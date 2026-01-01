Свидетельство Андрея

Жатва

Алексей Щербаков Просмотров: 4794

          В книге Исход 23:16 написано - наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Читайте далее...

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Веруем

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          Веруем во Единого Бога Творца Всемогущего 
          Великого Вечного и Вездесущего. Читайте далее...

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Существовал ли Христос? Расследование Ли Стробела

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          Ли Стробел – журналист, более десяти лет был редактором отдела криминальной хроники в газете «Чикаго трибьюн». Он специализировался на специальных расследованиях, имел несколько престижных наград и премий. Когда его жена обратилась к Богу и стала верующей, Ли Стробел захотел развенчать историческое предание о Христе, используя тот же самый метод журналистского расследования.  Читайте далее...

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Говорит ли Бог?

Иван УбелённыйПросмотров: 6703

          Знать это очень важно. Мы не можем «подняться» к Богу и нуждаемся, чтобы Он Сам открылся нам. И Он делает это! Читайте далее...

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Две конфеты

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          Ехал я как-то раз в маршрутке. На сиденье рядом бушевал ребёнок лет шести. Его мама безучастно смотрела в окно, не реагировала.  Читайте далее...

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Любочка

Из свидетельства Евгения Никифоровича ПушковаПросмотров: 6835

          Мой рассказ – о хрупкой девочке с большим и мудрым сердцем. Все, что описано в этой истории – реальные факты. Читайте далее...

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Брошенка

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          Время от времени овца рождает ягненка и отвергает его по непонятным человеку причинам. Она может даже отшвырнуть бедное животное и уже никогда не передумает. Читайте далее...

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Примеры научных фактов в Библии

Ю.А. КумаковПросмотров: 6902

          Хотя Библия – не справочник по науке, когда она затрагивает научные вопросы, она предоставляет точную информацию, не противоречащую современным научным представлениям. Ниже показано несколько примеров таких фактов, касающихся Земли и её биосферы. Читайте далее...

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Свидетельство Андрея

АндрейПросмотров: 7008

          Мир вам, дорогие братья и сёстры во Христе! Меня зовут Андрей и я хочу поделиться с вами свидетельством о Божьей милости, явленной в моей жизни. Читайте далее...

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