Высказывания известных людей о Библии

Высказывания известных людей о Библии



       «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… в нём находим всю человеческую жизнь… Англичане правы, что дают Библию детям… Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике… Вот единственная книга в мире: в ней всё есть» (А.С. Пушкин)


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       «Есть книга, в которой всё сказано, всё решено, после которой ни в чём нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни — Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большом проникновении в тайную глубину этой божественной книги… Основания Евангелия — откровение истины через посредство любви и благодати» (В.Г. Белинский)


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       «Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!…И сколько тайн разрешённых и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия» (Ф.М. Достоевский)


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       «Так велико мое уважение к Библии, что чем раньше дети мои начнут читать ее, тем более я буду уверен, что они станут полезными гражданами своей страны и уважаемыми членами общества. Долгие годы я придерживаюсь обычая прочитывать Библию раз в год» (Джон Адамс)




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ВЫПУСК 50 2013\1