ПЕНЗА
Адрес Церкви: г. Пенза, ул. Урицкого, 42,
Библейский Центр Пензенской области
Воскресные богослужения:
Общее богослужение - в 9.30 и в 13.00
Молодежное общение – в 17.00
Изучение Библии – во вт. в 18.00
Молитвенное богослужение – в пт. в 18.00
ПЕНЗЕНСKАЯ ОБЛАСТЬ
Адреса Церквей и расписание богослужений:
г. Заречный, пр. Литке, 9. Вс. - 9.00, пн. - 18.30, пт. - 18.30
г. Кузнецк, ул. Белинского, 61. Вс. - 10.00, вт. - 18.00, пт. - 18.00
г. Каменка, ул. Кирова, 68. Вс. - 9.00, вт. - 18.00
г. Сердобск, ул. Куйбышева, 42. Вс. - 11.00
р.п. Колышлей, ул. Терешкина, 13. Вс - 10.00
р. п. Башмаково, ул. Плеханова, 14-А. Вс. - 10.00, пт. - 18.00
с/з Серп и Молот, ул. Садовая, 2-3. Вс - 10.00