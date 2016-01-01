Тихая война

В.Н. Синякин, пресвитер Церкви ХВЕ г. Пензы

Опубликовано в № 7, 1999 г.

Прим. ред.: Эта статья написана 9 лет назад, поэтому возможно, что некоторые данные, приведенные в ней, на сегодняшний день устарели. Но, пожалуй, проблема, поднятая в статье, с годами стала еще насущнее.

Ежедневно, на протяжении веков ведется тихая, но беспощадная война с теми, которые не способны защитить самих себя. В Древней Греции и античном Риме аборты широко применялись для скрытия незаконных половых связей и для женской привлекательности. Но даже в то время, как и сейчас, аборт считался грехом. Библия говорит:Гиппократ, «отец» современной медицины, призывал учеников не делать абортов и включил соответствующий пункт в свою знаменитую клятву, которую до сих пор произносят врачи многих стран.В XIX веке аборты считались преступлением, затем ситуация изменилась. Начало положил Советский Союз, легализовавший аборты 18 ноября 1920 года. Вскоре этому примеру последовали Япония, Швеция и Скандинавские страны. Спустя некоторое время это распространилось по всему миру. В бывшем Советском Союзе производилось более восьми миллионов законных абортов в год. Причем на многих женщин приходилось до 10 абортов.Ситуация в Восточной Европе тоже весьма мрачна. Например, в Германии каждая пятая девушка беременеет до 18-ти лет, и большинство из них не желают рожать и делают аборты. Печально то, что многие стали относиться к аборту, как к обычной хирургической операции.Каждый год рождается около 120 миллионов детей и около 60 миллионов погибают от абортов. Масштаб убийства впечатляющий. С точки зрения физиологии и психологии сам метод производства аборта - акт грубого насилия. Мне хочется в этой статье донести до женщин и мужчин, что это не просто хирургическое вмешательство, это - убийство!В первые три месяца беременности для уничтожения ребенка обычно применяют методы отсасывания и выскабливания. Простейший вид аборта, отсасывание, может применяться вплоть до 16-ой недели беременности. Врачи пользуются острыми хирургическими инструментами, которыми буквально разрывают тело вашего ребенка на части, предварительно раздробляют голову младенца, чтобы потом легче извлечь плод. С помощью аппарата УЗИ было зафиксировано, что во время аборта ребенок совершает действия, похожие на попытки защититься, борется за жизнь. Когда аборт производится во второй половине беременности (с 4 по 6 месяц), то врачи начинают с того, что прокалывают иглой пузырь с околоплодными водами и удаляют околоплодную жидкость, на место которой вводится соляной раствор. Тем самым создаются условия, при которых плод буквально сгорает. Эта процедура стимулирует родовую деятельность, позволяя женщине извергнуть из себя мертвого младенца. Моя сестра лежала на сохранении и рассказывала, как одной мамаше ввели соляной раствор, и она ходила и приговаривала: «Но когда же ты сдохнешь!»Современная медицина не стоит на месте, и врачи совершенствуют методы уничтожения зародышей. При этом необходимо отметить, что врачи, делающие аборт, попадают под Божие проклятие. В Книгеговорится:Женщины идут на этот шаг по различным причинам. Но вы должны знать, что аборт может вам нанести непоправимый вред как физический, так и моральный. Возможными физиологическими осложнениями после аборта могут быть бесплодие, инфекции, повреждение внутренних органов, увеличение риска внематочной беременности, выкидыши. Кроме того, много женщин умирают вследствие аборта. Возможными психологическими осложнениями могут быть депрессии, чувства вины, отчаяния, горечи, вспышки гнева. Аборт может привести к разрыву отношений с близкими людьми, у вас может развиться пристрастие к алкоголю или появится склонность к самоубийству.Конечно же, женщины, согласившиеся на аборт, не единственные участники акта насилия. К этому причастны мужчины, то есть будущие отцы детей, которые, хотя и не делают абортов, но остаются участниками убийств. В Библии всказано:Когда мне приходится беседовать с женщинами, многие из них в совершенном укоряют мужа.Жизнь каждого человека имеет совершенно определенное начало: момент зачатия. К двум месяцам человеческое существо по размеру меньше мизинца. Этого маленького человечка свободно можно поместить в ореховой скорлупе, но у него уже все есть: руки, ноги, голова, внутренние органы, мозг, который примерно с 4-ой недели обладает самосознанием. Уже месяц, как бьется его маленькое сердечко.Думаю, приведенных доводов достаточно, чтобы отвратить человека от участия в этой кровавой бойне. Отрезвляющим является и тот факт, что аборт - насильственное уничтожение невинной жизни, убийство, вопиющее нарушение морального закона. Это очень серьезно, если учесть, что ежедневно уничтожается более 160 тыс. невинных жизней. Нам иногда приходится оплакивать грудных детей, по различным причинам ушедших из жизни. Но задумайтесь, есть ли разница между рожденным и нерожденным ребенком, ведь внутри беременной женщины все тот же младенец, имеющий ручки, ножки, внутренности, сердечко. Происходит убийство собственного ребенка!Снова и снова Писание указывает нам на Божественное творениеЭтой статьей мне хотелось бы достичь сердец тех родителей, которые спокойно идут на этот страшный шаг, не задумываясь, что на самом деле становятся убийцами, а Бог говорит через Священное Писание, что убийцы Царства Божьего не наследуют.Остановитесь в размышлении о том, что ребенок, находящийся во чреве, - это творение Божье, это ближний, которого надо защищать и любить!Есть ли надежда на прощение, если этот тяжкий грех уже совершен? Бог может простить грешника, если он осознал, понял, что грешен, и кается пред Богом, исповедуя свои грехи. Ведь Иисус Христос пролил Свою Святую Кровь во искупление грехов всего человечества. Бог не только может простить человека, но и дать ему жизнь вечную. В Библии написано:. И еще:Но, даруя прощение и милость человеку, Господь говорит: