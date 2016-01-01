Вопрос - ответ
ВОПРОС: Приветствую Вас! Как известно, когда апостол Иоанн (один из любимейших учеников Иисуса) пребывал в изгнании на острове Патмос за веру в Нашего Господа, ему было Откровение! Эта последняя книга Библии передает нам видение о славном будущем с Богом, Божием плане для человечества. И в этой книге (Откровение 7:4-8), говорится о том, что ему было названо число спасенных людей 144000 (сто сорок четыре тысячи) - цифра небольшая, из всех колен сынов Израилевых, по двенадцать тысяч из каждого колена! Каждый, от последнего грешника до первого праведного верующего хочет спастись, но как мы видим, количество таковых будет ограничено! Только Богу известно, кто будет первым, а кто последним! Почему-то об этом все время умалчивается, видимо, чтобы не создавать панику и не разочаровывать людей, а в некоторых случаях и для того, чтобы умело манипулировать ими! (Известно из истории. Сейчас у церквей не столько власти, как во времена Ветхого завета!) Очень интересно Ваше мнение по этому поводу! И во сколько % верующий может оценивать свой шанс на спасение, вот, например, Вы, отвечающий на мой вопрос? С уважением Наталья.
ОТВЕТ: Уважаемая Наталья! Если внимательно прочесть полностью все видение, показанное апостолу Иоанну, и не вырывать из контекста только то, что относится к 144000, то мы увидим следующее: «И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч. ПОСЛЕ СЕГО ВЗГЛЯНУЛ Я, И ВОТ, ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРОГО НИКТО НЕ МОГ ПЕРЕЧЕСТЬ, ИЗ ВСЕХ ПЛЕМЕН И КОЛЕН , И НАРОДОВ И ЯЗЫКОВ, СТОЯЛО ПРЕД ПРЕСТОЛОМ И ПРЕД АГНЦЕМ В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ И С ПАЛЬМОВЫМИ ВЕТВЯМИ В РУКАХ СВОИХ И ВОСКЛИЦАЛИ ГРОМКИМ ГОЛОСОМ ГОВОРЯ: СПАСЕНИЕ БОГУ НАШЕМУ, СИДЯЩЕМУ НА ПРЕСТОЛЕ, И АГНЦУ ЕГО! И все Ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, Говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь. И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр 7:4-17). Тут совершенно очевидно, что речь сначала идет о представителях колен Израилевых. А про других говорится: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Видите: «великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Из всего отрывка ясно видно, что 144000 относится только к тем, кто еврей по национальности и жил именно во времена последнего времени, но при этом говорится и о людях других национальностей, которые тоже будут спасены и будут у престола Агнца, а количество их будет таким, что никто не сможет перечесть! Поэтому оценивая свой шанс на спасение, учитывая, что я не являюсь евреем по национальности, могу сказать, что он равен 100% при условии, если я осознаю себя грешником, попрошу у Бога прощения своих грехов и буду искренне верить в Бога, исповедуя Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Писание ясно говорит нам, что «...так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Поэтому никто ничего не умалчивает и не манипулирует людьми, так как Бог не ограничил количество спасенных и дает спасение всем, верующим в Него.
ВОПРОС: Здравствуйте. Прочитала одну очень хорошую статью о грехе объедения - и задумалась. И в самом деле, так мало говорится об этом грехе. Полагаю, что все тучные люди - обжоры, грешат (будучи членами церкви). Подскажите какую-нибудь проповедь или книгу, чтобы больше узнать о правильном питании, угодном Богу. И как избавиться от этого греха, ведь вкусная еда повсюду, особенно если ты домохозяйка и постоянно готовишь для детей и мужа? Как быть? Спасибо.
ОТВЕТ: Христос говорил своим ученикам: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими...» (Лук.21:34). Давайте определимся с термином «обжорство», «объедение». Обжорство (объедение) - это неумеренность и жадность в еде, доводящая человека до животного состояния, когда самоцелью жизни является еда. Следует отметить, что не все тучные люди - обжоры. Полнота может быть из-за состояния здоровья, например, нарушения обмена веществ, приема гормональных медикаментов. И эти люди могут даже и не есть много, а некоторые даже соблюдать диету, но все равно оставаться полными. Поэтому если Вы домохозяйка и готовите еду и пробуете ее на готовность и на вкус, это еще не означает, что у Вас грех обжорства. Грехом будет то, когда Вы употребляете пищу не для поддержания нормальной работы тела и во время готовки пищи, а из-за того, что Вы просто зависимы от того, чтобы постоянно вкусно есть, Вы излишествуете в пище и для Вас еда становится смыслом жизни и целью. Кстати, и в указанной Вами статье тоже не говориться о том, что нельзя вкусно есть и готовить пищу, речь идет о том, когда пища превращается в идол. Поэтому если пища для Вас не идол и цель жизни, не переживайте и не думайте, что Вы грешите тем, что Вы хорошая домохозяйка. А что касается питания, то мы видим в Новом Завете, что Бог дал возможность человеку употреблять в пищу все и апостолы во время собора в Иерусалиме лишь определили, что нельзя употреблять в пищу кровь и удавленину: «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда» (Деян.21:25). Поэтому Вы свободны в питании, но нужно иметь мудрость в том, чтобы не есть того, что лично для Вас будет не полезным. Если же еда становится кумиром, то нужно молиться Богу о том, чтобы Он дал свободу от этой зависимости и дал сил противостоять соблазну все время есть.
ВОПРОС: Почему христианам не приемлемо танцевать?
ОТВЕТ: Давайте определим, чем являются современные танцы и что побуждает людей танцевать. Доктор Тейер Гастон в своем труде «Музыка в Терапии» говорит: «Ритмическая активность облегчает совместные действия потому, что при этом не нужны слова - ритм является связующим фактором. Каким-то образом он раскрепощает взаимоотношения. Во время танца впервые встретившиеся мужчина и женщина обнимают руками друг друга в такой интимной близости, которую никогда бы не позволили ни они, ни окружающие их, но в танце это приемлемо до тех пор, пока звучит музыка». Все танцы несут в себе элемент сексуальности. А теперь вопрос: «Какие чувства и желания возникают, и могут возникнуть при всех этих интимных касаниях, будь-то в классическом вальсе или в современном танце?» Обратите внимание на то, что практически все виды танцев, включая даже балет, отчетливо взывают к плотским сексуальным влечениям. Можно ли соотнести с нормами христианской морали то, что происходит сегодня вокруг нас? Давайте в разрешении этого вопроса последуем совету апостола Павла: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).