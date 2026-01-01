ПЕНЗА

Адрес Церкви: г. Пенза, ул. Урицкого, 42,           
Библейский Центр Пензенской области

Воскресные богослужения:
   Общее богослужение - в 9.30  и в  13.00
   Молодежное общение – в 17.00

Изучение Библии – во вт. в 18.00
Молитвенное богослужение – в пт. в 18.00

 

ПЕНЗЕНСKАЯ ОБЛАСТЬ

Адреса Церквей и расписание богослужений:

   г. Заречный, пр. Литке, 9. Вс. - 9.00, пн. - 18.30, пт. - 18.30 

   г. Кузнецк, ул. Белинского, 61. Вс. - 10.00, вт. - 18.00, пт. - 18.00

   г. Каменка, ул. Кирова, 68.   Вс. - 9.00, вт. - 18.00

   г. Сердобск, ул. Куйбышева, 42.    Вс. - 11.00

   р.п. Колышлей, ул. Терешкина, 13. Вс - 10.00

   р. п. Башмаково, ул. Плеханова, 14-А.   Вс. - 10.00, пт. - 18.00

   с/з Серп и Молот, ул. Садовая, 2-3. Вс - 10.00

 