Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Вопрос: Что такое, с христианской точки зрения, ясновидение?

Ответ: Библия решительно осуждает практику спиритизма, оккультизм, ясновидение и т.д. (Левит 20:27; Второзаконие 18:10-13). К этой категории относятся гороскопы, карты Таро, астрология, гадалки, хиромантия и др. Эта деятельность основана на концепции того, что существуют боги, духи или умершие родные и близкие, которые могут давать вам рекомендации и указания. Этими «богами» или «духами» являются демоны (2 Коринфянам 11:14-15). Библия не дает нам никаких оснований считать, что погибшие близкие могут или хотят связаться с нами. Если они были верующими, то после смерти они находятся в Раю, наслаждаясь самым удивительным местом в общении с любящим Богом. Если они не были верующими, то находятся в аду, страдая в бесконечных мучениях за отвержение Божьей любви и непослушание Ему.

Итак, если наши близкие не могут связаться с нами, как же гадатели, ясновидцы и другие получают информацию? Давно уже известно, как можно получать информацию, используя обычные, доступные каждому средства. Иногда всего лишь с помощью телефонного номера, а затем поиска в интернете гадалка может получить имена, адреса, даты рождения и вступления в брак, данные о членах семьи и т.д. Вместе с тем нельзя отрицать, что ясновидцы иногда знают вещи, о которых узнать невозможно. Где же они получают эту информацию? Ответ на это – сатана и его демоны. 2 Коринфянам 11:14-15 говорит нам: «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их». В Деяниях 16:16-18 рассказывается о ясновидице, которая могла предсказывать будущее до тех пор, пока апостол Павел не изгнал из нее демона.

Сатана пытается выглядеть доброжелательным и готовым помочь, он пытается казаться хорошим. Дьявол и его демоны дают сверхъестественную информацию гадателям с целью увлечь их в то, что запрещено Богом. То, что кажется невинным на первый взгляд, в конечном итоге сковывает человека цепями и позволяет сатане контролировать и уничтожать их жизни. 1 Петра 5:8 провозглашает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». В большинстве случаев ясновидцы обманывают сами себя, скорее всего, не зная истинного источника информации, которой они владеют. В любом случае, каким бы источник информации ни был – ничто, близкое к спиритизму, колдовству, астрологии и т.п., не угодно Богу как средство получения информации. Как же Бог хочет, чтоб мы узнавали Его волю в нашей жизни? Просто: 1) изучайте Библию (2 Тимофею 3:16-17) и 2) молитесь о мудрости (Иакова 1:5).

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Вопрос: Могут ли быть добавлены другие книги к Библии?

Ответ: Нет повода полагать, что Бог будет давать дальнейшие откровения в дополнение к Своему Слову. Библия начинается от самого начала существования человека – с книги Бытия – и заканчивается на последних днях человечества, каким мы его знаем – книгой Откровение. Все, что между ними, первой и последней книгой, предназначено для пользы верующих, чтобы вооружить их Божьей истиной для ежедневной жизни. Мы знаем это из 2 Послания Тимофею 3:16-17: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».

Если допускать возможность дополнения Библии другими книгами, то это равняется утверждению, что сегодняшняя Библия является неполной и что она не сообщает все, что нам необходимо знать. В Библии есть строгое предупреждение для тех, кто хотел бы что либо добавить или убрать из Библии: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Откр. 22:18-19).

Все, что нам нужно, мы имеем в существующих 66 книгах Библии. То, что началось в книге Бытие, приходит к итогу в книге Откровение. Библия абсолютно полна и достаточна.

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Вопрос: Очень хотелось бы знать ваше мнение о жестикуляции пальцами. Например, на фотографиях верующей молодёжи можно увидеть такой жест: поднятые вверх средний и указательный пальцы. Интернет говорит, что это древний жест, обозначающий победу, но и то не во всех странах его так понимают.

Ответ: Жестикуляция и мимика очень важны. Они естественны для человека, делают его речь более выразительной и наглядной, во многих случаях даже заменяют ее. Несомненно, это было заложено в человека Богом в момент творения. В Библии мы находим много примеров жестикуляции. Например, об Иисусе сказано, что Он «...указывая рукой на своих учеников, сказал: „Вот, моя мать и мои братья!“» (Мт. 12:48, 49). Апостолы также использовали жесты (Деян. 12:17 и 13:16).

В большинстве жестов нет ничего плохого. Среди таких жестов, популярных сегодня, можно упомянуть рукопожатия, похлопывания по плечу, поднятый большой палец (со значением «все хорошо») и другие. Однако как мы видим из Библии, если человек наполнен грехом, то и его жестикуляция будет соответствующей. В книге Притчи сказано: «Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими» (Пр. 6:12-13). Так, казалось бы, безобидные жесты человека могут выражать его грешную натуру. Есть также и те, которые имеют явные греховные корни и не должны иметь места в жизни верующего человека. Среди таких - скрещенные пальцы (символ веры в удачу или защиты от нечистых сил), «фига» или выставленный средний палец (имеют явный сексуальный посыл, даже значение матерного ругательства), «коза» (символ металлистов и сатанистов), провести пальцем себе по шее (смерть).

Жест, о котором Вы спрашиваете, – поднятые вверх указательный и средний пальцы при ладони, повернутой от себя, - в большинстве случаев означает «победа» или «мир». Он очень популярен во всем мире. Есть мнение, что этот знак впервые применили английские лучники в 15 веке. В то время враги отрезали плененным лучникам два пальца, чтобы те больше не могли стрелять. Поэтому лучники поднимали два пальца, показывая, что они не побеждены и готовы сражаться дальше. Сам по себе такой жест не имеет в себе ничего плохого. Однако важно помнить, что в разных культурах он может принимать разное значение. Он также может означать «заткнись» или быть аналогом матерного ругательства (ладонью – к себе).

Таким образом, нет ничего предосудительного в том, что христианин пользуется жестикуляцией, порой применяя даже популярные жесты. Тем не менее, следует задавать себе вопрос – какую природу они отображают и не поступаем ли мы «по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8).