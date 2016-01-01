Длинношеий красавец

Жираф - млекопитающее, и его строение во многом похоже на строение других млекопитающих. И все же в устройстве его организма есть много необычного, но во всех отношениях продуманного до мельчайших деталей. Шея жирафа устроена удивительно. Он ничуть не тяготится, нося на себе такую гигантскую конструкцию, а, напротив, она во многих случаях является его преимуществом.Из-за того, что голова жирафа находится так высоко, его огромное сердце должно быть способно подавать в мозг (на высоту 3 метров) достаточное количество обогащенной кислородом крови под давлением, в два раза превосходящим обычное. Поэтому не удивительно, что жираф в животном мире обладает, пожалуй, самым сильным сердцем. Высочайшее кровяное давление могло бы создать серьезные проблемы, когда жираф наклоняет голову (скажем, на водопое), если бы не уникальная система артерий с утолщенными стенками, разнообразными клапанами, сетью мельчайших сосудов (rete mirabile - «чудесная сеть») и рецепторами, оценивающими кровяное давление и регулирующими кровоток.Не менее удивителен тот факт, что кровь у жирафа от такого высокого кровяного давления не скапливается в ногах, и жираф не истекает кровью, поранив ногу. А причиной тому - особая прочность кожи и сосудов жирафа, большая удаленность артерий и вен от поверхности ног и мельчайшие капилляры кожи ног. Строение кожи жирафа стало предметом интенсивного изучения специалистов НАСА в связи с разработками новых космических скафандров.Уникальные легкие жирафа в восемь раз больше, чем у человека, а частота дыхания - в три раза меньше. И это в организме жирафа устроено неслучайно. В противном случае жираф не смог бы полноценно дышать.Чудо рождения жирафа несет неизгладимую печать разумного замысла. Новорожденный появляется на свет, падая с полутораметровой высоты, поскольку мать не может присесть на полусогнутых ногах, а лечь на землю означает неминуемо стать добычей льва или иного хищника. Причем голова детеныша, как и у других зверей, непропорционально велика, что осложняет роды. Но главное состоит в том, что эта голова соединена с 70-килограммовым туловищем посредством хрупкой длинной шеи. И если новорожденный будет падать головой вперед, то, когда сверху упадет туловище, детеныш неминуемо сломает шею; а если туловищем вперед, то он все равно сломает шею под тяжестью веса туловища, когда оно уже выйдет, а голова - еще нет. Однако и из этого положения есть выход: у новорожденного жирафа очень узкие бедра задних ног, а шея достаточно длинная, так что голова проходит вдоль тела к бедрам. Таким образом, сначала выходят задние ноги, новорожденный опирается на них, его голова при этом поддерживается бедрами, а шея благодаря чрезвычайной гибкости остается при этом в целости. Такое чудо становится возможным только при совокупности строго определенных особенностей строения и именно такой длине шеи. Через несколько минут новорожденный уже стоит в грациозной позе между ног матери.С экологической точки зрения жираф идеально вписывается в окружающую среду. Быстрорастущие деревья создают слишком много тени и тем самым уничтожают траву, служащую пищей для других животных саванны, поэтому такие деревья необходимо «подстригать». Кроме того, травоядным животным нужен «часовой», который сумеет разглядеть в высокой траве бесшумно крадущихся хищников. Жираф прекрасно подходит на эту роль не только из-за роста, но и благодаря отличному зрению и особенностям поведения. Предупредив других зверей об угрозе несколькими взмахами хвоста, он бесстрашно выходит навстречу опасности. Огромный рост, прочная шкура, смертоносная сила удара задних копыт и стремительная походка делают взрослого жирафа весьма непривлекательной добычей для любого хищника.Нелепо было бы предполагать, что все эти удивительные особенности жирафов, не имеющие себе подобных, возникли в ходе эволюции благодаря исключительно тому факту, что под ногами у них было слишком мало пищи. Почему же тогда другие животные, на которых охотились те же крупные кошки и которые подвергались тому же космическому излучению, не стали похожи на жирафов? Любопытно отметить, что есть и другие животные, питающиеся листвой. Так, африканская газель геренук имеет самую длинную шею в семействе газелей и весьма длинный язык, и поедает листья с деревьев, стоя на задних ногах. Афганский козел маркор в поисках вкусных листьев, забирается на деревья до 8 метров высотой! Другие звери тоже не прочь полакомиться листвой, но никто из них так до сих пор и не превратился в жирафа. К тому же совершенно очевидно, что жирафы не произошли ни от каких «жирафоподобных» животных. Идея о том, что «жирафы тянулись все выше и выше, и потому выжили», как и другие подобные дарвинистские объяснения, - типичная логическая ошибка. Это подтверждено и летописью окаменелостей, и уникальным и чудесным строением этих животных.Как не воздать честь и славу Создателю, сотворившему жирафа!