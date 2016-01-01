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Примером цивилизованного варварства является история с Ота Бенгой. Это человек из племени пигмеев, имя которого на его языке означает «друг». Он родился в 1881 году в Центральной Африке. За несколько кусков ткани и немного соли американский путешественник, а по совместительству «исследователь» Сэмюэл Вернер купил Ота Бенгу в Бельгийском Конго в 1903 году. До этого Ота Бенга был захвачен другим племенем и находился в рабстве. Просвещенный европейский исследователь заковал в цепи «живой экспонат» и доставил в свободную Америку. То была типично циничная деловая сделка, не первая и, увы, не последняя. У Вернера был заключен договор со Всемирной ярмаркой в Сен-Луи, по которому он обязался привезти несколько «живых экспонатов» в Америку, для «наглядной демонстрации» теории Дарвина.Для тысяч посетителей выставки летом 1904 года экспозиция антропологического отдела служила «наглядным доказательством» того, что люди прошли путь от черных дикарей Африки до белых хозяев цивилизации. «Прогрессивные» органы печати наперебой публиковали статьи о «недостающем звене – полуобезьяне-получеловеке». Когда его выставили в зоопарке, ему было примерно 23 года, его рост был 140 сантиметров, а вес – около 46 кг. Его принимали за мальчика, хотя на самом деле он был уже дважды женат (его первая жена и двое детей были убиты белыми колонизаторами, а вторая жена умерла от укуса ядовитой змеи).В музейном заточении Ота Бенга был не один, а в компании с индейцами, филиппинцами, азиатами. Для «живых экспонатов» реконструировали хижины и целые деревни.Вскоре, после целого ряда событий, Вернер решил свою коллекцию (шимпанзе, змеи, жуки, статуэтки из слоновой кости) вместе с Ота Бенгой передать на хранение в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, так как ему не на что было их содержать. Затем «живой экспонат» направили в обезьянник зоопарка Бронкса. Вскоре руководству зоопарка в голову пришла, как говорят американцы, блестящая идея: запереть «экспонат» в клетку с орангутангом по имени Дохонг. Для пущей убедительности по клетке были разбросаны кости. Руководство зоопарка не раз заявляло «о чести иметь такую редкую переходную форму в своем зоопарке».Тысячи посетителей пришли в зоопарк в первый же выходной, и свободолюбивая New York Times отметила в передовице: «Человек и обезьяна, живущие вместе, являются гвоздем сезона в зоопарке Бронкса… Хорошо, что Бенга не способен на глубокие переживания, иначе вряд ли бы он гордился собой, проснувшись утром и обнаружив, что живет под одной крышей с орангутангами и обезьянами».На защиту горемыки встали евангельские проповедники, резко осудившие «зрелище, унижающее человеческое достоинство». «Нас (людей) и без того достаточно унижали, чтобы выставлять сейчас одного из нас на всеобщее обозрение вместе с обезьянами. Мы заслуживаем того, чтобы к нам относились как к людям, имеющим душу, - заявил преподобный Джеймс Гордон. И добавил, - Дарвинизм полностью противоречит христианству».Счастливому «экспонату» было милостиво позволено гулять по территории зоопарка. Хорнадей, директор зоопарка, писал: «Мы неустанно заботимся о своем маленьком собрате. Ему выделена одна из лучших комнат в помещении для приматов».Газета New York Times так же помещала репортажи об этом: «Абсурдно жаловаться на выдуманные унижения, от которых он якобы страдает. Идею о том, что люди в основном одинаковы, только одни имеют возможность учиться по книгам, а другие нет, пора выбросить на свалку».Конечно, жизнь в зоопарке, унижающая и оскорбляющая человеческое достоинство, не могла пройти бесследно для психики Ота. В конце концов ему опротивели толпы любопытных зрителей, которые дразнили его, поднимали на смех. Однажды в раздаточной обезьянника Ота раздобыл кухонный нож и пошел по зоопарку, размахивая им самым устрашающим образом; и долго не желал его отдавать. В конце концов, нож у него отобрали. Вскоре после этого он пошел к киоску с газированной водой, и когда ему не дали воды, пришел в ярость. Это вылилось в крупную потасовку. Он сражался так, что потребовалось трое мужчин, чтобы отвести его в обезьянник. Он нападал на посетителей. Позднее он сделал маленький лук и стрелы к нему, и стал стрелять в наиболее противных ему посетителей зоопарка! После того как Ота ранил нескольких зевак, ему пришлось навсегда покинуть Зоологический парк.Покинув зоопарк, Бенга получил помощь от нескольких организаций и многих сочувствующих ему людей, но жизнь его так никогда и не вошла в колею. Узнав, сколько стоит билет до Африки, он пришел к выводу, что никогда не заработает на него. Он все больше впадал в уныние и отчаяние, становился агрессивным, вёл себя неразумно. Когда он говорил, что хочет домой, в глазах у него стояли слёзы. Решив, что ему никогда не вернуться на родную землю, Бенга 20 марта 1916 года покончил с собой, застрелившись из револьвера...