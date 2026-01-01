Иисус Христос ждет тебя !

Подай Ему свою руку прямо сейчас...

Вы можете принять Христа верой прямо сейчас, обратившись к Нему в молитве. Молитва - это разговор с Богом. Бог хорошо знает человеческое сердце, поэтому Ему важны не столько слова, сколько состояние вашего сердца.

Молитва может звучать примерно так:

Господь, я прихожу к Тебе такой, как есть. Измени мою жизнь, потому что я больше не хочу так жить.

Прости меня за все грехи, которые я сделал. Прости за...

Благодарю Тебя, Иисус, что Ты любишь меня со всеми моими недостатками. Благодарю Тебя, что Ты оставил Небо и пришел на Землю, чтобы умереть и за мои грехи. Я принимаю Тебя всем своим сердцем: Ты - мой Господь и Спаситель! Возьми мою жизнь в Свои руки и благослови ее. Я нуждаюсь в Тебе, Отец и Сын и Дух Святой.

Аминь.

Да благословит вас Господь