Веруем

Веруем

 

Веруем во Единого Бога Творца Всемогущего
Великого Вечного и Вездесущего,
И во Духа Святого, в деяниях сильного,
В Триединого Бога и Бога Единого

Веруем! Поклоняемся Троице Вечной Божественной,
Ценим жертву Христа, что дает нам спасение
Верим встреча с Ним будет на небе торжественной
Сам Господь на кресте подарил нам прощение

Веруем! В воскресение мертвых и Богоявление
Что сойдет Сам Христос приведя мир в смятение
Заберет Свою Церковь в святые обители 
И прощенья не будет отвергшим Спасителя

Веруем! Справедлив наш Господь и суды Его верные
Иисус Своей кровью купил нам спасение
Узы смерти попрал Он Своим воскресением
Стал Он мира надеждой и нашим спасением

Веруем во Единого Бога Творца всемогущего
Великого Вечного и Вездесущего,
И во Духа Святого, в деяниях сильного,
В Триединого Бога и Бога Единого

Поклоняемся Троице Вечной Божественной,
Верим встреча с Ним будет на небе торжественной
Веруем!

 

 

 

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ВЫПУСК 68 2019\2