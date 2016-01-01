Земля не может ранить так,

Чтоб Небеса не исцелили…

И зло не может побеждать,

Коль есть защита в Божьей силе!

Любовью все преодолев

И верой в Небо устремляясь,

Мы сможем в жизни претерпеть,

Держа удары и смиряясь…



Земля не может так отнять,

Чтоб Небо не вернуло верным.

На это стану уповать,

С надеждой и долготерпеньем.

А все потери на земле,

Считая в Боге обретеньем,

Хочу принять во благо мне,

Свою судьбу Ему доверю…



Земля не может так убить,

Чтоб Небеса не воскресили,

Я жертвою святой крови

Восстану из любой могилы.

И буду вечно ликовать,

И восхищаться Божьим планом.

Что Он исполнит для меня,

Гряди тот славный день, осанна!



Земля не может так любить,

Чтоб недостойных и враждебных

Собой от смерти искупить, -

Так любит только Бог и Небо.

И нам, живущим на земле,

Не забывать цены спасенья,

С землей мы не осуждены,

И скоро будет воскресенье!