Земля не может ранить так, чтоб небеса не исцелили…

Земля не может ранить так, чтоб небеса не исцелили…

 

Земля не может ранить так,
Чтоб Небеса не исцелили…
И зло не может побеждать,
Коль есть защита в Божьей силе!
Любовью все преодолев
И верой в Небо устремляясь,
Мы сможем в жизни претерпеть,
Держа удары и смиряясь…


Земля не может так отнять,
Чтоб Небо не вернуло верным.
На это стану уповать,
С надеждой и долготерпеньем.
А все потери на земле,
Считая в Боге обретеньем,
Хочу принять во благо мне,
Свою судьбу Ему доверю…


Земля не может так убить,
Чтоб Небеса не воскресили,
Я жертвою святой крови
Восстану из любой могилы.
И буду вечно ликовать,
И восхищаться Божьим планом.
Что Он исполнит для меня,
Гряди тот славный день, осанна!


Земля не может так любить,
Чтоб недостойных и враждебных
Собой от смерти искупить, -
Так любит только Бог и Небо.
И нам, живущим на земле,
Не забывать цены спасенья,
С землей мы не осуждены,
И скоро будет воскресенье!

 

 

 

Ксения Рындич

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ВЫПУСК 58 2015\3