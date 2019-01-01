Травма несовместимая с жизнью

Травма несовместимая с жизнью

 

          Однажды я возвращался домой с богослужения, которое проходило в другом городе. Нас было пятеро в легковой машине. На перекрестке в наш автомобиль со второстепенной дороги въехал грузовик, груженый дорожными плитами. Все произошло очень быстро. Как нас вынимали из автомобиля, который сильно пострадал, я не помню. Но удивительно было то, что все мы были живы, хотя и находились в шоке. У меня не было видимых повреждений, кроме одной царапины, но впоследствии был обнаружен перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка со смещением.

          Этот отросток - очень важная часть позвоночника, на которой держится голова. Благодаря зубовидному отростку голова может поворачиваться. По медицинской классификации, перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка в 90% случаев приводит к смертельному исходу, потому что обломок начинает смещаться, задевает нервные столбы, в результате чего происходит паралич дыхательных путей. Человек почти мгновенно умирает. Я же не умер и даже остался на ногах...

          Когда после больницы меня привезли домой, я добрался до интернета. Кроме того, мой отец - медик. Проанализировав всю информацию, которую я получил из интернета, а также из компетентных источников, я понял, что в теле человека есть только две косточки, которые почти никогда не срастаются. Одна из них - это и есть зубовидный отросток. И единственное, что можно сделать, - это посредством титанового шурупа привинтить этот обломок к позвоночнику. Жестко, мало приятного, как вы понимаете, но куда деваться? Но часто и это не помогает, т.к. титановый сплав отторгается организмом. После такой операции в течение года примерно 60% больных из 10% выживших переселяются к тем 90%, которые уже «на том свете». Остальные 40%, если впоследствии не встают на ноги, становятся парализованными. Если начинают ходить - это вторая группа инвалидности, если нет - первая. В общем, вы понимаете, какое будущее меня ожидало…

          Врачи в городе Ялуторовске Тюменской области, где я живу, каждый раз говорили, что мне просто необходимо делать операцию. Операция была очень сложная, т.к. рядом с зубовидным отростком расположено много жизненно важных зон: сосудов, нервных окончаний, травмировать которые нельзя. Только три хирурга на всю нашу Тюменскую область могли делать такие операции.

          И вот что произошло дальше. Врач, к которому я был направлен, отказался мне помочь. Он объяснял это тем, что по каким-то непонятным причинам эту операцию сразу мне не сделали, но на удивление всем, я до сих пор живу, хожу своими ногами. Значит, пока ничего делать не надо. Ведь если во время операции что-то пойдет не так, кто будет за это отвечать? Вообще у медиков есть правило - не навреди. И если в нужное время не получилось что-то сделать, то, возможно, надо подождать, понаблюдать, посмотреть, как дальше будет развиваться картина болезни.

          В скором времени оказалось, что я вошел в список счастливчиков, тех 10% людей земного шара, которые выжили после подобной травмы и удостоились получить приглашение из Израиля на операцию. Но было одно «но». Для того чтобы меня там приняли, мне пришлось бы продать свой дом, машину, и после этого я еще остался бы должен. Этот вариант я тоже отверг...

          После аварии прошло 10 месяцев. Снимки Компьютерной томографии (КТ) свидетельствовали, что изменений нет - «неконсолидированный перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка со смещением в 4,7 мм». Все лечение сводилось к сильным обезболивающим препаратам и фиксатору на шее и голове, который нельзя было снимать даже на ночь…

          И тут я осознал, что мне необходимо искать встречи с Иисусом Христом, чтобы прикоснуться к Нему, как та женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением. Я не хотел быть парализованным, не хотел умирать. Но все было настолько страшно, непонятно, запутано, и никто из людей не мог мне помочь! К кому мне еще идти? Я верующий человек. Мне нужно было прикосновение Христа! Я попросил, чтобы меня отвезли на богослужение в Церковь. Помню, что во время поездки я ощущал каждую кочку, каждый камешек на дороге. Мне очень нелегко давались эти поездки. Там за меня молились священнослужители с елеем помазания, молилась Церковь, молились мои родные и близкие. Я сам взывал к Богу, стараясь уповать на Него.

          И Бог совершил чудо! В течение нескольких дней произошла «полная консолидация перелома без смещения». Это означает, что кость, которая обычно не срастается, каким-то чудесным образом полностью срослась и смещение вправилось! Как это произошло? Не знаю. Когда? Не знаю. Но могу точно сказать, что это сделал Христос!


          Мой лечащий врач, сравнивая мои старые результаты обследования с новыми, не понимая, как такие перемены могли случиться, но все же жалея меня, говорил, что не может дать мне инвалидность, что теперь я не подхожу даже под третью группу. Я отвечал ему на это: «Слава Богу, что не можете!» В ответ он сказал, что я странный человек, что у него в кабинете люди часто плачут от того, что им не дают инвалидность. А я радовался, что по милости Божией я не инвалид в 45 лет. Совершилось то, что не могло совершиться. Этот перелом древние римляне называли «переломом палача». Они вешали приговоренного к смертной казни человека таким образом, чтобы произошел этот разрыв, и зубовидный отросток был оторван. В итоге человек умирал быстро и без конвульсий. Неверующие люди иногда говорят мне, что это я придумываю, что просто медицина настолько продвинулась вперед, что стало возможным то, что ранее было невозможно. Но все, что смогли предложить мне врачи, и чем, собственно говоря, меня и лечили, это были пороговые обезболивающие, витамины и воротник для фиксации шеи. Даже операцию не стали делать…. Но Господь исцелил меня! По сей день Бог остается Богом чудес. И сегодня Он делает то же, что делал и две тысячи лет назад. Его рука не ослабела. Слава Ему за это!

 

 

 

Евгений Шестаков, г. Ялуторовск (Тюменская область)

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