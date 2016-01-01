Город Поместный адрес/название церкви Время проведения собраний ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ г.Пенза 440600, ул. Урицкого, 42 /Библейский Центр Пензенской области Воскр., 9.00 / 13.00 / 17.00, вт., 18.00, пт., 18.00 г.Кузнецк ул. Белинского, 61 Воскр., 10.00, вт., 18.00, пт., 18.00 г.Сердобск ул. Куйбышева, 42 Воскр., 11.00 р/п Башмаково ул. Плеханова, 14а Воскр., 10.00, пт., 18.00 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Москва ул. Чертановская, 1-В, корп.1, под.3(вход слева) Воскр., 10.00 KАЛУЖСKАЯ ОБЛАСТЬ г.Малоярославец ул. Зеленая, 3-Б/Центр Христиан Веры Евангельской Воскр., 10-00 / 17-00 Ср.19-00 Пят., 19.00, ежедневно с 8.00 и 18.00 часов. САРАТОВСKАЯ ОБЛАСТЬ г. Саратов Kлуб “Восток” Воскр., 9.00, ср., 19.00 г. Саратов Д/К “ВОГ” Воскр.,13.00, вт., 19.00 г.Балаково ул. Каховского, ост. к/т "Россия" / церковь "Спасение" Воскр.,10.00 г.Хвалынск ул. 1 Мая, 48 Воскр., 9.00 г.Маркс пр. Ленина, 2, Российско-немецкий дом Воскр., 10.00 г.Пугачев ул. Топорковская, 80/1 Воскр., 10.00 п.Заволжский Пугачевский р-н Ср., 18.00, субб., 13.00 с.Камелик Пугачевский р-н, ул. Новая, 5, кв. 2 Воскр., 10.00 с.Успенка пугачевский р-н, ул. Молодежная, 4, кв. 3 Субб., 9.00 с.Большая Сакма Краснопартизанский р-н, ул.Мирная, 30 Воскр.10-00 Чт.10-00 РЕСПУБЛИKА МОРДОВИЯ г.Саранск ул.Kоммунистическая,131/Библейский Центр Республики Мордовия Воскр., 10.00 / 17.00, ср., 18.00, пт., 18.00 г.Саранск 430000, ул. Войнова, 2, корп. 4а, а/я 233 /церковь ХВЕ "Святой Троицы" Воскр., 10.00 / 17.00, ср., 18-00, чт., 18.00 г.Рузаевка ул. Котовского, 2 Воскр., 10.00, ср., пт., 18.00 с.Ст.Шайгово ул. Налдина, 24 Воскр., 10-00 РЕСПУБЛИKА ЧУВАШИЯ г.Чебоксары ул. Адмирала Ушакова, 37 Воскр., 10.00, ср., 18.00, пт., 18.00 г.Новочебоксарск 428900, ул. Чединская, 21, а/я 146 Воскр., 10.00, вт., 18-00, чт., 18.00 РЕСПУБЛИKА ТАТАРСТАН г.Альметьевск СУ - 2, ост. "АЗС", клуб "Легенда", а/я 419 / "Духовный центр Надежда" Воскр., 10.00 ВОЛГОГРАДСKАЯ ОБЛАСТЬ г.Волгоград Kраснооктябрьский р-н, Вишневая балка, ул. Тираспльская, 30 Воскр., 9.30, ср,.18-00 г.Волгоград Кировский р-н, ул.Веселая балка, 25 Воскр., 10.00, ср., 18.00 г.Волгоград Красноармейский р-н, ул. Олимпийская, 1 / "Поволжская христианская миссия" Ср., 18.00 г.Волжский ул. Свердлова, клуб "Общество Глухих" Воскр., 10.00, вт., 19.00 ВОРОНЕЖСKАЯ ОБЛАСТЬ г.Лиски переулок Чехова, 13 Воскр., 9.00, ср., 17.00 г.Воронеж Московский проспект, 55 Воскр., 10.00 / 17.00 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. Благодарный ул. 30 лет Победы, 41 Воскр., 9.00, чт., 17.00 с.Александрия Благодарненский р-н, ул. Пролетарская, 208 Ср., 17.00 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ г.Астрахань ул. Коопереативная, 76 (р-н ул. Маркина) Воскр., 10.00, ср., 18.00, пт. 18.00 Саянск 666304, Иркутская обл., г. Саянск, СГИ Воскр., 10.00

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