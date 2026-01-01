Просмотров: 5371

Ли Стробел – журналист, более десяти лет был редактором отдела криминальной хроники в газете «Чикаго трибьюн». Он специализировался на специальных расследованиях, имел несколько престижных наград и премий. Когда его жена обратилась к Богу и стала верующей, Ли Стробел захотел развенчать историческое предание о Христе, используя тот же самый метод журналистского расследования. Читайте далее...

читать всю статью