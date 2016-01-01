Рубрика: "Спрашивали? Отвечаем!"

Вопрос: Добрый день! У меня такой вопрос. Недавно я получил карманный Новый Завет: обложка синяя, на ней кувшин, знак миссии «Гедеон», на второй странице написано «Гедеоновы Братья». Я в сомнении, действительно ли это издание «Гедеона», потому что мой знакомый получил карманный синий Новый Завет со знаком «кувшин», а на 2 странице у него надпись «Гедеон», а не «Гедеоновы Братья»… Теперь вот такой у меня вопрос: а стоит такую копию Нового Завета читать и какого она перевода? С уважением, Александр!

Ответ: Добрый день, Александр! Читать стоит. Ассоциация евангельских христиан «Гедеон» - это христианская межконфессиональная организация, основанная более века назад. Сотрудники этой миссии бесплатно распространяют Новый Завет и Библию в учебных заведениях, больницах, тюрьмах, гостиницах, среди военных и полиции. Служение совершается почти в 200 странах мира. В нашей стране книги Священного Писания распространяются в синодальном переводе.

А теперь более подробно. Вы правы, сейчас есть два варианта подписи Евангелия: «Гедеоновы Братья» и «Гедеон». Оба они правильные, идентичные и не имеют разночтений. В них для нас предложено Евангелие все того же Синодального перевода. Разница пометки «Гедеоновы Братья» и «Гедеон» связана с разными датами издания. Раньше мы получали Евангелии с надписью «Гедеоновы братья», в более современном издании это «Гедеон». Сам текст Писания не изменен. Спасибо за вопрос.

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Вопрос: Откуда мы знаем, что Бог существует?

Ответ: Некоторые говорят: «Бога нет, потому что я Его не могу увидеть». Каждый день мы сталкиваемся в жизни с массой вещей, которые не можем видеть, но тем не менее мы знаем, что они существуют. Мы не можем видеть ветер. Но мы знаем, что он существует, потому что видим, как он раздувает сохнущее на веревке белье и колеблет листья на деревьях. Мы не можем видеть электричество. Но мы знаем, что оно существует, потому что видим свет, излучаемый электрической лампочкой. Мы не видим воздух. Но мы знаем, что он существует, потому что не можем прожить без него и нескольких минут. Мы не можем видеть любовь, но мы чувствуем ее проявление, когда кто-нибудь заботится о нас. Мы не можем увидеть Бога. Но мы знаем, что и Он существует, потому что видим прекрасный мир вокруг себя. Он полон прелести и красоты, изумителен по своему устроению, от мельчайших насекомых до бесконечной Вселенной. Ни одна вещь не образуется по воле случая. Как, например, не возникает сама по себе книга: слова не прилетают по воздуху и не приземляются случайно в правильном порядке. Кто-то должен расположить их так, чтобы в сочетании друг с другом они приобрели определенный смысл. Следовательно, у каждой книги должен быть автор - тот, кто ее написал. Картина должна иметь своего создателя - она произведение какого-то художника. Здание не возникает без определенного плана - для его постройки требуется архитектор. Так же и с нашим весьма-весьма сложным мирозданием. Оно не возникло случайно, само собой. Кто-то спланировал его и собрал воедино его части. Этого великого Проектировщика, Архитектора, Творца мы называем - Бог.

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Вопрос: Хотел купить диплом, он нужен для работы. Совершу ли я грех?

Ответ: Да, вы согрешите, если приобретёте за деньги диплом какого-либо учебного заведения, не учась в нем. В Библии написано, что "Всякая неправда есть грех" (1Ин 5:17). Хотя все мы согрешаем, но следует остерегаться поступков, когда человек сознательно поступает против воли Господа. Когда мы совершаем грех, он разрушает нас самих, наши отношения с Богом и другими людьми. Ваша ситуация – это испытание Вашей веры, доверия, упования на Господа. Вы думаете, что потеряете работу или Вам будут меньше платить, если не приобретете этот диплом, но Господь может дать Вам другую работу или изменить эту ситуацию. Возможно, этот греховный поступок, если будет совершен Вами, принесет в Вашу жизнь только проблемы. Вера в Иисуса Христа и Его учение, записанное в Евангелии состоит в том, что Господь принимает нас, прощая наши грехи. И Он учит нас поступать по любви и правде. Да благословит Вас Господь!

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Вопрос: Добрый день! Этот вопрос очень важен для меня, так как не знаю, как правильно жить, чтобы исполнять Божью волю! Закон Моисея и 10 заповедей отменены. Хотя вопрос: Кем отменены? Христом? Апостолами? Если мы сейчас живем по благодати, тогда какие законы, постановления Божьи включает в себя благодать, т.е. какие из 10 и 613 заповедей актуальны сегодня? И какие появились новые заповеди, которых не было до прихода Христа? Спасибо.

Ответ: В послании к Ефесянам 2:15 сказано о Христе, что Он упразднил "закон заповедей учением". Иисус Христос, Его учение, Его заповеди - это фундамент нашей веры и жизни, в том числе и по отношению к Ветхому Завету. Помните, как Господь учил: "Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все" (Мф 5:17-18). И тут же Он спрашивает: "Вы слышали, что сказано древним?" И с властью утверждает: "А Я говорю вам..." Таким образом, учение Нового Завета является единственно актуальным для нас, а оно содержит нормы нравственности гораздо более чистые и строгие, чем заповеди, данные в Ветхом Завете.