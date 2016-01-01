Невидимое освящение

Некоторый верующий человек сказал священнослужителю:

- Вот я часто слушаю проповеди и наставления в Церкви, а также читаю Слово Божие, но очень быстро все забываю.

Священнослужитель увидел стоящие неподалеку два пустых сосуда и сказал верующему:

- Пойди, возьми эти сосуды. В один из них налей воды и омой его. Повтори это несколько раз. Потом переверни сосуд вверх дном и поставь на стол, а рядом поставь не омытый сосуд.

Верующий выполнил это поручение. Тогда священник сказал ему:

- Принеси теперь оба сосуда сюда.

Когда верующий принёс их, священнослужитель спросил:

- Который из двух сосудов чище?

Верующий ответил:

- Тот, в который я наливал воду и который неоднократно омывал.

На это священник сказал:

- Так и та душа, которая часто слышит Слово Божие, хотя и удерживает в памяти мало что из услышанного, однако более очищается, нежели та, которая никогда не слышит Слова Божия.