ее плечи.Такая греховная жизнь должна была когда-нибудь принести горькие плоды. И вот в моей жизни начались трудности и беды. В 47 лет мне пришлось сделать серьезную операцию на 12-перстной кишке, так как там была огромная язва. (После этого я не пил два месяца, на большее меня не хватило.) Спустя некоторое время погиб наш сын. Ему было тогда 25 лет. В то время моя жена была уже на инвалидности, а после этого страшного горя совсем сникла. Но ни потеря сына, ни все остальное меня сильно не огорчило. Наши дочки вышли замуж. Но вскоре обе разошлись с мужьями, пришли в родительский дом с детьми. Все заботы о детях и внуках легли опять на плечи моей жены. Вот такое неустройство и беды были в нашей семье.И вот четыре года назад моя жена услышала Благую Весть о любви Божьей, покаялась перед Богом во всех своих грехах, заключила завет с Богом посредством водного крещения. У нас в поселке еще уверовали женщины, образовалась домашняя Церковь.И вот однажды я пришел домой как обычно пьяный. Мне не понравилось, как вел себя маленький внук. И я его сильно ударил. Это было последней каплей переполнявшей чашу моих беззаконий. Жена была в ужасе от моего поступка. В тот же вечер она пошла к верующим сестрам, где рассказала о моем поступке, и они стали горячо молиться и плакать. Дух Божий в силе сошел на них и через одну сестру Бог проговорил к моей жене: «Поражу внутренности его. Не будет живого места. Если не покается - погибнет!» На следующий день на работе мне стало плохо. Меня отвезли на скорой в больницу. Там в экстренном порядке сделали мне операцию. После я в очень тяжелом состоянии лежал в реанимации, все анализы у меня были плохие. Моя жена пошла к хирургу узнать о моем состоянии. Врач сказал, что состояние у меня очень тяжелое, 5-7 дней буду лежать в реанимации, а потом все на Божью волю. Он сказал, что он не Бог. Что, когда он вскрыл меня, то оказалось все гораздо хуже, чем он предполагал. Сказал, что если я и выживу, то останусь инвалидом на всю жизнь. Жена рассказала мне о пророчестве, что если не покаюсь, то погибну. И я задумался. За меня молилась Церковь в Пензе, наша домашняя Церковь. И Бог явил мне милость: я покаялся в больнице перед Богом во всех своих грехах, и через несколько дней меня выписали оттуда. Врач, делавший мне пред выпиской обследование, был крайне удивлен. У него было такое впечатление, что вовсе не меня несколько дней назад привезли в больницу в таком тяжелом состоянии. И сегодня у меня нет инвалидности, потому что Бог исцелил меня. Вот уже 2 года я с Господом. В доме моем мир и Божье благословление. У нас собирается домашняя Церковь. Мы с женой очень рады такому служению. В настоящее время я работаю шофером. Теперь я живу с Богом и радуюсь, что Бог вытащил меня из лап дьявола. Слава Всевышнему!