Это интересно

Пчела - создание общественное, поэтому перед ней стоят подобные проблемы и задачи, как и перед человечеством. Пчелы, как и люди, тщательно следят за чистотой своих городов. В улье постоянно работают санитарные бригады, все отбросы быстро убираются. Каждая ячейка улья после употребления тщательно моется и даже полируется. Поэтому весь улей удивительно чист.И не только чист, но и хорошенько проветрен. Сезонные перепады температур могут послужить угрозой для потомства. Личинки погибнут, если температура в улье упадет ниже 32 градусов по Цельсию или поднимется выше 36. Чувствительные органы, расположенные в усиках у пчелы, точно улавливают самые малейшие изменения температуры. Если температура падает, то пчелы начинают есть мед. Быстро усваиваемый метаболизмом мед превращается в тепло, и совокупность тысячи тел создает покрывало теплого воздуха, поддерживающего нужную температуру для личинок. Если температура поднимается, то пчелы собирают воду и распространяют ее по улью. Энергичное размахивание крыльями создает течение воздуха, помогающее испарению воды и создающее нужную температуру. Причем пчелы держат под контролем даже движение воздуха: он входит с одной стороны и выходит с другой.Международный закон позволяет контролировать право людей на пропуск через границу. Только люди, отвечающие всем требованиям закона, могут входить в страну. То, что происходит между ульями пчел, очень напоминает эту процедуру. Пчелы-часовые охраняют вход в улье. У каждого улья свой отличительный запах. И малейшее прикосновение усиков часового к пчеле, желающей войти, сообщает о ее принадлежности к улью - гражданка она или иностранка. Иностранок силой выгоняют.Если поставить блюдце с подслащенной водой в саду, то оно может оставаться там незамеченным пчелами часами, днями. Но как только пчела-разведчик найдет его, то в течение нескольких минут там появятся другие пчелы. Каким образом им всем вместе удается отыскать это место? Или же разведчик, нашедший сладкую воду, летит в улей и приводит туда пчел? Нет. Но разведчик рассказывает им о месте нахождения пищи, хотя это звучит фантастично. Оказывается, у пчел есть свой язык, на котором они общаются между собой. Разведчик сообщает всю информацию остальным пчелам сложным танцем. Таким образом он передает сведения о направлении, в котором находится пища, насколько она насыщена сахаром и на каком расстоянии она находится. Пчела имеет в глазе сложный орган, напоминающий компас, позволяющий ей ориентироваться в пространстве, а танец пчелы - это инструктаж перед полетом, сообщающий остальным пчелам все данные о пище.За один год, и только в США, пчелами собирается 112 мил. кг меда, не считая количества, употребляемого самими пчелами меда. Получается, что пчелы за год высасывают, переносят, перерабатывают примерно 680 мил. кг нектара. Превращенный в мед, он наполнит 45 мил. коробок, из которых, если их поставить друг на друга, могла бы получиться башня в 130 тыс. км вышиною. Это весьма высокая продуктивность.Воск является строительным материалом, из которого пчелы строят соты. Его тоже вырабатывают сами пчелы. Происходит это так. Пчелы поедают огромное количество меда. Наевшись до отказа, строительные инженеры собираются на месте строительства. Они прицепляются один к другому при помощи цепких крючков на лапках, образуя таким образом форму сот. По несколько часов висят они так. И те, которые сверху, держат всех остальных пчел. И только почти через сутки начинает появляться воск в виде тонких пластинок на брюшке у каждой пчелы. Пчелы подносят его ко рту и начинают смешивать со слюной, а потом из полученного материала каждая искусно вылепливает ячейку будущих сот.Форма ячеек сот (шестиугольник) уникальна, такая форма позволяет максимально использовать вместимость каждой ячейки, а также стенки одной ячейки служат стенками для других ячеек. Никакая другая форма не позволила бы иметь такую максимальную ёмкость, общие стенки и высочайшую прочность при минимуме затрат материала.Можно было бы привести еще очень много разных интересных примеров из жизни медовых пчел. Эти насекомые, выполняющие столь сложные операции, удивительно талантливы. Кто научил их этому? Не Творец ли вселенной наделил их этими необыкновенными способностями? Несомненно! Библия говорит, что через рассматривание природы можно увидеть Самого Творца. Кто, как не Бог, научил это маленькое создание, медовую пчелу, всем этим тонким процессам? Чтобы она приносила пользу всему человечеству, делая этот уникальный целебный продукт, мёд, и заставляя человека удивляться её ремеслу и славить Бога за её существование.