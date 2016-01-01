Спаси и сохрани раба Божия Сергея

Спаси и сохрани раба Божия Сергея

 

          Я родился и вырос в Волгограде в семье обычных советских людей, которые, как и большинство других, были неверующими. Но моя бабушка была верующей и с детства учила меня молиться. Она говорила: «Когда у тебя будут трудности, проси Бога такими словами: «Спаси и сохрани раба Божия Сергея». Эту молитву я хорошо запомнил и впоследствии не один раз таким образом обращался к Господу. 

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          Уже в юношеские годы я начал вести неправильный образ жизни: воровал, дрался, обижал людей. Поэтому бывал часто в сложных ситуациях и переделках. В такие моменты молился Богу: «Спаси и сохрани раба Божия Сергея». Ведь я с детства усвоил то, что в трудный момент жизни надо молиться и Бог поможет. И Бог хранил меня, хотя я сейчас понимаю, что не заслуживал этого.

          Из друзей, с которыми я общался с детства, я остался один, кто не попал в места лишения свободы. Мои бывшие друзья уже отсидели по несколько раз. Я продолжал жить такой жизнью до семнадцати лет.

          Вскоре я сильно заболел и оказался на больничной койке. И то, что меня постоянно тяготило все эти годы, заставило задуматься о моей судьбе и, конечно же, продолжал молиться Богу: «Спаси и сохрани раба Божия Сергея». В этот критический период пришло осознание того, что вся моя жизнь неправильна и может закончиться в любой момент. Находясь в больнице, я продолжал молиться, и Господь послал ко мне верующего человека, который подарил мне Евангелие, изданное миссией «Гедеон».

          Я стал читать Священное Писание. Все больше и больше стал осознавать, что вся моя греховная жизнь, со всем тем злом, которое я совершил, неугодна Богу, и Господь гневался на меня. Как я мог просить Бога о помощи и защите на мои беззаконные дела? В больнице я покаялся пред Господом во всех своих грехах. Господь помог мне кардинально изменить свою жизнь: порвать с греховным прошлым, бросить курить, употреблять спиртное и нецензурно выражаться. После больницы пошел в церковь. Только одно из прошлой жизни мне пригодилось: понимание того, что в трудные моменты нужно усердней молиться и взывать к Богу. Ведь Бог не говорил верующим, что у них не будет скорбей, но Он обещал помогать в этих трудностях. А проблемы и скорби приходят ко всем: и к верующим, и к людям, не знающим Бога.

          После моего обращения к Богу прошло около восемнадцати лет. За это время Господь многое изменил во мне. Конечно же, изменилось сердце, которое было злым и ожесточенным. Сострадание и любовь к людям заменили ненависть, которая была во мне. Сегодня я занимаюсь служением благовестия, раздаю людям много духовной литературы, потому что, читая Слово Божье, они могут найти ответы на все жизненные вопросы, а самое главное - получить у Бога прощение и дар вечной жизни. И если раньше я нес людям зло, то теперь несу радостную весть о спасении.

          В целом я и сам живу радостной и счастливой жизнью в Господе. Но при всем этом иногда приходят и тяжелые времена. Об одном таком периоде своей жизни я хотел бы рассказать.

          Однажды на машине я возвращался с вечернего Богослужения, как вдруг автомобиль попал колесом в яму. Машину резко развернуло и выбросило на обочину, где она водительской стороной врезалась в дерево, которое уберегло ее от удара о железобетонный столб, стоявший за деревом. Удар был такой силы, что меня выдавило на соседнее пассажирское место, а мое водительское сиденье смялось настолько, что его ширина стала 20-25 см. Помню, что, находясь в шоковом состоянии, я кому-то звонил, помню милицию, скорую помощь… Сотрудники ДПС, увидев место аварии и в каком состоянии была машина, были уверены в том, что в живых никого не осталось.

          Очнулся я в реанимации. Последствия аварии были тяжелыми: перелом таза, крестца позвоночника, смещение костей, перелом ребер, разорванное легкое… И только молитва к Богу давала утешение и духовный покой. Я благодарю Господа за братьев и сестер из церкви, которые окружили меня своей заботой. В это время у меня появилась сильная жажда по Богу, я очень нуждался в Божьей помощи, и Господь обильно благословлял меня. Любовь Божия согревала мое сердце Духом Святым. Ко мне пришло сильное желание еще служить и трудиться для Господа. Но проблема была в том, что целых два месяца я был прикован к постели и прогнозы врачей были неутешительными. Они говорили, что только лет через пять, может быть, я и смогу выполнять какую-то легкую работу, например, «точить карандаши», а трудиться полноценно, да еще и физически, например, в строительстве, как раньше, я уже не смогу никогда.

Спаси и сохрани раба Божия Сергея

          В Библии Христос говорит, что должно всегда молиться и не унывать, да и в жизни Господь уже не раз выводил меня из казалось бы тупиковых ситуаций. Поэтому вера в Него стимулировала меня продолжать взывать к Богу. За мое исцеление молились и верующие в Церкви. Примерно через три месяца я стал осторожно вставать с постели, потом ходить на костылях, через пять месяцев после аварии я уже смог передвигаться с помощью палочки, а затем ходить без нее. Вскоре я начал понемногу работать на стройке. Поначалу с осторожностью брал строительный материал, но не чувствовал никакой боли. Примерно через девять месяцев после аварии я уже самостоятельно разгружал машину со стройматериалами, прыгал с лесов - был полностью здоров. Сегодня я от всего сердца благодарю моего Господа за исцеление и за всю Его милость, явленную для меня. Поэтому, пользуясь такой возможностью, я хотел бы пожелать всем, кто будет читать мое свидетельство, чтобы всегда обращались к Богу в молитве, потому что Господь есть Бог Благой, Милосердный, Человеколюбивый. Он хочет, чтобы все люди спаслись. И самое главное, что Бог, спасая меня с детства от всех бед, спас мою душу и даровал мне вечную жизнь, за что Ему слава во веки веков.

 

 

 

Сергей Андреев, г. Волгоград

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