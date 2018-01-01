Интересные факты о дятлах

Бог создал дятла с уникальными характеристиками.

Существует около 200 видов дятлов. У этих птиц очень широкий ареал обитания, но в основном они живут в лесистой местности. Самым крупным видом этого семейства птиц является королевский дятел. Его длина достигает более полуметра. А вот карликовый дятел больше 8 см не растет.

Из-за огромных энергозатрат дятел постоянно испытывает голод. К примеру, черный дятел (родом из Северной Америки) в один присест может съесть 900 личинок жуков или 1000 муравьев; зеленый дятел съедает до 2000 муравьев в день.

Этот поистине «волчий аппетит» имеет свою цель: дятлы играют важную роль в контроле насекомых, помогают ограничивать распространение заболеваний деревьев, уничтожая переносчиков болезней. Так эта птица помогает сохранять леса.

Язык дятлов очень хорошо приспособлен к ловле насекомых. Он такой длинный, что дятел может вытащить его дальше кончика клюва, а клейкое покрытие языка легко поглощает жертву.

Помимо этого, дятлы обладают так устроенным мозжечком, что у них никогда не будет сотрясения мозга.

Когда эта птица наносит удары по дереву, она задействует невероятную силу. Если эту же силу применить к черепу любой другой птицы, её мозг быстро превратился бы в кашу. Более того, если бы человек ударился головой об дерево с такой же силой, он, если бы и выжил после такого сотрясения, получил бы очень серьезную травму мозга.

Когда дятел барабанит по дереву со скоростью до 22 раз в секунду (что почти вдвое превышает скорость работы пулемета), его голова испытывает перегрузки, достигающие 1000 g (человек был бы в «нокауте» уже при 80–100 g). При этом его веки каждый раз закрываются за мгновение до того момента, когда его клюв приближается к своей цели. Это своего рода механизм защиты глаз от щепок. Закрытые веки также удерживают глаза и не дают им вылететь наружу.

Как и все другие живые организмы, дятлы – веское доказательство существования Небесного Творца!

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Знаете ли вы, что в 1995 году дятлы нанесли непоправимый ущерб НАСА? Они сделали огромное количество отверстий в баке для топлива шаттла Дискавери, тем самым отстрочив старт на пару месяцев…