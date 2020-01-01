Веруем
Веруем во Единого Бога Творца Всемогущего
Великого Вечного и Вездесущего,
И во Духа Святого, в деяниях сильного,
В Триединого Бога и Бога Единого
Веруем! Поклоняемся Троице Вечной Божественной,
Ценим жертву Христа, что дает нам спасение
Верим встреча с Ним будет на небе торжественной
Сам Господь на кресте подарил нам прощение
Веруем! В воскресение мертвых и Богоявление
Что сойдет Сам Христос приведя мир в смятение
Заберет Свою Церковь в святые обители
И прощенья не будет отвергшим Спасителя
Веруем! Справедлив наш Господь и суды Его верные
Иисус Своей кровью купил нам спасение
Узы смерти попрал Он Своим воскресением
Стал Он мира надеждой и нашим спасением
Веруем во Единого Бога Творца всемогущего
Великого Вечного и Вездесущего,
И во Духа Святого, в деяниях сильного,
В Триединого Бога и Бога Единого
Поклоняемся Троице Вечной Божественной,
Верим встреча с Ним будет на небе торжественной
Веруем!