Старик шёл по заснеженному полю, когда увидел плачущую пожилую женщину.

— Почему Вы плачете? — спросил он.

— Потому что я думаю о своей жизни, молодости, красоте, которую я когда-то видела в зеркале, и о мужчине, которого я любила. Бог жесток, что дал способность помнить. Он знал, что я вспомню весну своей жизни и заплачу.

Мудрец стоял на снежном поле, пристально смотрел в одну точку и думал. Неожиданно женщина перестала плакать:

— Что Вы видите там? — спросила она.

— Поле роз, — ответил мудрец. — Бог был великодушен ко мне, когда дал мне способность помнить. Он знал, что зимой я всегда смогу вспомнить весну и улыбнуться.

Нам каждому есть, о чем улыбнуться, оглядываясь на прожитую жизнь. И пусть невзгоды не заслонят нам память о милостях и благословениях Божьих, чтобы нам не забывать, что Господь всегда был и остается с нами в наших печалях и радостях. «Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога; воспомяну правду Твою - единственно Твою. Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего» (Пс.70:15-18).