Оставьте Ваше сообщение

прошу вас выслать мне вашу газету 658320 алтайский край курьинский район село курья ул мира 7курья, 19 августа 2016 г. 10:10
прошу вас выслать мне вашу газету 658320 алтайский край курьинский район село курья ул мира 7курья, 19 августа 2016 г. 10:10
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно оформить подписку на печатную версию газеты "Мир с Богом"?
Благодарю.
Здравствуйте. хотелось прочитать в вашей газете о мерной иконе, её фото в 4 номере 2015 гБелгород, 4 марта 2016 г. 15:47 Ответ: Мир Вам! Информацию по Вашему запросу передана в редакционную коллегию газеты. Божьих благословений Вам!
Здравствуйте !Подскажите есть ли реабилитационные центры для глухих алко-нарко зависимых,где в Свердловской области есть служения для неслышащих людей?Полевской, 21 января 2016 г. 6:51
Здравствуйте. Скажите можем ли мы, церковь Новая Жизнь в г.Дудинка, использовать ваши статьи в нашей христианской газете "Новая Жизнь". Которую мы только начали и готовим первый выпуск. Спасибо. С уважением Александр.
Жизненные шрамы
Нам жизнь прожить – не поле перейти.
Путь то тернист, а то бугры да ямы.
Порою мы на жизненном пути
Приобретаем жизненные шрамы.
Чем человеку будет каждый шрам?
Свидетельством геройского сраженья,
Воспоминаньем пережитых драм
Или позорным знаком пораженья?
Они даются людям неспроста,
Чтоб не гордились и не зазнавались,
И даже у воскресшего Христа
На теле тоже шрамы оставались.
Он был невинным возведён на крест,
Он испытал страдание и муку.
В шрам от гвоздя Фома вложил бы перст,
В шрам от копья Фома вложил бы руку.
Давайте будем помнить о Христе,
Благодарить за всё, чего добились –
Он был за нас изранен на кресте,
Чтоб ранами Его мы исцелились.
Его пример нам будет помогать
Все тернии пройти, бугры и ямы.
И нас тогда не смогут напугать
Своим уродством жизненные шрамы.
Юрий Тарасенко
12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. 18 ГОВОРЯЩИЙ САМ ОТ СЕБЯ ИЩЕТ СЛАВЫ СЕБЕ; А КТО ИЩЕТ СЛАВЫ ПОСЛАВШЕМУ ЕГО, ТОТ ИСТИНЕН, И НЕТ НЕПРАВДЫ В НЕМ...Суд же состоит в том, что Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели Свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит Свет и не идет к Свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к Свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Доколе Свет с вами, веруйте в Свет, да будете сынами Света...И слышать будете не услышите ибо веры в себе не имеете. Или сами не знаете во что верите. Истина проста: Всё, что вы делаете тайно, для Господа явно. Любите друг друга ибо Господь во всех и веру имейте Отец в вас…20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам...Волгоград, 25 сентября 2015 г. 3:39
Спасибо Вам!Киев, 22 сентября 2015 г. 12:47 Ответ: За все слава Богу!
Каким был бы мир, если бы Адам и Ева не согрешили?Шарья, 12 августа 2015 г. 13:24 Ответ: Мир Вам. Эта информация от нас скрыта. Остается только вспомнить: 1Кор.13:12 "Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале, тогда же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти, потом же буду знать так же совершенно, как меня знает Бог"
Дорогие Друзья!
хочу читать вашу газету "МИР С БОГОМ"
А также другие издания христианской веры.
Заранее Вам благодарен!
Да благословит Вас Господь!