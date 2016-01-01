Лжесвидетельство

Мужеложство

Употребление в пищу удавленины и крови

- ложные показания на кого-то или о чем-то.- половая связь мужчины с мужчиной, гомосексуализм (подобно этому лесбиянство).- употреблять в пищу мясо животного, которое удавилось или погибло и кровь которого не стекла; пить кровь животного или употреблять в пищу продукты, в которых есть непереработанная кровь.(Деян. 15:28-29).