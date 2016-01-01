Что поможет спасти семью?

Формула супружеского счастья.

«Я не хочу и не буду замечать ни твоего, ни своего эгоизма!»

«Я всегда готов и могу оправдать себя и свои действия, потому что считаю, что я прав».

«Я несчастлив (-а) из-за нее (него)!»

«Раз меня не признают в семье, я добьюсь признания где-нибудь еще!»

Иногда супруги видят весь смысл жизни лишь в том, чтобы вырастить своих детей.

«Мы обязательно будем счастливы!» - так думают практически все люди, вступающие в брак. Некоторые представляют себе будущую семью чем-то вроде сказочного дворца: жена прекрасная, трудолюбивая, все делает, чтобы скрасить мой досуг; или муж заботливый, нежный, который каждый день дарит цветы и носит на руках. Такие вот мечты далеки от реальности.Сразу после свадьбы молодая семья сталкивается с массой новых, доселе неизвестных им проблем. Приходится жить порой на квартире, нужны деньги на все, а их, как правило, не хватает. А месяца через два-три после свадьбы сталкиваются с тем, чего уж никак не ожидали в семейной жизни, - со ссорами.Брак не появился в процессе истории, когда кто-то по своей слабости или корысти решил связать свою судьбу с представителем другого пола. Брак был установлен Богом сразу после сотворения человека. У первых людей – Адама и Евы – не было выбора: вступать в брак или нет.Мужчина и женщина сотворены разными, и это благо, а не несчастье. Каждый пол имеет набор качеств, которых нет у другого, поэтому при их соединении в общий союз они дополняют друг друга. Вдвоем они составляют одно целое – одну плоть:При соединении мужчины и женщины соединяются не только их положительные, но и отрицательные качества. Необходимо усвоить, что не бывает совершенных мужчин и женщин, мужей и жен. Осознание того, что в каждом человеке живет грех, поможет нам понять, что между несовершенными людьми не может быть совершенных отношений. Что же делать?Если мы поймем, что с таким сложным созданием, как человек, нам не справиться без Бога, тогда наши усилия не безнадежны. Бог есть любовь. Но когда мы начнем просить Бога, чтобы Он изменил нашу вторую половину, Бог предложит нам начать изменения с себя. Эти изменения коснутся не только наших характеров, но и нашей роли в семье. Нам нужно будет занять место, которое Бог предназначил нам в браке. Муж – глава жены, а жена – помощница мужа.Многие вступают в брак с убеждением, что самое главное – сыграть свадьбу, а все остальное – счастье и процветание их родившейся семьи – будет существовать автоматически. Лишь немногие понимают, что благополучие брака не возникает само по себе. Счастливый и успешный брак – это когда двое вместе преодолевают и малые, и большие трудности в течение долгих лет испытаний Любви. Чтобы научиться этому требуется много времени и терпения.Молодые люди, готовящиеся к свадьбе, думают, что между ними любовь. Но те чувства, которые они испытывают друг ко другу, пока сложно еще назвать любовью. Это влюбленность. А впереди – жизнь, которая даст ответ на вопросы:1) Перерастет ли эта влюбленность в Любовь?2) Устоит ли Любовь перед нападками самого страшного ее врага – обоюдного эгоизма?Мы научились умело скрывать свой эгоизм за различными масками.Одна семья после свадьбы разработала формулу счастья, где все поровну!Математически эта формула выглядела так: 50% стараний мужа + 50% стараний жены = 100% счастливая семья. То есть каждый взял на себя обязательство вносить в семью по пятьдесят процентов в плане финансирования, домашней работы, ухода за детьми, проявления любви и внимания. И если один, например, больше зарабатывает, то другой должен больше выполнять, к примеру, работы по дому.На первый взгляд ошибки в этой формуле нет. Ведь 50 + 50 = 100. Математически в теории все верно. Но не на практике!Муж вдруг стал замечать, что делает семьдесят процентов, а за женой осталось всего тридцать. А жене кажется, что она работает на все девяносто процентов, а муж еле-еле тянет десять. Муж, чтобы восстановить справедливость, стал уменьшать свою долю. То же самое стала делать и жена. Например, теперь вкус приготовленного женой блюда напрямую стал зависеть от того, поцеловал ли ее муж пред уходом на работу или нет.Прошло немало времени, полного обид и разочарований, прежде чем они вывели другую формулу супружеского счастья и начали жить по ней.100% счастливая семья = 100% стараний мужа + 100% стараний жены.Такое поведение присуще почти всем во время влюбленности, но иногда носится и после десятков лет совместной супружеской жизни. Опасность заключается в том, что проблемы, связанные с эгоизмом, не решаются, а копятся, создавая взрывоопасную атмосферу в семье.Однажды во время добрачного консультирования молодым людям пришлось ответить на такой вопрос: «Каким по чистоте вы видите свой будущий дом?» Парень ответил: «Идеально чистым». Девушка ответила: «Вылизывать не буду». И никто из них не обратил своего внимания на свои разные представления о чистоте своего будущего дома. Сработала маска отрицания: «Мы же оба имеем в виду то, что дом должен быть чистым!» Оставить эту маленькую деталь, не обговорив ее, означало бы – строить свой дом на пороховой бочке. Эгоизм будет расти и рано или поздно начнет разрушать отношения супругов.Однажды на семейную консультацию пришли молодые супруги, у которых долго не было интимной близости. Мужу в последнее время приходилось много работать, приходил домой уставший, с одним желанием: поужинать и спать. Жена с маленьким ребенком выполняла роль домохозяйки. Для нее испытание – быть весь день в четырех стенах. Каждый день она живет ожиданием спасительных вечерних часов со своим мужем. И вот наступает вечер. Жена предвкушает любовь и внимание со стороны своего супруга и говорит: «Я желаю тебя, милый!» Муж отвечает: «Я устал. Давай до утра, ладно?» - и засыпает.Он думает, что жена не права, потому что он имеет право на отдых вечером и ее любовь утром. Она думает, что это он виноват, потому что она имеет право на любовь мужа вечером: она ждала его весь день.Проблема не в усталости или суете дня. Проблема заключается в том, что они оба не желали понять друг друга. Их личный эгоизм им обоим навязывал мысль: «Ты прав! Это она не хочет тебя понять». У этой пары решение проблемы было простым. Они составили расписание: четные дни – вечер, нечетные – утро.Выход из создавшейся ситуации находится сразу, как только оба супруга обращают внимание на свой собственный эгоизм.Как часто приходится это слышать! Мы были бы счастливее, если бы…… наш ребенок не болел так часто;… в нашу жизнь не вмешивались бы ее родители;… мне на работе платили бы побольше.Супруги, имеющие такие мысли, считают, что виноват кто-то, но не они, винят в разрушении супружеских отношений всех и все: родственников, друг друга, друзей, но не себя. Не надо перекладывать вину собственного эгоизма ни на работу, ни на начальника. Мой эгоизм – моя проблема!Часто из-за неудовлетворенности своим положением в семье женатые люди ищут любовные связи на стороне. Некоторые понимают, что измена – нож в спину любого супружества, что это смертельная рана, после которой выживают далеко не все. Но, даже несмотря на все это, многие решаются на такой шаг.Иисус Христос сказал:Не говоря уже о том, если человек решается на прелюбодеяние и блуд. В Библии написано:Любовная страсть на стороне является большим грехом и несет разрушение в семью.Почему мы порой галантны и вежливы, очаровательны и нежны где-то, но не дома; с кем-то, но не с самым дорогим человеком? Не потому ли, что наш эгоизм говорит нам: «Она уже никуда от тебя не денется, да и не ценит она тебя так, как ты того заслуживаешь!»Очень часто работа (или карьера) служит такой компенсацией. Данное стремление может стать разрушительным, когда оно становится выше супружеских отношений и скрывает нашу несостоятельность в роли жены или мужа. Собственные желания одного из супругов также могут прикрывать трещины в их взаимоотношениях.- Хочу новую шубу!- Хочу машину!- Хочу поменять мебель!- Хочу раз в неделю выбираться на рыбалку!Опасность возникает тогда, когда жена ради шубы жертвует хорошим настроением и любовью мужа. Или когда муж ради рыбалки отказывает своей жене в долгожданном совместно проведенном выходном дне.Эта маска собственного «хочу» надевается вместо того, чтобы заняться «ремонтом» своих отношений и «залатать все трещины».Однажды на одной из семейных конференций возник спор: разве могут дети быть помехой в отношениях мужа и жены? Спор разрешила одна из супружеских пар. Жена сказала: «Мы живем вместе 28 лет. Вырастили троих детей. Год назад выдали замуж нашу младшую дочь. Все дети разъехались. Мы с мужем остались одни. У пустого гнезда. Чужие. Как это страшно!» Муж добавил: «А ведь раньше, в молодости, гуляли по набережной, часами наговориться не могли. Любовь ушла. Мы позволили ей уйти, спрятались за любовь к детям».Часто чрезмерная забота о детях скрывает собственное нежелание побеждать эгоизм в отношении супруга.Помните, что сохранение вашего брака не будет легким делом. У вас есть сильный противник - дьявол, который стремится разрушить ваш брак, потому что он ненавидит вас и все, что связано с Богом. Но не бойтесь и твердо верьте, что Христос победил сатану и лишил его силы. Встаньте под Божью защиту, просите помощи у Господа, и козни дьявола будут вам не страшны.