Я родилась не напрасно!

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veronika.sersunovits@gmail.com

Прошло время, о Боге я не задумывалась всерьез, взрослела, жила мирской жизнью, как и большинство моих сверстников. Потом начались трудные времена – мои родители были на грани развода, дома было неспокойно. Наше уютное гнездышко разорил грех. Несколько раз я всерьез боялась за жизнь своей матери. К этой беде добавилась и моя болезнь. Когда мне было 10 лет, у меня обнаружили сколиоз. Врачи стали назначать массаж, физкультуру и плавание. Наверное, серии процедур раз в квартал было мало, но дома было не до этого, да и кто мог подумать, что сколиоз окажется прогрессирующим. Когда мне исполнилось 12 лет, он достиг третьей степени. Порой трудно было дышать, но, в общем, чувствовала себя нормально.Когда я в очередной раз пришла на осмотр к хирургу за направлением на массаж, она ужаснулась. Я почувствовала беспокойство. Они поговорили с мамой, и врач решила направить нас к профессору в Таллинн. Тогда я поняла, что, возможно, мне предстоит операция. Через некоторое время, это было весной 1998 года, мы попали на прием к профессору. Из беседы его с моими родителями я поняла, что необходима операция, поскольку за четвертой степенью сколиоза следует летальный исход. Помню, как он повернулся ко мне и спросил: «Ты хочешь стать на 7 см выше?» Я ответила: «Да», - а у самой на глаза наворачивались слезы при мысли о хирургическом вмешательстве. Так, на 18 августа 1998 года мне была назначена операция по выпрямлению позвоночника при помощи металлической конструкции.Мы приехали в Таллинн за несколько дней до рокового числа. На второй день, это было воскресенье, мы пошли в церковь, членом которой являлась моя тетя. Там в конце служения за меня помолились, чтобы Бог благословил предстоящую операцию. В понедельник меня отвезли в больницу, где за один день они хотели обследовать меня. Идя на рентген, я молилась и надеялась, что Господь может выпрямить мой позвоночник мгновенно. Но у Него были другие планы. Вечером ко мне пришли родители, сестры и тетя. Я сорвалась и начала плакать, я не хотела идти на операцию, но противоречить взрослым я не могла. Во вторник меня разбудили пораньше и сказали принять таблетки. Через некоторое время за мной привезли каталку. В последний раз я самостоятельно легла, и меня повезли по длинным коридорам с тусклыми лампами.Открыв глаза, я, как в тумане, увидела мамин свитер и позвала ее. Я спросила: «Можно мне разогнуть ноги?» Казалось, я спала несколько дней, но, наконец, полностью пришла в себя. Мои ноги казались мне согнутыми, да и к тому же затекшими и «в иголках». Я не помнила, что происходило. Мы все надеялись, что это временное явление и что скоро я смогу подняться. Так потянулись длинные больничные будни с кучей таблеток и невкусной едой. За день до моего дня рождения, 1 октября, меня с подозрением на воспаление в сердце, на скорой помощи отвезли в Тартусскую клинику. Тогда я даже не могла сидеть. Попытки заканчивались потерей сознания, шумом в ушах и тошнотой. Одно было ясно – операция прошла неудачно. Только приехав домой в конце октября, я смогла просидеть около часа, это было счастье. Говорят, родные стены лечат.Потом, конечно, в моей жизни было много трудностей. Можете себе представить, каково стать прикованной к инвалидной коляске в 12 лет!.. И только сейчас я понимаю, что через этот случай, через трудности Бог говорил ко мне, Он пытался приблизить меня к Себе.В то тяжелое для меня время от меня стали отворачиваться друзья. Я не могу обвинить их и оправдать себя. Жила я далеко, на окраине города, куда моим друзьям было не по пути. Да и сама я была не подарок, любила посплетничать, что и привело впоследствии к одиночеству. Я продолжала иногда посещать баптистскую церковь, но Слово Божие, можно сказать, меня не касалось.Я окончила школу на дому. Меня стала тревожить мысль, что же делать дальше. Чувство безысходности охватило меня: без ног нереально было получить образование. Я плакала, не видя впереди никакого будущего. Депрессия мучила меня днем, а бессонница не давала покоя ночью.Благодаря дедушкиному щедрому сердцу у нас появилась квартира в центре города, и мы с мамой переехали с окраины в центр. Слава Богу, что меня начали приглашать на молодежное служение в баптистской церкви, а руководитель молодежи стал моим духовным наставником. Он часто приходил за мной, привозил и отвозил. Наставлял меня и советовал, как поступать.Однажды, это было в декабре 2004 года, он пригласил меня в Церковь пятидесятников, с которыми дружил. На то собрание приехали гости из Германии – пророки. Мы прибыли на место. Когда собрание уже заканчивалось, объявили, что люди, которые хотят получить какой-то ответ от Бога, могут выйти вперед и помолиться. Я сидела впереди, но не стала выезжать на своей коляске, а про себя молилась: "Господи, если ты хочешь мне что-то сказать, скажи!"И тут ко мне подошел пророк, положил руку на плечо, и Господь проговорил через него, что любит меня, что я не напрасно родилась, хотя я думала обратное, что Он знает мою вину и прощает меня. Что я прославлю Его, как Живого Бога… Он призывал меня служить Ему... Эти слова сильно коснулись меня. Я плакала и несколько дней не могла придти в себя. Это была реальная встреча с Богом и Его призыв.С тех пор я уже не могла жить, как раньше. Грех мне стал противен. Начала посещать эту Церковь, куда меня стали приглашать на молодежное служение. Знакомых там не было, но один верующий человек согласился мне помогать добираться до церкви. Игорь до сих пор приходит за мной, помогает спуститься по лестнице в коляске и возит меня на собрания.В 2005 году я впервые поехала в молодёжный христианский лагерь. Там я покаялась. Покаяние рождалось в моем сердце не раз, но теперь оно было публично засвидетельствовано.Менялась, однако, моя жизнь не сразу, были разные трудности, которые Господь помогал преодолевать. С тех пор я каждое лето езжу в лагерь, где провожу очень полезно время в общении с друзьями и в служениях, все лучше узнавая Слово Божье. Господь подарил мне множество сестер и братьев, а также хороших подруг.После окончания гимназии я долго переживала, не зная, чем заняться. И Бог так чудно повёл меня, что я сама удивилась. В нашем городе есть общество инвалидов, которое заинтересовалось мною. Ко мне домой пришла работница Биржи труда, которая начала расспрашивать: «Чем бы ты хотела заняться?» Я растерялась, оглянулась вокруг. На глаза попалась стоявшая неподалёку ручная швейная машинка, которую мне уже давно подарили и на которой я иногда немного шила по мелочи. Ответила: «Я бы хотела учиться шить».Эта женщина начала узнавать, где я могла бы учиться. И нашла! Учителя пошли навстречу, ради меня оборудовали рабочее место. Так я закончила курсы в Центре прикладного образования. Господь так повел, что я захотела учиться и дальше – на портного в этом же заведении. Сейчас я заочно учусь в Технической Высшей школе в Таллинне, изучаю технический дизайн и технологию изготовления одежды. Бог заботится обо мне, я постоянно ощущаю Его поддержку и участие.В 2006 году в лагере я получила крещение Духом Святым, а через месяц приняла водное крещение. Во время духовного крещения в мою внутренность пришел мир и покой. Господь удалил страх по плоти, на вечернем служении я со смелостью львицы рассказывала стихи, написанные мною во славу Божью. Теперь я служу Богу. Наша церковь небольшая, но мне там нравится. Все такие родные, близкие, а главное – истина в учении. Здесь я нашла то, чего мне не хватало.Так Господь достучался до меня, и теперь уже я стала первосвященником в своем доме, неся на руках молитвы своих родных. Не всегда я летаю в облаках, не всегда радость в сердце моем, иногда плачу по ночам, моля Господа исцелить меня. Но как бы то ни было, какие трудности бы ни встречались, я вижу Божью руку, Его помощь, а Его покой до сих пор со мною.Молитесь обо мне, братья и сестры. Я нуждаюсь в Божьей силе. Испытание, данное Им мне, не из легких. Я хочу, чтобы Он укрепил мою веру, и чтобы я прославила Его, как Живого Бога. А главное – чтобы остаться мне верной Ему до конца, даже если все сложится не так, как бы мне хотелось.Я бы хотела поддерживать молитвенно и морально людей с аналогичными проблемами, пишите мне:Благословений вам всем!