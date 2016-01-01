Спасение или облегчение?

Как правило, каждый человек ищет облегчения в своей жизни, а на самом деле каждый человек нуждается в спасении и в примирении с Богом. Грех стал стеною между Богом и человеком со времени грехопадения Адама. Грех погасил пламя духовной жизни в душе человека. Восстановление связи с Богом возможно только через покаяние в грехах и принятие верою жертвы Иисуса Христа. Как печально, что миллионы людей обманывают сами себя, думая, что с ними все в порядке, что они «не хуже других». Такое утешение весьма опасно. Придет время, когда человек должен будет предстать перед Богом с отчетом о прожитой жизни. Поэтому лучше сегодня в смирении признать свою греховность, покаяться и принять от Бога новую жизнь. Не ищите кратковременного облегчения – ищите спасения своей души!