Высказывания известных людей о Библии

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«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… в нём находим всю человеческую жизнь… Англичане правы, что дают Библию детям… Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике… Вот единственная книга в мире: в ней всё есть»«Есть книга, в которой всё сказано, всё решено, после которой ни в чём нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни — Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большом проникновении в тайную глубину этой божественной книги… Основания Евангелия — откровение истины через посредство любви и благодати»«Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!…И сколько тайн разрешённых и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия»«Так велико мое уважение к Библии, что чем раньше дети мои начнут читать ее, тем более я буду уверен, что они станут полезными гражданами своей страны и уважаемыми членами общества. Долгие годы я придерживаюсь обычая прочитывать Библию раз в год»