Невидимое освящение

Невидимое освящение

 

          Некоторый верующий человек сказал священнослужителю:

          - Вот я часто слушаю проповеди и наставления в Церкви, а также читаю Слово Божие, но очень быстро все забываю.

          Священнослужитель увидел стоящие неподалеку два пустых сосуда и сказал верующему:
          - Пойди, возьми эти сосуды. В один из них налей воды и омой его. Повтори это несколько раз. Потом переверни сосуд вверх дном и поставь на стол, а рядом поставь не омытый сосуд.

          Верующий выполнил это поручение. Тогда священник сказал ему:
          - Принеси теперь оба сосуда сюда.

          Когда верующий принёс их, священнослужитель спросил:
          - Который из двух сосудов чище?

          Верующий ответил:
          - Тот, в который я наливал воду и который неоднократно омывал.

          На это священник сказал:
          - Так и та душа, которая часто слышит Слово Божие, хотя и удерживает в памяти мало что из услышанного, однако более очищается, нежели та, которая никогда не слышит Слова Божия.

 

 

 

 

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ВЫПУСК 56 2015\1