Чудо от Бога для невезучего человека

Джони Эриксон родилась в 1949 году в благополучной христианской семье. С детства она была веселым ребенком и увлекалась спортом. Ей нравилось кататься верхом на лошади, играть в большой теннис и, конечно же, плавать. Джони любила жизнь. В 17 лет, заканчивая учебу в школе, она строила планы на будущее, которое было многообещающим.

И вот на каникулах, летом 1967 года, Джони пошла купаться с друзьями. Не проверив глубину, молодая девушка с разбега прыгнула в воду... Этот прыжок стал роковым в её жизни. Она сломала позвоночник, в результате чего осталась полностью парализованной от плечей и ниже... После этого несчастного случая Джони больше не могла использовать ни свои руки, ни ноги...

Два следующих года стали настоящим кошмаром в её жизни. В своей автобиографии девушка описывает, что у нее появились сильный гнев, депрессия и даже сомнения в Боге: «Если Бог есть, то почему же Он допустил все это в моей жизни?» (Как часто мы задаем подобные вопросы!)

Будучи привязанной к инвалидной коляске, Джони не видела смысла жить дальше. Испытывая сильное одиночество, она впала в депрессию. Вскоре дошло до того, что молодая девушка в отчаянии начала умолять друзей, чтобы они дали ей специальные таблетки, чтобы покончить со своей бессмысленной жизнью...

Но через два года после этого печального события в жизни Джони произошел переломный момент. Молодая девушка, несмотря на обстоятельства, смогла почувствовать и понять глубокую любовь Бога Отца. С тех пор, невзирая на боль и страдания, все в её жизни изменилось кардинальным образом.

"Взяв себя в руки", Джони начала учиться писать и даже рисовать ртом! Её картины, нарисованные кисточкой, которую она держит в зубах, начали пользоваться большой популярностью.

Далее Джони решила, что будет использовать свое положение для помощи другим людям, которые находятся в подобной ситуации. С помощью своей книги-бестселлера "Joni", одноименного фильма и ежедневных радио-передач, Джони обращает внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями.

Она путешествует, рассказывая людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, о надежде на Бога и доставляя инвалидные коляски в страны третьего мира. В настоящее время распространено уже более 34 тысяч колясок!

Отважная жизнь и служение молодой девушки, привязанной к инвалидной коляске, начали оказывать огромное влияние на людей.

За свою жизнь Джони Эриксон написала более 50 книг. Самые популярные из них - «Небо - твой настоящий дом!», «Бог, Которого я люблю!», «Присутствие Бога в хаосе жизни».

Джони говорит: «Вдобавок ко всему служению и благословению, которое дал мне Бог, я смогла обрести настоящую любовь и даже выйти замуж!» Её муж, Кен Тада, сегодня активно путешествует вместе с ней, помогая нести надежду и любовь Небесного Отца людям, которые пережили травмы, трагедии или разуверились в Боге.

История жизни и служения Джони учит нас тому, что, несмотря на трудные обстоятельства в нашей жизни, нужно продолжать верить и служить Богу!

Пятая глава в Евангелии от Иоанна начинается с описания грандиозного праздника в Иерусалиме. Представьте себе: огромные толпы людей заполнили столицу Израиля. Обычно на иудейские праздники собирались люди не только из Иерусалима, но и из всей Иудеи, Галилеи и даже из других стран. Здесь встречались родственники, друзья и знакомые, жившие в разных городах. Когда Иисусу было 12 лет, он тоже посещал подобный праздник со своими родителями. Как правило, на празднике, проходившем несколько дней, люди пели, кушали и общались. Это было долгожданное время для каждого иудея.

В это время в Иерусалиме находилось очень загадочное место, называемое Купальня Вифезда. И когда толпы людей радовались, то некоторым было не до праздника. Один человек, который болел уже 38 лет, наблюдал все из окна...

Он видел, как общались семьи, встречались родственники, бегали дети... Но как можно радоваться, если ты болеешь и не можешь контролировать ситуацию вокруг себя? И это все не первый год... Он многократно пробовал попасть в купальню, чтобы получить исцеление, но у него не получалось. Шансов участвовать в празднике не было...

Сегодня многие люди подобны этому человеку: они наблюдают праздник из окна. У кого-то работа хорошая, а ты - в долгах. У кого-то много друзей, а у тебя всего 5, да и те в Фейсбуке. Мы часто наблюдаем, как другие радуются прелестям жизни, в то время когда у нас одни неудачи…

"Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел…" (От Иоанна 5:5-9)

Итак:

1. Мы часто проходим ситуации в жизни, которые не понимаем. Мы часто проходим ситуации, на которые не можем повлиять. Лежачий делал все возможное, но ничего не мог изменить в своей судьбе. 2. Есть ситуации в жизни, когда никто не хочет или не может нам помочь. Иногда кажется, что люди относятся к нам несправедливо. У лежачего никого не было, кто помог бы ему дойти до воды. Я думаю, что раньше у него были друзья, но со временем все его оставили 3. Иногда нам кажется, что мы ждем уже очень долго. Когда уже придет прорыв в мою жизнь? Возможно, больной смотрел календарь - скоро праздник, а я здесь совсем никому не нужен. 4. Сегодня праздник может стать твоим! Там, где мы бессильны, Бог начинает действовать! Иисус зашел в купальню и прямиком направился к больному, минуя остальных. Я верю, что Он не случайно избрал его. У Бога все под контролем... Бог знает твою ситуацию, знает, через что ты сегодня проходишь. И самое главное: Бог силен сделать чудо в твоей жизни!

Мы должны помнить:

- Судьба прошла мимо больного - он был прикован к постели 38 лет.

- Удача прошла мимо - он десятки раз пробовал войти в воду, чтобы получить исцеление, но всегда его кто-то обгонял.

- Иисус не прошел мимо!

После исцеления экс-больной стал «гвоздем программы» на празднике. Все крутилось вокруг него. Самые передовые фарисеи и священники собрались в храме и расспрашивали его, как он получил исцеление! Все люди на празднике были потрясены чудом, которое произошло. Весь Иерусалим пришел в движение...

Подытоживая, хочу сказать: не важно, в какой ситуации ты находишься. Не важно, сколько времени ты проходишь через это. Важно одно: продолжай верить в Бога, Который однажды посетит тебя, и праздник станет твоим!