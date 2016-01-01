Правда о наркотиках

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Наркотическая чума охватила Россию. И в зависимости от наркотиков оказались люди, которые имели неправильное представление о них, потому что сегодня создана целая наркоманская философия, для того чтобы как в сеть, как в ловушку заманивать молодых людей. В этом активно участвует всемирная наркомафия, которая заинтересована в огромных доходах, посадив парней и девчонок на иглу. Для этого созданы определенные музыкальные стили, ночные дискотеки (дансинги), где раздаются, на первый взгляд, «безобидные» таблеточки «экстази», с этой музыкой, с этой философией, куда толпами стоит молодежь. И эта молодежь не понимает, что они закончат свою жизнь в гнилых подвалах.Я скажу сразу: я не врач. Я не могу сказать от имени Минздрава: «Наркотики вредны для здоровья». Я не учитель школы. Я не собираюсь учить вас каким-то правильным жизненным принципам. Я не милиционер, который будет пугать вас тюрьмой. Мы не узнали о наркомании, сидя в медицинском институте или на каких-то курсах, мы изучали наркоманию в подвалах. Мы однажды спустились в подвалы Санкт-Петербурга. И мы увидели наркоманию в самом неприглядном ее виде. Мы попали в самое сердце этой наркомании. В Санкт-Петербурге существует целый район, где в подвалах домов живет целая колония наркоманов. И я хочу поделиться с вами некоторыми интересными вещами, которые я увидел.Нам знакомы представители администрации крупных городов, дети которых сидят на игле. У многих ребят, которые попадали к нам в реабилитационный центр, родители - очень обеспеченные люди.К примеру, история одной девушки, в жизни которой, слава Богу, произошло настоящее чудо, она жива, прошла реабилитацию в христианском реабилитационном центре, сегодня у нее семья, дети. Ее мама была главным бухгалтером в какой-то фирме. Она получала хорошую зарплату. Папа работал в институте. И однажды дочка таких родителей попробовала наркотик. Ей сказали: «Тебе будет хорошо. Ты переживешь необыкновенные ощущения. Послушай вот эту группу, которая поет, что это так «круто». Посмотри этих музыкальных идолов, которые проповедуют наркотики с телеэкранов и в ночных дискотеках. Почитай наркожурналы. У тебя все будет нормально. Ты будешь необыкновенным человеком». Каждый человек ищет чего-то. У каждого есть пустота внутри. Ее часто пытаются заполнить водкой, или наркотиками, или сексом, или еще чем-нибудь. И вот эти молодые люди, которые не имеют правильных ориентиров в жизни, правильного духовного фундамента, как кролики под взглядом удава, идут куда попало и попадают в такие ситуации. Однажды эта девочка попробовала просто покурить травку.Хочу сказать о мужчине, который лежал в подвале на теплотрассе, умирая от гангрены. Я был шокирован, когда он рассказывал о себе. Он был директором крупной мебельной фабрики в Москве. У него было несколько квартир, машин, жена, ребенок. За считанные годы он потерял все. Он «проколол» все свои квартиры, он «проколол» свой бизнес, свою семью. Жена и дочка просто потеряли его. И он говорил: «Мне стыдно сообщать о том, что я в подвале». Мы вытащили его из подвала, но он умер на следующий день, потому что у него была гангрена легких. Он выплевывал куски легких. На ноге тоже была гангрена.Знаете, чем обольщаются наркоманы? Они хотят быть какими-то особенными. Они хотят иметь какие-то особенные переживания. Когда тебе предлагают что-то «особенное», я тебе советую остеречься этого!С тех пор, когда мы впервые спустились в эти подвалы, на наших глазах вымерло несколько поколений молодых людей. Мы приходили туда, видели наркоманов. Мы знакомились с ними, им помогали, и тех, которые соглашались ехать в реабилитационный центр, мы забирали. Но, возвращаясь туда второй и третий раз, мы видели, что тех, кого мы знали, там уже не было, и их место занимали молодые, глупые пацаны и девчонки, которые также попадались на удочку. Они были в подвале.Под наркотиками человек не видит степени своей деградации, эти круги своего «опускания» до животного состояния. Это видно со стороны. Это видят их родители, друзья. Но они сами не видят этого. Иногда приходишь в подвал, и они говорят: «У меня все хорошо», - а сидят все во вшах, гнилые. «Я еще выберусь. Все будет нормально». Это страшно. Но когда он просыпается от этого пьяного наркотического угара и когда ясный разум возвращается, он понимает, что медленно превращается в животное. От него отвернулись родители, друзья, близкие. Осталась только одна компания наркоманов, сфера интересов которых сузилась до одного: где найти, как найти и поскорее. И ради этого они готовы идти на все, потому что наркотик делает человека абсолютным рабом. Наркотик никогда не спросит человека, хочешь ты колоться или нет. Он одевает на человека железное ярмо и говорит: «Вперед - грабь, занимайся проституцией, убивай, воруй, но ты должен достать дозу. Иначе ты будешь наказан - у тебя будет ломка».Мы видели некоторых молодых людей, которые не выдержали ломок. Один парень 15-16 лет выбросился из окна одиннадцатого этажа. Одна девочка повесилась. Кто-то вскрывает вены, потому что не может выдержать этого адского состояния - переживания ломок. Это награда героина за героические наркоманские подвиги! Это все то, что ожидает абсолютно каждого человека, который когда-либо в своей жизни поверит этим посланникам дьявола.Наркомафия ищет простаков для того, чтобы «повесить лапшу на уши» и потом связать, и повести туда, куда они даже не представляют.Я хочу сказать, что всякий человек, который приходит к тебе и предлагает наркотики, - это убийца, который пришел убить тебя. Запомни это. Если ты не глупый, ты повернешься и побежишь от такого человека. Я знаю ребят, которые вышли из этого ада. Но этих людей единицы. Мы видели сотни и тысячи наркоманов, из которых многие уже умерли. Этот наркотический бум идет по России широкими шагами.Нам звонят из Сибири, из Алтайского края, из глухих деревень. Я спрашиваю: «Из какого вы города?» - «Да какой там город. Мы из деревни в тайге. Пожалуйста, примите на реабилитацию». Я говорю: «Чем вы колетесь? Где вы все это берете?» - «Не беспокойся. Нам все привозят».Я никогда не кололся. По воле Божьей случилось, что мы увидели этих людей и стали им помогать. Раньше я не обращал внимания на наркоманов. Я считал, что они создали сами себе проблемы. Но когда я обратился к Богу, мое представление об этих людях изменилось.Сегодня мы встречаем в обществе такое мнение о наркоманах: всех собрать и поставить к стене и расстрелять, потому что это - отбросы.Но я вам скажу другое: эти отбросы - наши с вами дети. Никто не может гарантировать тебе, что если ты ходишь, смотришь по сторонам и разеваешь рот, завтра сам не попадешь в такую же ситуацию. Среди людей распространено мнение - расстрелять, убить, сжечь, потому что они - отбросы.Поэтому мы и создали реабилитационный центр. И этих центров будет больше. Но это капля в море. Сегодня все, что мы можем сказать это: «Ребята, никогда не прикасайтесь к этой гадости - к наркотикам!»Есть такая поговорка: бесплатный сыр только в мышеловке. Наркоман делает укол (например, 1 куб) и испытывает некоторые переживания. Ему это нравится, но через месяц или полтора эти переживания оставляют человека, и для того, чтобы пережить заново что-то, ему нужно вколоть 2 куба. Когда он вкалывает 2 куба, он снова имеет какие-то переживания. Через некоторое время они снова пропадают, и для того чтобы их иметь, нужно вколоть 3 куба, и т.д. Но есть предел, через который ты переступить не можешь, потому что будет передозировка. На этом последнем пределе человек останавливается и теряет всякие ощущения кайфа, которые он имел. И когда у человека вдруг на каком-то этапе созревает мысль о том, что нужно бросить, - назад дороги нет. Ломка перекрывает путь. Только вперед... Вернуться через ломку очень трудно. Врачи могут помочь «переломаться» человеческому организму, физическому телу. Они могут помочь почистить кровь и т.д., слава Богу, что есть хотя бы такая помощь. Но это трансформированное наркотиком сознание похоже на машину после аварии. Оно все покореженное. Никакими лекарствами такое сознание не выправишь. И получается, ты уже не имеешь переживаний, и нужно колоться только для того, чтобы чувствовать себя «нормальным» человеком, чтобы ходить, говорить, как-то шевелиться. Иначе ты будешь разбит, у тебя будут судороги, конвульсии, рвота, понос, пот, высокая температура и т.д. Это ломки. Вот в этом и заключается ловушка - заманить человека и закрыть за ним дверь.Вы знаете, почему мы акцентируем внимание на наркотиках? Сегодня это одно из самых мощных дьявольских орудий для того, чтобы забрать как можно больше людей в преисподнюю.