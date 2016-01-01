Христианская верность

Библия говорит, что Бог «вечно хранит верность» (Пс 145:6). Это значит, что Он никогда не откажется от Своих обещаний, данных людям. И мы призваны верно исполнять свой долг по отношению к ближним. В этом проявляется любовь, в этом выражается наша зрелость и ответственность. Предлагаем Вам рассказ из жизни верующей семьи.

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…Робертсон был директором колледжа, а его жена Мюриел — ведущей успешной радиопрограммы. В браке они состояли вот уже сорок два года. И вдруг у Мюриел начались провалы в памяти. Диагноз врачей перевернул их жизнь. У Мюриел была болезнь Альцгеймера.

«Она не испытывала боли, — рассказывал Робертсон, — но наблюдать, как живая творческая личность — женщина, которую я знал и любил, — постепенно затухает, было для меня подобно медленной смерти». Робертсон обратился к попечительскому совету колледжа и попросил подыскать ему преемника. Он сказал: «Однажды придет день, когда Мюриел не сможет обойтись без меня, и я должен буду находиться рядом с ней».

Робертсону оставалось еще восемь лет до пенсии, поэтому друзья уговаривали его положить Мюриел в больницу. Они убеждали его, что она быстро привыкнет к новому окружению. «Привыкнет ли? — неустанно спрашивал себя Робертсон. — Будут ли там вообще любить ее? Не говоря уже о такой любви, которой люблю ее я?»

Мюриел разучилась говорить связными предложениями. Она лишь произносила отдельные слова. Часто слова были лишены всякого смысла. Целиком она говорила лишь одну фразу, которую повторяла очень часто: «Я тебя люблю!»

Попечительский совет колледжа нанял сиделку, чтобы та оставалась с Мюриел, пока Робертсон бывал на работе. Но когда мужа не было, Мюриел далеко не всегда удавалось удержать дома. Робертсон уходил, и Мюриел отправлялась вслед за ним. От дома до колледжа и обратно было около двух километров. Мюриел ежедневно, иногда по десять раз на дню, проделывала это путь. «Порой вечерами, — рассказывал Робертсон, — когда я помогал ей переодеваться ко сну, я видел ее в кровь сбитые ноги. Я рассказал об этом семейному доктору. Он закашлялся, а потом сказал: «Какая любовь!»

В 1990 году Робертсон оставил пост президента колледжа. Он считал, что обязан быть верен жене «в болезни и здравии», а потому заботиться о ней — его дело. «С каждым днем я узнавал ее все лучше и лучше, — говорил Робертсон. — И каждый день я видел новые проявления Божьей любви. Любви Того Самого Бога, Которого я всю жизнь стремился любить еще крепче».

Прошло несколько лет с отставки Робертсона. Состояние Мюриел ухудшалось. Она стала говорить еще реже. Когда он пишет, она сидит рядом. Но она довольна и часто смеется. «Кажется, она еще любит меня, — говорит Робертсон. — А чего я могу еще просить? Мой дом полон любви и смеха. Во многих семьях у обоих супругов мозги на месте, но нет и того, что есть у меня. Когда она обнимает меня, когда улыбается утром — довольная и с любовью, я благодарю Господа за благодать, даруемую нам, и прошу, чтобы Он не отнимал пока ещё у меня Мюриел».

Читая подобные свидетельства, мы прославляем нашего Господа Иисуса Христа, Который учит нас, говоря: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13:34).

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ИЗ ОБЕЩАНИЯ НА ВЕНЧАНИИ:



ЖЕНИХ: …Я обещаю любить тебя, как Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за Нее, обещаю быть верным тебе и обращаться с тобой благоразумно, оказывая честь, обещаю защищать, заботиться, содержать и поддерживать тебя в болезни и здравии, в печали и радости, в бедности и богатстве, обещаю быть верным и преданным тебе до последнего шага моей земной жизни.



НЕВЕСТА: …Я обещаю любить тебя и повиноваться тебе, как Церковь любит и повинуется Христу, обещаю быть верной, почитать тебя как главу нашей семьи, заботиться и поддерживать тебя в болезни и здравии, в печали и радости, в бедности и богатстве, обещаю быть верной и преданной тебе до последнего шага моей земной жизни.