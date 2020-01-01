Говорит ли Бог?

Знать это очень важно. Мы не можем «подняться» к Богу и нуждаемся, чтобы Он Сам открылся нам. И Он делает это!

Прежде всего – через окружающий нас мир. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Весь мир, в своем величии и порядке, многообразии и красоте открывает нам, что есть Тот, Кто его сотворил. «…невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они (люди) безответны».

Однако это, так называемое «общее» откровение – далеко не единственное свидетельство о Боге. Ведь люди общаются между собой с помощью слов! И Бог тоже говорит с людьми, пользуясь словами. И они записаны в Библии. Только в Ветхом Завете около 4000 раз мы встречаем выражения "И сказал Господь Бог", "Господь повелел" или "Бог говорил". Исследования подтверждают, что каждое слово Библии «не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божий человеки, будучи движимы Духом Святым». Одним из доказательств этого признают тот факт, что ни в какой другой книге не найдется столько детальных предсказаний будущего, исполненных в точности!

Слова Бога, записанные в Библии, проявляются и во влиянии на жизни людей. На протяжении тысячелетий огромное количество людей пережили, что «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи».

За тысячи лет ни одному исследователю не удалось опровергнуть Библию. «Все Писание богодухновенно». Так и надо его принимать: «не как слово человеческое, но как Слово Божие - каково оно есть по истине».