Господь - упование мое

Зовут меня Наталья. Родилась я в 1960 году в многодетной семье. Нас было четверо детей. Жили как все в те времена - не бедно, не богато. Родители работали, мы, дети, учились. Жили в селе. О Боге знали немного от бабушки, она была православной верующей, иногда ездила в церковь в Пензу и брала меня с собой.В 1977 году я поступила в Пензе в Инженерно-строительный институт, вышла замуж, родилась дочь. Поначалу все шло своим чередом, и, казалось бы, неплохо. Но вот настали тяжелые «перестроечные» времена, когда все наши жизненные устои стали рушиться. В это время моя семья распалась, дочь тяжело болела, работы не было, жить было не на что, а я в свои 34 года чувствовала себя дряхлой старухой. У меня было три серьезных диагноза: заболевание почек (гломерулонефрит и нефроптоз), доброкачественная опухоль желудка и еще одно, как говорится, по-женски. Много раз лежала в больницах, состояла на учете у врачей. Болезни прогрессировали: анализы и многочисленные обследования подтверждали это. Лекарства, которые выписывали врачи, не помогали, да и покупать их было не на что. По заболеванию почек врачи говорили, что с таким диагнозом живут лет десять. Мой срок подходил к концу. Я жила, как под дамокловым мечом.«Что будет с моей дочерью?» - думала я. Только это меня как-то удерживало в жизни. Навязчивая мысль, что я живу последний год, не давала мне покоя. И моя душа как будто чувствовала это. Возможно, так бы оно и случилось, если бы однажды ночью, еле задремав и проснувшись очередной раз от необъяснимого ужаса, я интуитивно не возопила к Богу. Лихорадочно разыскав когда-то записанную бабушкой молитву «Отче наш», я стала читать ее много раз подряд. Почувствовав, что мне стало легче, уснула и теперь каждую ночь спасалась только этой молитвой.Через некоторое время я познакомилась с христианкой. Она мне рассказала о Боге, о Его любви ко мне, о том, что Он желает меня спасти и помочь мне, и я поверила услышанному. Вскоре я стала посещать богослужения в евангельской церкви, читать Библию, молиться. Господь стал мне открываться и являть Свои милости. Я нашла работу, моя жизнь стала потихоньку устраиваться. Но по-прежнему меня волновало мое здоровье и здоровье моей дочери. Это было центральной, самой главной моей нуждой. Я очень хотела, чтобы Господь исцелил нас. И, конечно же, я просила Его об этом. Молились за это и в Церкви. Прошло несколько лет. За эти годы Господь многому научил меня. Научил строить свою жизнь в соответствии со Словом Божьим, надеяться и доверять Ему, каждый день уповая на Его милость и любовь. И вот настал в моей жизни такой момент, когда я вдруг поймала себя на мысли, что достаточно давно уже не чувствую болей в пояснице и желудке и что общее состояние мое как будто бы стало намного лучше. Меня это удивило. Но денег на обследование не было.В это время неожиданно с моей мамой случилось несчастье. Она попала в больницу, и ее экстренно прооперировали. После операции я стала ухаживать за ней. Я молилась за нее, прося у Бога милости, потому что ее состояние было критическим. И Бог на моих глазах постепенно стал поднимать ее, можно сказать, со смертного одра. Там, в больнице, ухаживая за мамой, у меня появилась возможность самой пройти обследование. Результаты обследования были следующими: размеры обеих почек были одинаковыми, в пределах нормы, без патологий, анализы были хорошими; от опухоли в желудке остался маленький шрам, как будто невидимый скальпель срезал ее. Это была неописуемая радость! По милости Своей Господь совершил в моей жизни настоящее чудо. Ведь иссыхание почки (гломерулонефрит) - необратимый процесс, который приводит или к смерти больного, или его переводят на гемодиализ, так называемую, искусственную почку, когда кровь больного после каждого приема пищи или несколько раз в неделю искусственным путем очищают от токсинов и шлаков. Подтверждение исцеления последнего заболевания (женского) я получила в прошлом году, при плановом обследовании всех работников завода «Пензмаш», где я сейчас работаю.Скоро 9 лет, как я уверовала в Бога. За эти годы Господь явил мне много милостей. Он помог и моей дочери Кате. У нее была группа инвалидности по кожному заболеванию. Сейчас Катя замужем, растит дочку Еву. Девочка с Божьего благословения родилась здоровой. Сегодня в мои почти 50 лет я чувствую себя на те 34 года. У меня сейчас хорошая работа по специальности, о чем я уже и не мечтала, замечательный коллектив, наладились отношения со многими людьми. Я благодарна Богу за все, что Он сделал в моей жизни.