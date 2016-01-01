Что такое покаяние?

Что такое покаяние?

       Зачем вообще нужно каяться пред Богом? Такой вопрос очень часто задают неверующие люди. В Новом Завете слово, переведенное как «покаяние», означает «изменение мышления». Чтобы получить спасение, люди должны обратиться ко Христу, покаяться в соделанных грехах. Недостаточно просто исповедать грех и попросить прощения. В сердце должна быть цель повернуться от старой грешной жизни на путь праведности. Сказать: «Я согрешил, совершив прелюбодеяние» , - намереваясь продолжать супружескую неверность, - это не покаяние. Чтобы спастись, грешник должен отвратиться от своей старой жизни. Иисус Христос в Евангелии от Марка (глава 1 стих 15) говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» . Апостол Павел проповедует: «...Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян. 17:30).
       Чтобы человек пришел к Господу, его должен привлечь Бог-Отец. Святой Дух в этом случае проводит человека через обличение. С обличением приходит сила для покаяния. Когда люди покоряются Богу и искренне раскаиваются, приходит благодать веры. «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар…» (Послание к Ефесянам глава 2 стих 8). С покаянием приходит сила верить, а с верой появляется «новое творение».
       Когда человек раскаивается искренне, он получает освобождение от грехов и рождается свыше. Божий «...Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» (Рим. 8:16) . Такое свидетельство внутри нас утверждает нас. Слово Божье становится реальным, оно обличает и утешает. Рожденный от Бога не грешит, а хранит себя, и лукавый к нему не прикасается. Бог Духом Святым производит перемену в человеке, он начинает слушать, исполнять Слово Божье. Рожденные свыше меньше подвержены грехам. А те, кто неискренны перед Богом, лишены духовной жизни, у них нет подъема, радости, ответственности перед Господом. Они поступают по человеческим обычаям. И хотя они читают Слово Божье, заповеди Божьи исполнять им трудно. В своем Послании Апостол Иоанн говорит: «Заповеди Его (Бога) не тяжки» (1 Иоан. 5:3). А для них они весьма тяжелы. Написано, что всякая неправда есть грех, что гнев, крик, злоречие должны быть удалены от нас. Но в глазах человека пути его кажутся прямыми. И только тогда, когда Бог открывает сердце к познанию Его Истины, мы каемся, принимаем Иисуса Христа в свое сердце. Если этого не происходит, человек не имеет общения с Богом и не может наследовать вечной жизни.



Опубликовано в № 1, 1998 г.

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