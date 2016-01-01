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Город
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Поместный адрес/название церкви
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Время проведения собраний
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|г.Пенза
|440600, ул. Урицкого, 42 /Библейский Центр Пензенской области
|Воскр., 9.00 / 13.00 / 17.00, вт., 18.00, пт., 18.00
|г.Кузнецк
|ул. Белинского, 61
|Воскр., 10.00, вт., 18.00, пт., 18.00
|г.Сердобск
|ул. Куйбышева, 42
|Воскр., 11.00
|р/п Башмаково
|ул. Плеханова, 14а
|Воскр., 10.00, пт., 18.00
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|Москва
|ул. Чертановская, 1-В, корп.1, под.3(вход слева)
|Воскр., 10.00
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KАЛУЖСKАЯ ОБЛАСТЬ
|г.Малоярославец
|ул. Зеленая, 3-Б/Центр Христиан Веры Евангельской
|Воскр., 10-00 / 17-00 Ср.19-00 Пят., 19.00, ежедневно с 8.00 и 18.00 часов.
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САРАТОВСKАЯ ОБЛАСТЬ
|г. Саратов
|Kлуб “Восток”
|Воскр., 9.00, ср., 19.00
|г. Саратов
|Д/К “ВОГ”
|Воскр.,13.00, вт., 19.00
|г.Балаково
|ул. Каховского, ост. к/т "Россия" / церковь "Спасение"
|Воскр.,10.00
|г.Хвалынск
|ул. 1 Мая, 48
|Воскр., 9.00
|г.Маркс
|пр. Ленина, 2, Российско-немецкий дом
|Воскр., 10.00
|г.Пугачев
|ул. Топорковская, 80/1
|Воскр., 10.00
|п.Заволжский
|Пугачевский р-н
|Ср., 18.00, субб., 13.00
|с.Камелик
|Пугачевский р-н, ул. Новая, 5, кв. 2
|Воскр., 10.00
|с.Успенка
|пугачевский р-н, ул. Молодежная, 4, кв. 3
|Субб., 9.00
|с.Большая Сакма
|Краснопартизанский р-н, ул.Мирная, 30
|Воскр.10-00 Чт.10-00
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РЕСПУБЛИKА МОРДОВИЯ
|г.Саранск
|ул.Kоммунистическая,131/Библейский Центр Республики Мордовия
|Воскр., 10.00 / 17.00, ср., 18.00, пт., 18.00
|г.Саранск
|430000, ул. Войнова, 2, корп. 4а, а/я 233 /церковь ХВЕ "Святой Троицы"
|Воскр., 10.00 / 17.00, ср., 18-00, чт., 18.00
|г.Рузаевка
|ул. Котовского, 2
|Воскр., 10.00, ср., пт., 18.00
|с.Ст.Шайгово
|ул. Налдина, 24
|Воскр., 10-00
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РЕСПУБЛИKА ЧУВАШИЯ
|г.Чебоксары
|ул. Адмирала Ушакова, 37
|Воскр., 10.00, ср., 18.00, пт., 18.00
|г.Новочебоксарск
|428900, ул. Чединская, 21, а/я 146
|Воскр., 10.00, вт., 18-00, чт., 18.00
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РЕСПУБЛИKА ТАТАРСТАН
|г.Альметьевск
|СУ - 2, ост. "АЗС", клуб "Легенда", а/я 419 / "Духовный центр Надежда"
|Воскр., 10.00
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ВОЛГОГРАДСKАЯ ОБЛАСТЬ
|г.Волгоград
|Kраснооктябрьский р-н, Вишневая балка, ул. Тираспльская, 30
|Воскр., 9.30, ср,.18-00
|г.Волгоград
|Кировский р-н, ул.Веселая балка, 25
|Воскр., 10.00, ср., 18.00
|г.Волгоград
|Красноармейский р-н, ул. Олимпийская, 1 / "Поволжская христианская миссия"
|Ср., 18.00
|г.Волжский
|ул. Свердлова, клуб "Общество Глухих"
|Воскр., 10.00, вт., 19.00
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ВОРОНЕЖСKАЯ ОБЛАСТЬ
|г.Лиски
|переулок Чехова, 13
|Воскр., 9.00, ср., 17.00
|г.Воронеж
|Московский проспект, 55
|Воскр., 10.00 / 17.00
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|г. Благодарный
|ул. 30 лет Победы, 41
|Воскр., 9.00, чт., 17.00
|с.Александрия
|Благодарненский р-н, ул. Пролетарская, 208
|Ср., 17.00
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|г.Астрахань
|ул. Коопереативная, 76 (р-н ул. Маркина)
|Воскр., 10.00, ср., 18.00, пт. 18.00
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|Саянск
|666304, Иркутская обл., г. Саянск, СГИ
|Воскр., 10.00
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