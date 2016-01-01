Узнай Того, в Кого ты веришь

Однажды к группе людей, беседовавших на улице на религиозную тему, присоединился внимательно слушавший их человек, внешне похожий на цыгана.- Я тоже верю в Бога, - сказал он им.- В чем же заключается твоя вера?В ответ он расстегнул воротник цветной рубашки и показал им висящий у него на шее большой крест.- Хорошо, ну а ты хотя бы иногда молишься Богу?- Молюсь.- А воровать идешь, тоже молишься?- Молюсь, - засмеялся собеседник.- Ну, помолился, а тебя поймали... Что? Не благословил Бог?- Значит, не благословил!- А если помолился, и все сошло хорошо, то что? Значит, Бог благословил?После некоторого размышления он развел руками и не нашел, что ответить. Видимо, он понял, что ответить на этот вопрос «да» - кощунство. Это всего лишь иллюстрация той веры, которую имеют, к сожалению, многие в наше время. Веры, которая не знает своего Бога. Апостол Павел призывал:(1Кор.15:34). Сегодня каждому верующему в Господа нужно понять: «Мне необходимо знать Того, в Кого я верю!» Очень часто человек, ищущий Бога, но не знающий Его, обманывается в своих исканиях. Многие из нас помнят историю печально известного «Белого братства». Сколько молодых людей было захвачено этим движением, сколько разбитых судеб, обманутых в своих искренних порывах к Богу. Основная причина: эти люди, готовые верить, не знали Бога, не читали Слово Божие и в результате оказались обмануты, разочарованы и разбиты, потому что им предложили вместо истины ложь. Мы встречаем людей, имеющих притязания на некоторую религиозность, но не имеющих в себе никаких корней и оснований своей веры. Более того, зачастую в их помышлениях господствует дух, не имеющий ничего общего с Духом Христовым. Это - нетерпимость к инакомыслящим, убеждение в том, что Бог имеет национальные черты, уверенность в том, что Бог принимает людей только одной религиозной конфессии и так далее.Неужели сегодня верующие не понимают, что разжигание религиозной розни - не только нарушение закона государства земного, но в первую очередь преступление против Христа? Помните историю, рассказанную в Евангелии от Луки?(9:52-56). Как часто люди готовы свести огонь с неба на тех, кто «не нашей веры», как часто верующие готовы ненавидеть и презирать тех, чье понимание не укладывается в их каноны. Друг мой, спроси в тот момент Спасителя, хочет ли Он ненавидеть и презирать, готов ли Он свести огонь на тех, кто неприятен тебе? Вспомни историю: время крестовых походов, тех, кто разжигал костры инквизиции. Вспомни и тех, кто шел убивать с надписью на пряжке ремня «С нами Бог». Вспомни и ответь на мой вопрос: «Действительно ли Бог был с ними?» И мы, не раздумывая, ответим: «Нет!»Многие люди думают, что вера в Бога способствует получению благ на земле, способствует какому-то улучшению условий жизни. И на этом их вера заканчивается. Но Слово Божие учит:(1Кор.15:19).(1Кор.6:11). Почему же так строго? Да потому, что «знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» (Рим.7:18). И еще: «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим.8:7).Господь сотворил нас не для кратких дней, человек призван наследовать вечность. Условием вечной жизни является вера в Иисуса Христа, Который о Себе сказал:(Иоан. 14:6). Эти слова говорят о том, что знание Бога является вечной жизнью, и начинается она не за гробом, а здесь. Почему же это так? Как познание жизни земной, ее законов и установлений делает нас способными к этой жизни и успешными в ней, так и познание Вечного Бога, Его установлений и Его законов делает нас успешными в Нем для вечной жизни. Познавая Его любовь, мы способны любить людей. Познавая Его праведность, мы приходим к праведному образу жизни. Познавая Его силу, мы укрепляемся в Нем. Познавая Его милость, мы имеем утешение в скорбях, изнемогая, мы способны видеть, как Он Своей Божественной силой сохраняет нас ко спасению. Познавая Его, мы приобретаем все потребное для жизни и благочестия. Иными словами, Он стал для нас всем.(1Кор.1:30). Что же важно в вере? Как я верю или в Кого я верю? Конечно, и то, и другое, но если ты не знаешь Того, в Кого ты веришь, то не имеет значения, как ты веришь, потому что без цели ты не можешь верно и действенно использовать средства.Самое важное в твоей и моей вере - видеть главную цель, а это Бог! Познавая Бога, мы познаем и путь веры, восходя по которому мы приближаемся к Нему, чтобы еще ближе познать Его. Глубокое познание Бога делает нас способными верить в Него, какой Он есть на самом деле. Вера, исходящая из своего собственного понимания Бога, бесплодна. Познание Бога изменяет наше мышление, преобразовывает наше поведение, открывает внутри нас Царство Божье. Только познавая Его, мы можем научиться жить в вере и святости.(Осия 6:3).В этих словах призыв, в них обещание торжества и радости, и этими словами я хочу закончить мою статью, чтобы вместе с тобой, мой дорогой читатель, мы могли бы сказать: «Дорогой Господь! Я хочу видеть Тебя все яснее, любить Тебя все сильнее и следовать за Тобой все преданнее и вернее».