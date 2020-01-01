Веруем во Единого Бога Творца Всемогущего

Великого Вечного и Вездесущего,

И во Духа Святого, в деяниях сильного,

В Триединого Бога и Бога Единого



Веруем! Поклоняемся Троице Вечной Божественной,

Ценим жертву Христа, что дает нам спасение

Верим встреча с Ним будет на небе торжественной

Сам Господь на кресте подарил нам прощение



Веруем! В воскресение мертвых и Богоявление

Что сойдет Сам Христос приведя мир в смятение

Заберет Свою Церковь в святые обители

И прощенья не будет отвергшим Спасителя



Веруем! Справедлив наш Господь и суды Его верные

Иисус Своей кровью купил нам спасение

Узы смерти попрал Он Своим воскресением

Стал Он мира надеждой и нашим спасением



Веруем во Единого Бога Творца всемогущего

Великого Вечного и Вездесущего,

И во Духа Святого, в деяниях сильного,

В Триединого Бога и Бога Единого



Поклоняемся Троице Вечной Божественной,

Верим встреча с Ним будет на небе торжественной

Веруем!