Семидневная неделя – для всех

Согласно Библии, Бог сотворил мир за шесть дней, а седьмой день отдыхал. Если это - лишь миф, то откуда тогда появился недельный ритм деления календаря?Древнееврейское слово шева означает «семь» и восходит к корню, переводимому как «полный, завершённый». От этого слова происходит и слово «суббота», оно родственно и названию числа «семь» в разных языках. В древней Индии, в Египте, Китае, Риме и Греции основой отсчёта времени была семидневная неделя и другие системы исчисления времени встречались крайне редко.Так же установлено, что с семидневной неделей связан один из основных биологических циклов человека. В ходе экспериментов выяснилось, что этот «встроенный» семидневный цикл невозможно заменить на шести- или восьмидневный.Учёные-эволюционисты признают, что не могут понять происхождение семидневной недели. А в Библии конкретно описано, как появилась наша семидневная неделя!