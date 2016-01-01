Оставьте Ваше сообщение

Жизненные шрамы

Нам жизнь прожить – не поле перейти.

Путь то тернист, а то бугры да ямы.

Порою мы на жизненном пути

Приобретаем жизненные шрамы.

Чем человеку будет каждый шрам?

Свидетельством геройского сраженья,

Воспоминаньем пережитых драм

Или позорным знаком пораженья?

Они даются людям неспроста,

Чтоб не гордились и не зазнавались,

И даже у воскресшего Христа

На теле тоже шрамы оставались.

Он был невинным возведён на крест,

Он испытал страдание и муку.

В шрам от гвоздя Фома вложил бы перст,

В шрам от копья Фома вложил бы руку.

Давайте будем помнить о Христе,

Благодарить за всё, чего добились –

Он был за нас изранен на кресте,

Чтоб ранами Его мы исцелились.

Его пример нам будет помогать

Все тернии пройти, бугры и ямы.

И нас тогда не смогут напугать

Своим уродством жизненные шрамы.

Юрий Тарасенко

