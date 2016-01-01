Семидневная неделя – для всех

Семидневная неделя – для всех

       «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них» (Исх 20:11).

       Согласно Библии, Бог сотворил мир за шесть дней, а седьмой день отдыхал. Если это - лишь миф, то откуда тогда появился недельный ритм деления календаря?

       Древнееврейское слово шева означает «семь» и восходит к корню, переводимому как «полный, завершённый». От этого слова происходит и слово «суббота», оно родственно и названию числа «семь» в разных языках. В древней Индии, в Египте, Китае, Риме и Греции основой отсчёта времени была семидневная неделя и другие системы исчисления времени встречались крайне редко.

       Так же установлено, что с семидневной неделей связан один из основных биологических циклов человека. В ходе экспериментов выяснилось, что этот «встроенный» семидневный цикл невозможно заменить на шести- или восьмидневный.

       Учёные-эволюционисты признают, что не могут понять происхождение семидневной недели. А в Библии конкретно описано, как появилась наша семидневная неделя!





По материалам радиопередачи «Моменты творения»

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 51 2013\2