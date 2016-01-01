Грехи

Грехи


Разъяснение грехов:


       Лжесвидетельство - ложные показания на кого-то или о чем-то. «...Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА, хуления - это оскверняет человека» (Мтф. 15:19-20). «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, НЕ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВУЙ, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя» (Рим. 13:9)..

       Мужеложство - половая связь мужчины с мужчиной, гомосексуализм (подобно этому лесбиянство). «Они заменили истину Божию ложью... Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение» (Рим. 1:25-27). «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни МУЖЕЛОЖНИКИ, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).

       Употребление в пищу удавленины и крови - употреблять в пищу мясо животного, которое удавилось или погибло и кровь которого не стекла; пить кровь животного или употреблять в пищу продукты, в которых есть непереработанная кровь. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ идоложертвенного и КРОВИ, И УДАВЛЕНИНЫ, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете» (Деян. 15:28-29).

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ВЫПУСК 33 2007\2